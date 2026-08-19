Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Του Frank Holmes

Το έχω πει και στο παρελθόν και θα το επαναλάβω: αυτό που έχει σημασία δεν είναι το πολιτικό κόμμα, αλλά οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Κατά την άποψή μου, οι επενδυτές έχουν περισσότερα να κερδίσουν όταν δεν εστιάζουν στον κομματικό θόρυβο και στους πηχυαίους τίτλους, αλλά στις πολιτικές που τελικά φέρνουν πραγματικές αλλαγές.

Το επισημαίνω αυτό επειδή απέχουμε πλέον λιγότερο από 80 ημέρες από τις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο S&P 500 έκλεισε την περασμένη Πέμπτη σε ιστορικό υψηλό και καταγράφει άνοδο άνω του 13% από την αρχή του έτους. Από τώρα μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, όμως, μεσολαβεί η περίοδος του ημερολογίου που πολλοί επενδυτές προτιμούν λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη.

Ανατρέξαμε σε δεδομένα έξι δεκαετιών για να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί σε αυτή την περίοδο.

Ο Σεπτέμβριος έχει δικαιολογήσει τη φήμη του ως ο χειρότερος μήνας

Με βάση στοιχεία από το 1960, ο Σεπτέμβριος είναι ο μόνος μήνας που έχει καταγράψει αρνητική μέση μεταβολή τιμών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η μέση απόδοση είναι -0,76%, ενώ σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα φτάνει το -1,34%.

Ο Σεπτέμβριος παραμένει ο δυσκολότερος μήνας της αγοράς – Πηγή: Bloomberg

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Σεπτέμβριος δεν είναι συνήθως ένας πτωτικός μήνας. Από το 1960, έχει κλείσει χαμηλότερα στις 36 από τις 66 περιπτώσεις — σχεδόν όσο θα προέβλεπε μια ρίψη νομίσματος. Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει, είναι το μέγεθος των απωλειών όταν τελικά υποχωρεί. Οι πτώσεις του ήταν βαθύτερες από εκείνες οποιουδήποτε άλλου μήνα.

Οι χρονιές που γίνονται οι ενδιάμεσες εκλογές είναι οι δυσκολότερες

Ας προσθέσουμε τώρα στην εικόνα τον εκλογικό κύκλο.

Από το 1928, το δεύτερο έτος της προεδρικής θητείας έχει καταγράψει με μεγάλη διαφορά τις ασθενέστερες επιδόσεις από τα τέσσερα έτη. Τα έτη των ενδιάμεσων εκλογών έχουν καταγράψει μέση μεταβολή 3,3%, με διάμεση απόδοση μόλις 0,6%. Μόλις λίγο περισσότερα από τα μισά έχουν ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο.

Αντίθετα, το τρίτο έτος της προεδρικής θητείας έχει καταγράψει μέση απόδοση 14%.

Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν εξετάσουμε τη μεταβλητότητα. Από το 1960, η μέση μέγιστη υποχώρηση του S&P 500 μέσα σε ένα έτος ενδιάμεσων εκλογών ανέρχεται σε 19,4%. Στα υπόλοιπα έτη, περιορίζεται στο 12,5%.

Το ράλι των μετοχών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές – Πηγή: Bloomberg

Συνήθως, ένα έτος ενδιάμεσων εκλογών περνά το μεγαλύτερο μέρος του σε αρνητικό έδαφος, φτάνει στο χαμηλότερο σημείο του περίπου έναν μήνα πριν από την ημέρα των εκλογών — περίπου 6% κάτω από τα επίπεδα στα οποία ξεκίνησε — και στη συνέχεια ακολουθεί σταθερή ανάκαμψη.

Προφανώς, όμως, το 2026 δεν ακολουθεί αυτό το μοτίβο.

Από το 1962, και οι 16 κύκλοι ενδιάμεσων εκλογών έχουν καταγράψει πτώση από τα μέσα Αυγούστου έως την ημέρα των εκλογών. Όχι οι περισσότεροι. Όλοι.

Η μέση υποχώρηση ήταν 8,1%, ενώ σε 10 από τις 16 περιπτώσεις το χαμηλό της αγοράς σημειώθηκε τον Οκτώβριο.

Δεν προβλέπω ότι θα υπάρξει φέτος ένα sell-off. Οι ιστορικές αποδόσεις, άλλωστε, δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές. Απλώς επισημαίνω ότι, αν δούμε μια τέτοια πτώση το φθινόπωρο, θα πρόκειται για κάτι απολύτως συνηθισμένο — ουσιαστικά για ένα μη γεγονός.

Φέτος υπάρχουν πραγματικοί καταλύτες, όχι μόνο ένα δυσμενές ημερολόγιο

Η εποχικότητα από μόνη της δεν αρκεί για να κινήσει τις αγορές. Αυτό που κάνει το ιστορικό μοτίβο ιδιαίτερα σημαντικό φέτος είναι ότι τις επόμενες εβδομάδες συσσωρεύονται πραγματικές πηγές αβεβαιότητας.

Ας ξεκινήσουμε από τη Federal Reserve.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) του Ιουλίου αυξήθηκε 3,4% σε ετήσια βάση, από 3,5% τον Ιούνιο, ενώ ο δομικός CPI υποχώρησε στο 2,5%. Αυτό μπορεί να μοιάζει καθησυχαστικό. Ωστόσο, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν πιθανότητα 38% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Και η εικόνα του πληθωρισμού κάθε άλλο παρά έχει ξεκαθαρίσει. Η έρευνα της S&P Global για τον κλάδο των υπηρεσιών τον Ιούλιο έδειξε τη μεγαλύτερη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των τελευταίων εννέα μηνών. Παράλληλα, όμως, κατέγραψε αύξηση του κόστους εισροών με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2025, καθώς και τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές που χρεώνουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εδώ και 14 μήνες.

Και μετά υπάρχει το Κογκρέσο.

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν 220 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων έναντι 215 των Δημοκρατικών — η μικρότερη διαφορά ελέγχου από το 1930. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρή αύξηση μόλις τριών εδρών για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής.

Η βασική εκτίμηση της Morgan Stanley προβλέπει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τη Γερουσία, ενώ αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο απώλειας της Βουλής.

Όποια κι αν είναι η πολιτική σας τοποθέτηση, πρόκειται για μια εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση. Και οι αγορές δεν φημίζονται για την ψύχραιμη αποτίμηση αμφίρροπων εκλογικών μαχών.

Τι συμβαίνει αφού καταμετρηθούν οι ψήφοι

Υπάρχει, ωστόσο, και μια θετική πλευρά.

Η ανοδική πορεία των δεικτών στη Wall Street τη χρονιά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές – Πηγή: Bloomberg

Κατά τους 12 μήνες που ακολούθησαν κάθε ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση από το 1962, ο S&P 500 κινήθηκε υψηλότερα.

Δεκαέξι εκλογικές αναμετρήσεις, 16 ανοδικές δωδεκάμηνες περίοδοι, με μέση άνοδο 14,2%.

Η μικρότερη άνοδος σημειώθηκε το 1986 και ήταν μόλις 1,1%. Ακόμη και αυτή η δωδεκάμηνη περίοδος, όμως, περιλάμβανε το κραχ του Οκτωβρίου του 1987. Και πάλι, η αγορά ολοκλήρωσε το δωδεκάμηνο με θετικό πρόσημο.

Βεβαίως, 16 παρατηρήσεις αποτελούν μικρό δείγμα. Επιπλέον, από το 1960 το χρηματιστήριο έχει κινηθεί ανοδικά περίπου στο 70% των τυχαία επιλεγμένων δωδεκάμηνων περιόδων.

Ένα σημαντικό μέρος αυτής της επίδοσης, επομένως, είναι απλώς η αγορά που κάνει αυτό που κάνει συνήθως.

Η επίδραση των ενδιάμεσων εκλογών λειτουργεί περισσότερο ως ενίσχυση ενός ήδη υπάρχοντος ανοδικού ανέμου παρά ως η ίδια η πηγή του.

Γιατί τελικά σημασία έχουν οι πολιτικές

Όσοι έχουν φτάσει σε μια ορισμένη ηλικία γνωρίζουν ότι η διαιρεμένη κυβέρνηση —όταν δηλαδή ο πρόεδρος και το Κογκρέσο ελέγχονται από διαφορετικά κόμματα— αποτελεί τον κανόνα στις ΗΠΑ για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 50 ετών.

Και αυτά δεν ήταν κακά χρόνια για τους επενδυτές.

Οι πρόεδροι Ρόναλντ Ρίγκαν και Μπιλ Κλίντον κυβέρνησαν με το αντίπαλο κόμμα να ελέγχει το Κογκρέσο και αμφότεροι βρέθηκαν στο τιμόνι περιόδων εντυπωσιακής οικονομικής και χρηματιστηριακής επέκτασης.

Αναλυτές της Commerzbank διαπίστωσαν ότι ο S&P 500 έχει καταγράψει μέση ετήσια άνοδο περίπου 9% υπό συνθήκες διαιρεμένης κυβέρνησης από το 1969, έναντι περίπου 5% όταν ένα κόμμα ελέγχει τόσο τον Λευκό Οίκο όσο και το Κογκρέσο.

Το κεφάλαιο δεν ενδιαφέρεται για τις κομματικές ταμπέλες.

Αντιδρά στη φορολογική μεταχείριση, στο ρυθμιστικό βάρος, στο κατά πόσο εφαρμόζονται οι συμβάσεις και προστατεύονται τα περιουσιακά δικαιώματα. Και τίποτα από αυτά δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη επειδή πραγματοποιήθηκε μία εκλογική αναμέτρηση.

Ισχυρά κέρδη για τις επιχειρήσεις, νέες προσλήψεις στις μικρές επιχειρήσεις

Ας δούμε τώρα πώς τα πηγαίνουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη FactSet, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ήταν εξαιρετικά.

Με το 88% των εταιρειών του S&P 500 να έχει ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα, το 86% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, που βρίσκεται στο 78%.

Και οι 11 κλάδοι του δείκτη καταγράφουν αύξηση εσόδων.

Ακόμη και αν εξαιρεθούν η Alphabet και η Amazon —οι οποίες ανακοίνωσαν τεράστιες αυξήσεις στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου— οι υπόλοιπες εταιρείες εξακολουθούν να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις κατά 10,9%, ποσοστό άνετα υψηλότερο από το συνηθισμένο.

Στο μεταξύ, οι μικρές επιχειρήσεις δίνουν τη δική τους ψήφο — με τα χρήματά τους.

Ο δείκτης αισιοδοξίας της NFIB αυξήθηκε κατά 2,4 μονάδες τον Ιούλιο, στις 99,8 μονάδες, πάνω από τον μέσο όρο 52 ετών. Καθαρό ποσοστό 20% των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του μέσα στους επόμενους τρεις μήνες — το υψηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο του 2022.

Παράλληλα, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις σχεδιάζει κεφαλαιουχικές δαπάνες μέσα στους επόμενους έξι μήνες, το υψηλότερο ποσοστό από τον Δεκέμβριο του 2024.

Κρατήστε την ψυχραιμία σας

Ο Γουόρεν Μπάφετ, σε μία από τις περίφημες επιστολές του προς τους μετόχους, είχε προειδοποιήσει ότι “ένα ανήσυχο μυαλό δεν παίρνει καλές αποφάσεις”.

Έχω δει αυτή την αρχή να επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά εδώ και δεκαετίες.

Ο Σεπτέμβριος μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή των επενδυτών. Σε ένα έτος ενδιάμεσων εκλογών, η δοκιμασία μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Όμως οι ψήφοι καταμετρώνται, η αβεβαιότητα υποχωρεί και οι επιχειρήσεις επιστρέφουν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν: να παράγουν κέρδη.

Μείνετε επενδεδυμένοι. Διατηρήστε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Και, κυρίως, μην αφήσετε τον πολιτικό και χρηματιστηριακό θόρυβο μέχρι τις 3 Νοεμβρίου να πάρει τις επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό σας.

Forbes