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Ο περονόσπορος δεν λέει να αφήσει σε ησυχία φέτος την αμπελοκαλλιέργεια στην Κύπρο. Μια ακόμη συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν σήμερα, στο Πολέμι στις 6.00 μ.μ., οι αμπελουργοί της επαρχίας Πάφου για το θέμα αυτό.

Οι αμπελουργοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολεμίου και θα διαδηλώσουν με αίτημα την καταβολή των αποζημιώσεων σε όλες τις ποικιλίες σταφυλιών που προσεβλήθηκαν φέτος από τον περονόσπορο. Η έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγάλη, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των αμπελουργών, με αποτέλεσμα να υπάρχει φέτος σημαντικά μειωμένη παραγωγή.

Πνέει που πνέει τα λοίσθια ο κλάδος, ας βοηθήσει το κράτος τουλάχιστον στα έκτακτα συμβάντα.

Ντόρα