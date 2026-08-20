Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε επαφές που είχε με τον Υπουργό Γεωργίας, Χρίστο Σενέκη, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ και βουλευτής Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης, ενημερώθηκε ότι θα δοθούν αποζημιώσεις και για περισσότερες ποικιλίες σταφυλιών, πέραν εκείνων που είχαν ανακοινωθεί αρχικά για το θέμα των ζημιών από τον περονόσπορο.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Σαββίδης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι παρακολουθείται στενά η πορεία των παραλαβών σταφυλιών και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των αμπελουργών.

Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ εξέφρασε ευχαριστίες προς την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον νέο Υπουργό Γεωργίας για την άμεση ανταπόκριση και την ευαισθησία που επέδειξαν απέναντι στα προβλήματα του αμπελουργικού κόσμου.

Η κραυγή αγωνίας των αμπελουργών εισακούστηκε και η στήριξη αυτή αποτελεί μια σημαντική ανάσα για τους παραγωγούς μας, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να κρατήσουν ζωντανό τον αμπελώνα μας και την κυπριακή ύπαιθρο, κατέληξε ο Χρύσανθος Σαββίδης.