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Του Dan Alexander

Ο Eρικ Tραμπ (Eric Trump) συνδέθηκε σε μια τηλεδιάσκεψη για την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων τον Φεβρουάριο, για να κάνει αυτό που η οικογένεια του ξέρει καλύτερα: να πουλήσει την ιστορία.

Η εταιρεία του με έδρα το Μαϊάμι, η American Bitcoin, είπε στους συμμετέχοντες της τηλεδιάσκεψης, “γίνεται με ταχύ ρυθμό ο ηγέτης στον κόσμο του Bitcoin”, έχοντας το προνόμιο να διαθέτει “το ισχυρότερο εμπορικό σήμα απ’ όλα”. Ο 42χρονος έκλεισε ευχαριστώντας μια σύντομη λίστα στελεχών και στη συνέχεια πρόσθεσε: “Και όλους στην American Bitcoin”.

Η τελευταία αυτή παρατήρηση ακούγεται σαν μια τυπική εταιρική ευγένεια, μέχρι να προσέξει κανείς πόσο μικρή είναι στην πραγματικότητα η εταιρεία. Έκθεση που κατατέθηκε έναν μήνα αργότερα ανέφερε ότι η εταιρεία διέθετε μόλις δύο εργαζομένους πλήρους απασχόλησης: πιθανότατα τον διευθύνοντα σύμβουλο, Mike Ho, και τον πρόεδρο, Matt Prusak. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Asher Genoot, ηγείται ενός πενταμελούς συμβουλίου. Μερικά ακόμα άτομα εμφανίζονται στο LinkedIn με τίτλους που θυμίζουν τη δομή μιας εισηγμένης εταιρείας –όπως “chief of staff” ή “social media manager”–, χωρίς όμως να αλλάζουν τη βασική εικόνα: η American Bitcoin διαθέτει ένα πολύ περιορισμένο οργανόγραμμα, χτισμένο γύρω από ένα από τα πιο εμπορικά επώνυμα στην αμερικανική επιχειρηματική σκηνή. Δεν πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση με πολυάριθμο προσωπικό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προϊόντων. Είναι μια ιδέα: έκθεση στο Bitcoin με το λογότυπο Τραμπ, χρηματοδοτημένη ως μια χρηματοοικονομική συναλλαγή (trade).

Όπως παρουσιάζει τα πράγματα ο Έρικ Τραμπ, η American Bitcoin μπορεί να “τυπώνει χρήμα” εξορύσσοντας Bitcoin με κόστος περίπου το μισό της αξίας του. Μια πιο προσεκτική εξέταση της δομής της εταιρείας και των οικονομικών στοιχείων που έχει δημοσιοποιήσει δείχνει, σύμφωνα με το άρθρο, ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο: αξιοποίηση της υψηλής αποτίμησης που οφείλεται στο όνομα Τραμπ για την πώληση νέων μετοχών, χρήση των εσόδων για αγορά περισσότερων Bitcoin και στη συνέχεια επίκληση του αυξημένου αποθέματος Bitcoin ως απόδειξη ότι το επιχειρηματικό σχέδιο αποδίδει. Κατά το άρθρο, αυτός ο κύκλος μπορεί να κάνει πλούσιους τους εσωτερικούς μετόχους, ενώ ταυτόχρονα να μειώνει δραστικά το ποσοστό συμμετοχής των εξωτερικών επενδυτών μέσω συνεχών εκδόσεων νέων μετοχών.

Όταν η American Bitcoin εισήχθη στο χρηματιστήριο στις 3 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, οι επενδυτές αποτίμησαν την εταιρεία του Έρικ Τραμπ –η οποία διέθετε Bitcoin αξίας περίπου $270 εκατ. στον ισολογισμό της– στα $13,2 δισ., μια αποτίμηση που, σύμφωνα με το άρθρο, θα ταίριαζε περισσότερο σε μια πρωτοποριακή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Τους τελευταίους οκτώ μήνες η American Bitcoin εκμεταλλεύτηκε αυτή την εξαιρετικά υψηλή αποτίμηση, εκδίδοντας και πουλώντας νέες μετοχές για να αγοράσει περισσότερο Bitcoin. Η μετοχή, αφού υπέστη μεγάλη αραίωση λόγω των συνεχών νέων εκδόσεων, έχει πλέον υποχωρήσει κατά 93% από το υψηλότερο επίπεδό της. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Έρικ Τραμπ φαίνεται να επένδυσε σχετικά λίγα χρήματα για να συμμετάσχει εξαρχής στην επιχείρηση, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ καλή οικονομική θέση: σύμφωνα με το άρθρο, η προσωπική του περιουσία αυξήθηκε από περίπου $230 εκατ. σε $310 εκατ., χάρη σε αυτό που το “Forbes” χαρακτηρίζει “χρηματοοικονομική αλχημεία”. Αντίθετα, οι απλοί επενδυτές που πείστηκαν από το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας έχουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του άρθρου, υποστεί συνολικές ζημίες περίπου $500 εκατ.

Εκπρόσωποι του Έρικ Τραμπ, του Trump Organization και της American Bitcoin δεν απάντησαν στα επανειλημμένα αιτήματα του “Forbes” για σχόλιο. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο Έρικ Τραμπ επιτέθηκε στο “Forbes” μέσω της πλατφόρμας X, διατυπώνοντας, σύμφωνα με το περιοδικό, αβάσιμους ισχυρισμούς και υποστηρίζοντας ότι το “Forbes” “πέρασε χρόνια επιτιθέμενο εναντίον μου, απλώς επειδή ήμουν ένα νέο παιδί που αφιέρωσε την καρδιά και την ψυχή του… στο να σώζει παιδιά που κινδύνευαν να πεθάνουν στο Νοσοκομείο Παίδων St. Jude”.

Το πρώτο μεγάλο ανεξάρτητο εγχείρημα του Έρικ Τραμπ δεν ήταν ένας πύργος πολυτελών διαμερισμάτων, αλλά ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Μόλις είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν το 2006, με πτυχίο στα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων, και ήθελε να αφιερωθεί σε μια αποστολή που δεν θα περιοριζόταν απλώς σε ακόμα μία μίσθωση ή ακόμα μία τελετή εγκαινίων. Όπως αφηγήθηκε αργότερα στο “Forbes”, οδηγώντας στον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike σκέφτηκε τι θα μπορούσε να κάνει ώστε να προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη σημαντική επιχειρηματική του πρωτοβουλία: ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την ονομασία Eric Τrump Foundation.

Η οργάνωση πράγματι προσέφερε σημαντικό έργο, διοχετεύοντας περισσότερα από $16 εκατ. στο St. Jude Children’s Research Hospital. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο, αποτέλεσε και μια πρώτη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο ο Έρικ Τραμπ διαχειριζόταν την απόσταση ανάμεσα στις δημόσιες εξαγγελίες και τα επίσημα οικονομικά στοιχεία.

Στους δωρητές λεγόταν ότι τα έξοδα συγκέντρωσης χρημάτων ήταν ελάχιστα και ότι “σχεδόν όλα” τα χρήματα κατέληγαν στο νοσοκομείο St. Jude, επειδή οι εγκαταστάσεις του Τραμπ παραχωρούνταν δωρεάν και οι καλλιτέχνες συμμετείχαν αφιλοκερδώς. Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα που απέκτησε το “Forbes” μέσω αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια αρχεία, η εικόνα ήταν πιο σύνθετη: περισσότερα από $500.000 κατευθύνθηκαν σε άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις, πάνω από $500.000 καταβλήθηκαν σε ακίνητα του Τραμπ, τουλάχιστον $110.000 πληρώθηκαν σε καλλιτέχνες, ενώ περισσότερα από $35.000 δόθηκαν σε υπηρεσία οδηγού με ιδιωτικά οχήματα, η οποία –μεταξύ άλλων διαδρομών– μετέφερε τη μητέρα του Έρικ Τραμπ και έστειλε ένα βαν τύπου Sprinter σε εστιατόριο της αλυσίδας Hooters.

Στην καθημερινή του εργασία στο Trump Organization ο Έρικ Τραμπ πέρασε χρόνια ασχολούμενος με ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ – δύο επιχειρηματικούς τομείς που, σύμφωνα με το άρθρο, του δίδαξαν σημαντικά μαθήματα για τις εταιρικές δομές.

Ο ξενοδοχειακός κλάδος τού έδειξε ότι είναι πολύ ευκολότερο να αποκομίζει κανείς κέρδη μέσω της παραχώρησης του εμπορικού σήματος και της διαχείρισης, παρά μέσω της κατασκευής και της ιδιοκτησίας των ακινήτων. Ο κλάδος του γκολφ, από την άλλη, του έδειξε πόσο χρήσιμες μπορούν να αποδειχθούν οι ασυνήθιστες χρηματοδοτικές δομές, αρκεί να μην ενοχλείται κανείς από τις υποχρεώσεις που εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 πολλά γήπεδα γκολφ εισέπρατταν προκαταβολές από νέα μέλη, υποσχόμενα ότι θα τους τις επέστρεφαν –χωρίς τόκο– πολλές δεκαετίες αργότερα. Αυτές οι μελλοντικές υποχρεώσεις απέτρεπαν πολλούς υποψήφιους αγοραστές.

Όχι, όμως, τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκείνος ανέλαβε υποχρεώσεις συνολικού ύψους περίπου $250 εκατ., αγόρασε τα γήπεδα σε χαμηλές τιμές και, σύμφωνα με το άρθρο, αντιμετώπιζε αυτές τις υποχρεώσεις στις προσωπικές οικονομικές του καταστάσεις σαν να ήταν σχεδόν αμελητέες. Όταν τελικά ήρθε η ώρα να επιστραφούν τα χρήματα στα μέλη, η αξία των ακινήτων είχε αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε ξεπερνούσε κατά πολύ το ύψος των υποχρεώσεων.

Τον Ιανουάριο του 2017, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στον Λευκό Οίκο, ο Έρικ και ο αδελφός του, Ντον. Τζ., ανέλαβαν τη διαχείριση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του πατέρα τους. Ο Έρικ δεν φαινόταν να διαθέτει κάποιο ιδιαίτερο όραμα, πέρα από την επιθυμία να συνεχίσει να λειτουργεί όπως ο πατέρας του.

“Δεν είμαστε μια εταιρεία που πουλάει περιουσιακά στοιχεία”, είχε δηλώσει στο “Forbes” από το γραφείο του στον 25ο όροφο του Trump Tower, τον Φεβρουάριο του 2017. “Εμείς αγοράζουμε πράγματα. Τα κάνουμε όμορφα”.

Οι κληρονόμοι της οικογένειας Τραμπ πειραματίστηκαν με νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα, μεταξύ των οποίων δύο ξενοδοχειακές αλυσίδες μεσαίας κατηγορίας, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Καθώς η επιχείρηση αντιμετώπιζε δυσκολίες και τα ταμειακά διαθέσιμα του πατέρα τους είχαν μειωθεί, πέρασαν τα επόμενα επτά χρόνια κάνοντας σε μεγάλο βαθμό ακριβώς αυτό που ο Έρικ είχε δηλώσει ότι δεν θα έκαναν: πούλησαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής εκτιμώμενης αξίας $411 εκατ.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε μια νέα ευκαιρία για κέρδη: οι προεδρικές εκλογές του 2024.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ επί της Κάμαλα Χάρις συστάθηκε στο Ντέλαγουερ η εταιρεία που αργότερα θα ονομαζόταν American Bitcoin.

Αρχικά δεν επρόκειτο για επιχείρηση σχετική με τα κρυπτονομίσματα. Τον Ιανουάριο του 2025 ο κατασκευαστής ακινήτων Hussain Sajwani, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την οικογένεια Τραμπ σε ένα έργο γκολφ στο Ντουμπάι, επισκέφθηκε το Μαρ-α-Λάγκο για να παρουσιάσει ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους $20 δισ. σε αμερικανικά data centers, με στόχο την αξιοποίηση της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Λίγο αργότερα οι γιοι του Τραμπ παρουσίασαν το δικό τους σχέδιο, την American Data Centers, την οποία ο Έρικ χαρακτήρισε “καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ”.

Τελικά, όμως, τα σχέδια άλλαξαν.

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, μέσω κοινών γνωστών, ο Έρικ και ο Ντον. Τζ. μετέτρεψαν την επιχείρηση σε εγχείρημα σχετικό με τα κρυπτονομίσματα. Συνεργάστηκαν με τους Asher Genoot και Mike Ho, δύο επιχειρηματίες που συνδέονταν με τη Hut 8, μια εταιρεία που λειτουργούσε κέντρα δεδομένων αλλά και σημαντικές εγκαταστάσεις εξόρυξης Bitcoin.

Η χρονική συγκυρία ήταν ευνοϊκή. Είχε μόλις πραγματοποιηθεί το λεγόμενο Bitcoin halving, δηλαδή η προγραμματισμένη μείωση κατά 50% της ανταμοιβής για την εξόρυξη νέων Bitcoin. Σε ολόκληρο τον κλάδο, οι επενδυτές μετέφεραν τους υπολογιστικούς πόρους τους προς την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι θεσμικοί μέτοχοι της Hut 8 πίεζαν την εταιρεία να ακολουθήσει αυτή την τάση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο, οι Genoot και Ho, αξιοποιώντας την εμπειρία τους στο branding και στο arbitrage, επέλεξαν μια διαφορετική λύση: να πείσουν την οικογένεια Τραμπ να εγκαταλείψει το σχέδιο για τα κέντρα δεδομένων, προσφέροντάς της ποσοστό 20% στον εξοπλισμό εξόρυξης Bitcoin. Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή της οικογένειας Τραμπ, ο εξοπλισμός αυτός θα αποσχιζόταν σε μια νέα εισηγμένη εταιρεία, η αξία της οποίας θα ενισχυόταν από τη δημοσιότητα που συνοδεύει το όνομα Τραμπ.

Η δομή της συμφωνίας, σύμφωνα με το “Forbes”, έμοιαζε σχεδιασμένη ώστε να είναι ελκυστική σε κάποιον με εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο. Ενώ τα μηχανήματα εξόρυξης λειτουργούν, η American Bitcoin δραστηριοποιείται ως μια εταιρεία “asset-light”, δηλαδή χωρίς να κατέχει μεγάλο όγκο παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Η Hut 8 διατηρεί την κυριότητα των ακινήτων, λειτουργεί τα κέντρα δεδομένων, αναλαμβάνει τις διοικητικές υπηρεσίες και παρέχει τα βασικά στελέχη της εταιρείας. Ο Matt Prusak εργαζόταν παλαιότερα στη Hut 8, ενώ ο Mike Ho εξακολουθεί να εργάζεται εκεί, ασκώντας ταυτόχρονα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της American Bitcoin και διευθυντή στρατηγικής της Hut 8.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο, στην οικογένεια Τραμπ απομένει να ασχοληθεί με εκείνο στο οποίο θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική: την προώθηση και το μάρκετινγκ.

“Δεν θα ξεχάσω ποτέ που τους είπα: “Ακούστε, πρέπει να αποτελείται από δύο λέξεις””, θυμήθηκε αργότερα ο Έρικ Τραμπ σε συνέντευξη στο CoinDesk. “Πρέπει να περιλαμβάνει τη λέξη “America”. Και πρέπει να περιλαμβάνει τη λέξη “Bitcoin”. Και τότε ένας από τους δύο είπε: “Έρικ, American Bitcoin. Αυτό πρέπει να είναι το όνομα””.

Από τότε που ο Έρικ Τραμπ δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, προβάλλει μια συγκεκριμένη αφήγηση για το πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή του: ότι οι τράπεζες “απέκλεισαν” την οικογένεια Τραμπ και έτσι εκείνη στράφηκε στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi).

“Επειδή ο πατέρας μου είναι πολιτικό πρόσωπο, οι τράπεζες σταμάτησαν να συνεργάζονται μαζί μας”, δήλωσε τον περασμένο Αύγουστο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο, αυτή η αφήγηση δεν συμβαδίζει πλήρως με την οικονομική πραγματικότητα της οικογένειας. Πράγματι, η Capital One και η JPMorgan Chase έκλεισαν ορισμένους λογαριασμούς της οικογένειας το 2021, μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα της γενικής εισαγγελέως της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για απάτη.

Αργότερα, δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Trump Organization είχε διαπράξει απάτη στο παρελθόν και υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να το πράξει ξανά στο μέλλον. Ως αποτέλεσμα, απαγορεύτηκε στον Έρικ Τραμπ να υπηρετήσει ως διευθυντικό στέλεχος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου οποιασδήποτε εταιρείας στη Νέα Υόρκη για δύο χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, οι μεγάλες τράπεζες εξακολουθούσαν να ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την οικογένεια Τραμπ. Η JPMorgan, για παράδειγμα, συνέβαλε στην αναχρηματοδότηση σημαντικών δανείων του Τραμπ λίγο καιρό αφότου είχε κλείσει ορισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Από τις αρχές του 2021 έως τα μέσα του 2022 η οικογένεια αναχρηματοδότησε σχεδόν $700 εκατ. χρέους στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης.

Επομένως, γιατί στράφηκε πραγματικά η οικογένεια Τραμπ στα κρυπτονομίσματα;

Σύμφωνα με το “Forbes”, η πιο πιθανή εξήγηση είναι και η πιο προφανής: επρόκειτο για μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στο μοντέλο εκμετάλλευσης της εμπορικής επωνυμίας της οικογένειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να πουλά συλλεκτικές κάρτες NFT που τον απεικόνιζαν ως υπερήρωα. Η πρώτη σειρά εξαντλήθηκε μέσα σε μία ημέρα, αποφέροντας περισσότερα από $7 εκατ. σε μετρητά και κρυπτονομίσματα. Οι επόμενες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων και η World Liberty Financial, έδειξαν, σύμφωνα με το άρθρο, ότι η στροφή της οικογένειας προς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούσε τόσο ιδεολογική μεταστροφή όσο μια πρόθυμη αναζήτηση ρευστότητας σε μια αγορά ιδιαίτερα δεκτική στις διασημότητες και στον θόρυβο γύρω από γνωστά ονόματα και χρηματιστηριακά σύμβολα.

Μέχρι το 2025 είχε πλέον διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο για τις εισηγμένες εταιρείες που επενδύουν στο Bitcoin.

Η Strategy (η πρώην εταιρεία λογισμικού του Michael Saylor) είχε εκπαιδεύσει την αγορά να αντιμετωπίζει μια εισηγμένη μετοχή ως έναν μοχλευμένο τρόπο έκθεσης στο Bitcoin: η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, χρησιμοποιεί τα έσοδα για να αγοράσει Bitcoin, παρουσιάζει τον ισολογισμό της με όρους “Bitcoin ανά μετοχή” και επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

Περισσότερες από 200 εισηγμένες εταιρείες άρχισαν να αντιγράφουν κάποια εκδοχή αυτής της στρατηγικής. Η American Bitcoin, σύμφωνα με το “Forbes”, ξεχώριζε επειδή πρόσθεσε σε αυτόν τον μηχανισμό το ισχυρό πολιτικό και εμπορικό όνομα του προέδρου των ΗΠΑ.

Όταν η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Έρικ Τραμπ συμμετείχε σε ζωντανή συζήτηση στην πλατφόρμα X, παρουσιάζοντας κυρίως αριθμητικά επιχειρήματα.

“Εξορύσσουμε καθημερινά Bitcoin με κόστος περίπου $57.000-$58.000 ανά νόμισμα”, είπε, επισημαίνοντας ότι εκείνη την περίοδο η τιμή του Bitcoin ήταν περίπου διπλάσια. “Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία”.

Το επιχείρημα ήταν πειστικό, σημειώνει το άρθρο, όμως προερχόταν από κάποιον που, κατά την άποψη του “Forbes”, ήδη από την εποχή των φιλανθρωπικών του εκδηλώσεων συνήθιζε να υποβαθμίζει ορισμένες δυσμενείς οικονομικές λεπτομέρειες.

Τα περίπου $57.000 κάλυπταν μόνο το λειτουργικό κόστος των μηχανημάτων εξόρυξης. Αν όμως προστεθούν και άλλες δαπάνες

–όπως η αγορά του εξοπλισμού, η προώθηση της εταιρείας και το κόστος κεφαλαίου–, τότε το πραγματικό κόστος ανερχόταν περίπου στα $92.000 ανά Bitcoin, ποσό που επέτρεπε κερδοφορία μόνο εφόσον οι τιμές των κρυπτονομισμάτων παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.

Το άρθρο τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνυπολογίζεται η απόσβεση του εξοπλισμού, επειδή η American Bitcoin υιοθέτησε από τη Hut 8 μια ασυνήθιστη στρατηγική χρηματοδότησης.

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο η εταιρεία προχώρησε σε αναβάθμιση του στόλου των μηχανημάτων εξόρυξης, αξίας περίπου $330 εκατ. Αντί όμως να καταβάλει άμεσα το αντίτιμο, έθεσε ως ενέχυρο Bitcoin και εξασφάλισε μια συμβατική επιλογή σχετικά με τον τρόπο της τελικής εξόφλησης.

Εάν η τιμή του Bitcoin αυξηθεί, η American Bitcoin μπορεί να πληρώσει περίπου $330 εκατ. σε μετρητά και να διατηρήσει τα Bitcoin που έχει δεσμεύσει ως εγγύηση. Εάν όμως η τιμή του Bitcoin υποχωρήσει, τότε η εταιρεία μπορεί να εξοφλήσει παραχωρώντας τα ίδια τα Bitcoin που είχε θέσει ως ενέχυρο.

Από τότε που πραγματοποιήθηκε αυτή η αγορά, η τιμή του Bitcoin έχει μειωθεί περίπου κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με το “Forbes”, είναι πλέον πιθανό η American Bitcoin να αναγκαστεί να παραχωρήσει τα δεσμευμένα Bitcoin για να καλύψει το κόστος του εξοπλισμού.

Υπάρχει όμως, κατά το άρθρο, ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο: η συνολική εγγύηση αντιστοιχεί σε 3.090 Bitcoin (με στοιχεία της 25ης Μαρτίου), ενώ η American Bitcoin έχει εξορύξει συνολικά περίπου 1.800 Bitcoin. Με άλλα λόγια, εάν η τιμή του Bitcoin δεν ανακάμψει, είναι πιθανό όλα τα Bitcoin που έχει εξορύξει η εταιρεία από την ίδρυσή της να χαθούν, όταν οι σχετικές συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αρχίσουν να λήγουν, περίπου τον Αύγουστο του 2027.

Όχι ότι οι επενδυτές το αντιλαμβάνονται απαραίτητα αυτό. Η εταιρεία έχει ακόμα περίπου 15 μήνες στη διάθεσή της για να αποφασίσει αν θα εξοφλήσει με κρυπτονομίσματα ή με μετρητά.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο κρύβεται πίσω από το αφήγημα της εταιρείας περί εξόρυξης Bitcoin. Περίπου το 70% των κρυπτονομισμάτων που διαθέτει η American Bitcoin δεν προέρχεται καθόλου από εξόρυξη. Προέρχεται απλώς από την πώληση μετοχών και την αγορά Bitcoin στην ανοικτή αγορά.

Εδώ βρίσκεται, σύμφωνα με το άρθρο, το θεμελιώδες μυστικό της American Bitcoin. Γιατί η Hut 8 ουσιαστικά παραχώρησε ποσοστό 20% στον εξοπλισμό εξόρυξης Bitcoin σε μια επιχείρηση κέντρων δεδομένων που μόλις είχε δημιουργηθεί; Πιθανότατα επειδή, σε μια αγορά που διαμορφώνεται από τις meme stocks, την αφοσίωση στο κίνημα MAGA και την κερδοσκοπία γύρω από τα κρυπτονομίσματα, η σύνδεση με το όνομα Τραμπ μπορεί να προσελκύσει αρκετά “αφελή κεφάλαια” ώστε να εκτοξεύσει τη μετοχή. Στη συνέχεια, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε τιμές που, κατά το άρθρο, δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη μεγέθη, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει και να πουλήσει νέες μετοχές, να συγκεντρώσει μετρητά και να αγοράσει περισσότερο Bitcoin.

Το “Forbes” αποκαλεί αυτό το μοντέλο “αρμπιτράζ της πίστης”: πείθεις την αγορά ότι η εταιρεία αξίζει περισσότερο από όσο υποδηλώνουν τα περιουσιακά της στοιχεία και στη συνέχεια πουλάς μετοχές εκμεταλλευόμενος αυτή την πεποίθηση. Αν τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται υπερβαίνουν την αξία του ποσοστού που παραχωρήθηκε αρχικά, οι εσωτερικοί μέτοχοι κερδίζουν. Το πόσα θα χάσουν οι μικροεπενδυτές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καιρό θα συνεχίσουν να περιμένουν μέχρι η φαντασία να γίνει πραγματικότητα.

Η διάθεση νέων μετοχών άρχισε σχεδόν αμέσως.

Στις 27 ημέρες που ακολούθησαν την εισαγωγή της American Bitcoin στο χρηματιστήριο, ενώ ο ενθουσιασμός βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, η εταιρεία πούλησε 11 εκατομμύρια μετοχές έναντι $90 εκατ., σε μέση τιμή περίπου $8 ανά μετοχή. Αφού οι εξωτερικοί συνεργάτες που διαχειρίστηκαν τη συναλλαγή έλαβαν την αμοιβή τους –$2 εκατ. στην προκειμένη περίπτωση–, η American Bitcoin αγόρασε περίπου 725 Bitcoin.

Οι πωλήσεις συνεχίστηκαν καθώς η τιμή της μετοχής υποχωρούσε. Από τις αρχές Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου η εταιρεία διέθεσε στην αγορά 7 εκατομμύρια μετοχές έναντι $44 εκατ., εισπράττοντας λίγο περισσότερα από $6 ανά μετοχή.

Στη συνέχεια, προς τα τέλη Νοεμβρίου, έπειτα από μεγάλη πτώση της τιμής του Bitcoin, η εταιρεία προχώρησε ακόμα πιο επιθετικά, διαθέτοντας 47 εκατομμύρια μετοχές έναντι περίπου $106 εκατ. –δηλαδή περίπου $2,25 ανά μετοχή–, ολοκληρώνοντας έτσι τις εκδόσεις μετοχών για το τέλος του έτους.

Δεν ήταν όμως μόνο η ίδια η εταιρεία που πουλούσε μετοχές. Όταν, στις αρχές Δεκεμβρίου, άρχισαν να λήγουν οι περίοδοι lock-up που απαγόρευαν στους αρχικούς επενδυτές να πουλήσουν τις συμμετοχές τους, η μετοχή υποχώρησε κατά 48% μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις. Η ενίσχυση έφθασε – τουλάχιστον στα social media.

Οι Cameron και Tyler Winklevoss, τα δίδυμα αδέλφια δισεκατομμυριούχοι των κρυπτονομισμάτων, των οποίων η προσέγγιση προς τον κύκλο του Τραμπ έχει περιλάβει δωρεές σε Super PAC και υποστήριξη για την κατασκευή της αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους. Ο Anthony Scaramucci, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου επί Τραμπ, ο οποίος αργότερα έγινε εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, παρενέβη επίσης υπέρ της εταιρείας. Ο διοργανωτής συνεδρίων Grant Cardone δήλωσε ότι είναι “μακροπρόθεσμος επενδυτής και όχι trader”, προσθέτοντας πάντως ότι η ανάρτησή του “δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή”.

Ο επίσημος λογαριασμός της American Bitcoin αναδημοσίευσε όλες αυτές τις αναρτήσεις, ενώ ο Έρικ προώθησε ορισμένες από αυτές στους περίπου 6 εκατομμύρια ακολούθους του. Ο Cardone και οι αδελφοί Winklevoss δεν απάντησαν στα αιτήματα του “Forbes” για σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος του Scaramucci αρνήθηκε να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις. Αυτή η αλυσίδα δημοσίων υποστηρίξεων, ωστόσο, δεν κατάφερε να ανακόψει την πτώση της μετοχής. Το Bitcoin συνέχισε να υποχωρεί, ιδιαίτερα μετά την απόφαση της Fed να διακόψει τις μειώσεις των επιτοκίων τον Ιανουάριο.

Παρ’ όλα αυτά, η American Bitcoin συνέχισε να εφαρμόζει την ίδια στρατηγική, διαθέτοντας 84 εκατομμύρια νέες μετοχές έναντι $111 εκατ. κατά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 25 Μαρτίου, ενώ με τα έσοδα αυτά αγόρασε περίπου 1.430 επιπλέον Bitcoin, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του “Forbes”.

Συνολικά, σύμφωνα με το άρθρο, από την ίδρυσή της έως τα τέλη Μαρτίου η American Bitcoin δαπάνησε περίπου $526 εκατ. για την αγορά κρυπτονομισμάτων, τα οποία σήμερα αποτιμώνται σε περίπου $376 εκατ., καταστρέφοντας έτσι –κατά την εκτίμηση του “Forbes”– περίπου $150 εκατ. από την αξία των κεφαλαίων των μετόχων.

Η American Bitcoin συνεχίζει να εξορύσσει Bitcoin. Ωστόσο, καθώς η αξία του Bitcoin έχει υποχωρήσει κατά περίπου 33% από τότε που η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο, τα οικονομικά δεδομένα της δραστηριότητας γίνονται ολοένα και πιο επισφαλή.

Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του νέου στόλου μηχανημάτων μείωσε το λειτουργικό κόστος εξόρυξης σε περίπου $47.000 ανά Bitcoin.

Ωστόσο, αν συνυπολογιστούν όλα τα κόστη –γενικά έξοδα, αποσβέσεις και λογιστική απόσβεση του εξοπλισμού–, το συνολικό κόστος εξακολουθεί να ανέρχεται, σύμφωνα με το “Forbes”, περίπου στα $90.000 ανά Bitcoin, δηλαδή περίπου $12.000 υψηλότερα από την τρέχουσα αξία του Bitcoin.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποχωρήσει κατά 35% από την αρχή του έτους.

Τι θα συμβεί, λοιπόν, στην εταιρεία του Έρικ Τραμπ εάν οι επενδυτές πάψουν να πιστεύουν στην ιδέα ότι πρόκειται για μια επιχείρηση που “τυπώνει χρήμα”;

Σύμφωνα με την κατακλείδα του άρθρου, ο γιος του προέδρου δεν έχει παρά να σταυρώσει τα δάχτυλά του και να ελπίζει ότι το ίδιο το Bitcoin θα τον σώσει. Άλλωστε, πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο με εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα.

Μια άνοδος της τιμής του Bitcoin κατά 40% θα επέτρεπε στην American Bitcoin να πληρώσει τα μηχανήματα με μετρητά, να διατηρήσει τα κρυπτονομίσματά της και να μετατρέψει εκείνη τη λογιστική ζημία των περίπου $150 εκατ. από τις συναλλαγές σε ένα μικρό κέρδος, επιτρέποντας στον γιο του προέδρου να ισχυριστεί ότι όλη αυτή η έντονη διακύμανση ήταν εξαρχής μέρος του σχεδίου.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πιθανή διέξοδος: η προσέλκυση εξωτερικών κεφαλαίων από ανθρώπους που αποδίδουν τόση αξία στην πρόσβαση και στις πολιτικές διασυνδέσεις όση και στις οικονομικές αποδόσεις.

Ο Σεΐχης Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, από τα ΗΑΕ, έχει ήδη αναπτύξει σχέσεις με άλλη επιχείρηση κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, διοχετεύοντας, σύμφωνα με το άρθρο, περίπου $375 εκατ. προς τον πρόεδρο και τους γιους του.

Οι οικονομικές αποδόσεις αυτής της επένδυσης παραμένουν μέχρι στιγμής αμφισβητήσιμες, σύμφωνα με το “Forbes”, όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έλαβαν βοήθεια από τον πρόεδρο Τραμπ στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τις φιλοδοξίες τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η χώρα φέρεται επίσης να επιδιώκει ελάφρυνση από τις ΗΠΑ λόγω των οικονομικών δυσκολιών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι διασυνδέσεις δεν σταματούν εκεί.

Ο Mike Ho, διευθύνων σύμβουλος της American Bitcoin, κατοικούσε στα ΗΑΕ ακόμα και τον Νοέμβριο του 2023, αν και οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεν απάντησαν στις ερωτήσεις του “Forbes” σχετικά με τον σημερινό τόπο κατοικίας του.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Ho βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου, μιλώντας σε δημοσιογράφο του Arabian Gulf Business Insight, ανέφερε ότι είχε συνομιλίες με την ADQ, έναν επενδυτικό οργανισμό, και την TAQA, μια εταιρεία ενέργειας. Και οι δύο οργανισμοί συνδέονται με τον Σεΐχη Tahnoon.

Εκπρόσωπος της American Bitcoin δήλωσε στο “Forbes” ότι ο Ho αναφερόταν σε συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την ίδρυση της εταιρείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το “Forbes”, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που περιήλθε στην κατοχή του περιοδικού υποδηλώνει σαφώς ότι η American Bitcoin παραμένει ανοιχτή σε συμφωνίες με επενδυτές του εξωτερικού.

Για τον Έρικ Τραμπ, καταλήγει το “Forbes”, η American Bitcoin τού προσέφερε ένα εισηγμένο επενδυτικό όχημα, ένα δημόσιο βήμα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και έναν τρόπο να μετατρέψει την πολιτική επιρροή του πατέρα του σε προσωπικό οικονομικό όφελος.

Για τους απλούς επενδυτές που αγόρασαν τη μετοχή κοντά στα υψηλά της επίπεδα, το αποτέλεσμα ήταν ένα πολύ ακριβότερο μάθημα:

Η οικογενειακή επιχείρηση των Tραμπ δεν ήταν ποτέ στην πραγματικότητα τα ξενοδοχεία, οι μπριζόλες, τα πανεπιστήμια ή το Bitcoin.

Ήταν το περιθώριο κέρδους.

Όλα μένουν στην οικογένεια

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε ξανά τις προεδρικές εκλογές το 2024, η περιουσία του Έρικ Τραμπ ανερχόταν σε περίπου $40 εκατ. Σήμερα η καθαρή του περιουσία έχει αυξηθεί σχεδόν οκτώ φορές, φθάνοντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του “Forbes”, περίπου τα $310 εκατ.

Παρακάτω παρουσιάζεται ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων του δεύτερου μεγαλύτερου γιου του προέδρου.

• Μετρητά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία: $120 εκατ.

Η οικογένεια του προέδρου εισέπραξε σημαντικά ποσά από την πώληση των World Liberty Financial tokens, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του “Forbes”, αύξησε την προσωπική περιουσία του Έρικ Tραμπ κατά περίπου $79 εκατομμύρια.

• American Bitcoin: $84 εκατ.

Το εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής του, περίπου 6,5%, στην εταιρεία εξόρυξης Bitcoin τον έκανε προσωρινά δισεκατομμυριούχο τον Σεπτέμβριο. Έκτοτε, όμως, η τιμή της μετοχής έχει καταρρεύσει.

• Tokens της World Liberty Financial και δραστηριότητα στο stablecoin: $56 εκατ.

Το “Forbes” αποτιμά τα WLFI tokens της οικογένειας Tραμπ με σημαντική έκπτωση, επειδή προς το παρόν δεν μπορούν να πωληθούν.

• Δραστηριότητες διαχείρισης και παραχώρησης αδειών χρήσης (licensing): $34 εκατ.

Ο Έρικ Τραμπ και ο αδελφός του εισέπραξαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του “Forbes”, περίπου $3,2 εκατ. ο καθένας το 2024 από συμφωνίες παραχώρησης αδειών χρήσης του οικογενειακού ονόματος σε διάφορες χώρες.

• Κατοικία στο Jupiter της Φλόριντα: $7 εκατ.

Ο Έρικ Τραμπ κατοικεί μόλις τέσσερα σπίτια μακριά από ακόμα έναν από τους πρώτους επενδυτές της American Bitcoin.

• Τρία ακίνητα στη Νέα Υόρκη: $5,8 εκατ.

Εκτός από ένα ρετιρέ σε ένα από τα κτίρια του πατέρα του με θέα το Central Park, ο Έρικ Τραμπ διαθέτει επίσης μια κατοικία στην περιοχή Westchester και ποσοστό ιδιοκτησίας σε ένα κυνηγετικό καταφύγιο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

• Μετοχές της Dominari Holdings: $4,3 εκατ.

Η μικρή αυτή χρηματοοικονομική εταιρεία, με έδρα στο Trump Tower, δημιούργησε νέο συμβουλευτικό συμβούλιο, στο οποίο ενέταξε τον Έρικ και τον Ντον. Τζ., παραχωρώντας στον καθένα από 1 εκατομμύριο μετοχές.

• Δάνειο από τον πατέρα του: -$2 εκατ.

Οι φορολογικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψαν ότι είχε χορηγήσει δάνεια στα παιδιά του με επιτόκιο περίπου 1%. Σύμφωνα με το “Forbes”, ο Έρικ Τραμπ φαίνεται ότι χρησιμοποίησε το δάνειό του για να αγοράσει το πρώτο του διαμέρισμα στο Μανχάταν.

Forbes