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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν στο Πολέμι στις 20 Οκτωβρίου και ώρα 6.00μμ οι αμπελουργοί της επαρχίας Πάφου για το θέμα του περονόσπορου. Οι αμπελουργοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολεμίου και θα διαδηλώσουν με αίτημα την καταβολή των αποζημιώσεων σε όλες τις ποικιλίες σταφυλιών που προσεβλήθηκαν φέτος από τον περονόσπορο.

Η έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγάλη, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των αμπελουργών, με αποτέλεσμα να υπάρχει φέτος σημαντικά μειωμένη παραγωγή.

Οι οργανωτές της διαμαρτυρίας καλούν με ανακοίνωση τους όλους τους αμπελουργούς της Πάφου να παραστούν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 20ης τρέχοντος, ώστε να καταστεί η διεκδίκηση για τις αποζημιώσεις ακόμη πιο ισχυρή και πιεστική προς τους αρμόδιους.