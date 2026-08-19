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Γρήγορο… πιστόλι αποδεικνύεται ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος. Ο Ηλίας Μυριάνθους πρόλαβε στις λίγες μέρες από το διορισμό του να συναντηθεί ήδη με τα δημοτικά συμβούλια Ακάμα, Πόλης Χρυσοχούς, Πάφου και Ιεροκηπίας.

Ο κ. Μυριάνθους ανέφερε μετά τις επαφές του ότι αρκετά από τα προβλήματα που τέθηκαν είναι ήδη γνωστά στον ίδιο, ωστόσο, με τη νέα του ιδιότητα, έχει πλέον τη δυνατότητα να ενημερωθεί πιο ολοκληρωμένα και να συμβάλει στην προώθηση λύσεων.

Ήδη στην κορυφή των θεμάτων που τέθηκαν κατά τις επαφές αυτές είναι η πιεστική ανάγκη δημιουργίας ενός επαρχιακού καταφυγίου για αδέσποτα ζώα. Να δούμε πόσο γρήγορα θα λυθεί το πρόβλημα, με έναν Πάφιο επικεφαλής πλέον της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΝΤΟΡΑ