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Δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της Capital.com στην Κύπρο, συνάδελφοι από τα γραφεία της εταιρείας από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο για το ‘Capital.com Week 2026’, τη δεύτερη ετήσια διοργάνωση του ομίλου για για όλο το προσωπικό του.

Η Capital.com, η παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών, συγκέντρωσε συναδέλφους από τα γραφεία της σε όλο τον κόσμο για το Capital.com Week 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η συνάντηση σηματοδότησε τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ίδρυση της εταιρείας στην Κύπρο το 2016 και αποτέλεσε τη δεύτερη διοργάνωση του Capital.com Week, μετά την πρώτη του διοργάνωση στο Ντουμπάι το 2025.

Το Capital.com Week καθιερώθηκε ως ετήσια διοργάνωση με στόχο να φέρνει το παγκόσμιο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μαζί σε έναν χώρο, σε ένα στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης κατά το οποίο πλέον δραστηριοποιείται με περισσότερους από 1.200 εργαζομένους και επτά ρυθμιζόμενες οντότητες σε περισσότερες από 150 χώρες, έχοντας ξεκινήσει πριν από μία δεκαετία με ένα μόνο γραφείο στην Κύπρο. Η διοργάνωση δίνει σε συναδέλφους από διαφορετικά γραφεία και λειτουργίες την ευκαιρία να συναντηθούν από κοντά, να ενημερωθούν απευθείας από την ηγεσία της εταιρείας και να συμμετάσχουν σε κοινές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των δύο ημερών.

Το φετινό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη νέα ταυτότητα του brand της Capital.com και στην υπόσχεση που τη συνοδεύει: την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σχεδιασμένων ώστε να βοηθούν τους πελάτες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Οι συνεδρίες κάλυψαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη της εταιρείας προχωρά παράλληλα με τις ρυθμιστικές εγκρίσεις σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιείται, αντανακλώντας τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τα σχέδια για το επόμενο έτος, εργαστήρια και κοινωνικές δραστηριότητες για τους συναδέλφους. Τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν μετά το πρώτο Capital.com Week στο Ντουμπάι διαμόρφωσαν άμεσα τη φετινή ατζέντα. Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μια βραδιά στο Natural History Museum και ένα garden party στο Syon Park.

Σχολιάζοντας το Capital.com Week 2026, ο Viktor Prokopenya, Ιδρυτής της Capital.com, δήλωσε:

«Όταν ξεκινήσαμε αυτή την εταιρεία στην Κύπρο πριν από δέκα χρόνια, θέλαμε να δημιουργήσουμε πιο ισότιμους όρους και να δώσουμε σε περισσότερους ανθρώπους πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή η ανάγκη εξακολουθεί να υπάρχει, αν και έχει αλλάξει μορφή. Η πληροφορία βρίσκεται πλέον παντού και η πρόσβαση από μόνη της είναι μόνο η μισή εικόνα. Το άλλο μισό είναι η σαφήνεια που χρειάζεται για να μετατρέψεις αυτή την πληροφορία σε μια απόφαση την οποία κατανοείς και μπορείς να υποστηρίξεις. Αυτό συζητήσαμε στο φετινό Capital.com Week και προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούμε την εταιρεία στη συνέχεια.»

Το Capital.com Week αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσέγγισης της εταιρείας για την οικοδόμηση μιας συνδεδεμένης εταιρικής κουλτούρας σε όλο το διεθνές ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο εκτείνεται σε γραφεία στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τις Μπαχάμες, τα ΗΑΕ και την Αυστραλία. Στην Κύπρο, όπου ιδρύθηκε η εταιρεία, οι συνάδελφοι συμμετέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε τοπικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων το Capital.com Running Challenge και ο Μαραθώνιος Λεμεσού, καθώς και σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Κύπρο με στόχο την ανάπτυξη τοπικών ταλέντων. Το 2025, η εταιρεία έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work και αναγνωρίστηκε ως Top Employer στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία και την Πολωνία, ενώ συμπεριλήφθηκε στη λίστα Technology Fast 50 της Deloitte για τη Μέση Ανατολή και την Κύπρο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Το Capital.com Week αποτελεί πλέον καθιερωμένη ετήσια διοργάνωση. Ο σχεδιασμός των μελλοντικών διοργανώσεων θα συνεχίσει να διαμορφώνεται με βάση τα σχόλια που συγκεντρώνονται από τους συναδέλφους μετά από κάθε διοργάνωση.