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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν αργά το απόγευμα στο Πολέμι οι αμπελουργοί της επαρχίας Πάφου για το θέμα του περονόσπορου. Οι αμπελουργοί συγκεντρώθηκαν στο κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολεμίου με αίτημα την καταβολή αποζημιώσεων σε όλες τις ποικιλίες σταφυλιών που προσεβλήθηκαν φέτος από τον περονόσπορο.

Η έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγάλη, επεσήμαναν εκπρόσωποι των αμπελουργών, με αποτέλεσμα να υπάρχει φέτος σημαντικά μειωμένη παραγωγή. Κατήγγειλαν δε, ότι ενώ όλες ανεξαιρέτως οι ποικιλίες σταφυλιών έχουν επηρεασθεί από την ασθένεια, το κράτος έχει εντάξει στον προγραμματισμό για αποζημιώσεις μόνο μερικές ποικιλίες και συγκεκριμένα οκτώ εξ αυτών, ενώ όλες οι άλλες παρέμειναν εκτός σχεδίου αποζημιώσεων.

Οι αμπελουργοί υποστήριξαν επίσης ότι ενώ οι αρμόδιοι τονίζουν ότι η παραγωγή είναι ικανοποιητική, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η σύγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας, είπαν, γίνεται σε σχέση με πέρυσι, χρονιά που επίσης δεν ήταν ικανοποιητική. Εμείς, ανέφεραν, θέτουμε ως μέτρο σύγκρισης το 2022, όταν και η παραγωγή ήταν όντως πολύ καλή.

Οι διαμαρτυρόμενοι τόνισαν ότι η φετινή χρονιά κύλησε με πολύ άσχημο τρόπο για τον κλάδο, αφού πέραν του περονόσπορου και οι καιρικές συνθήκες συνέτειναν στη μειωμένη παραγωγή. Κάλεσαν δε τον Υπουργό Γεωργίας να προσέλθει και να δει ο ίδιος την κατάσταση, προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για στήριξη του κλάδου και κατ’ επέκταση στην επιβίωση της αμπελουργίας στον τόπο μας.

Ενώ η εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Πολέμι ήταν σε εξέλιξη, στους αμπελουργούς διαμηνύθηκε με μήνυμα ότι ο Υπουργός Γεωργίας προτίθεται να συναντήσει αντιπροσωπείας τους για συζήτηση του θέματος στις 3 Νοεμβρίου.