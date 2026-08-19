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Μόλις στο 1,1% ήταν η μείωση των αφίξεων για το μήνα Ιούλιο, γεγονός το οποίο εκ πρώτης καταδεικνύει την επιστροφή του κλάδου στην ομαλότητα. Είναι γνωστό ότι οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος θεωρούνται οι πλέον σημαντικοί για την πορεία της ταξιδιωτικής κίνησης στο νησί μας και ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το συγκεκριμένο δίμηνο, ενδεχομένως να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της σεζόν.

Ωστόσο, πίσω από την ενθαρρυντική αυτή εξέλιξη, κρύβεται ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο. Από τους 15 προορισμούς για τους οποίους δίνει στοιχεία η Στατιστική Υπηρεσία, οι 13 κατέγραψαν μείωση. Όλες οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων δύο σημαντικές αγορές για τη χώρα μας, δηλαδή η Πολωνία και η Γερμανία, είχαν μειωμένες αφίξεις τον Ιούλιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Το Ισραήλ ήταν η χώρα που μας «έσωσε», αφού σημειώθηκε για ακόμη ένα μήνα τεράστια αύξηση στις αφίξεις, ενώ ακολούθησε η Νορβηγία, με πολύ μικρότερους φυσικά αριθμούς.

Μείωση από 13 αγορές

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο του 2026, ανήλθαν σε 582.754 σε σύγκριση με 589.116 τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας μείωση 1,1%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.238.769 σε σύγκριση με 2.432.129 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 8%. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούλιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 31,9% (185.981) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 20,5% (119.293), οι αφίξεις από την Πολωνία το 6,3% (36.912), οι αφίξεις από τη Γερμανία 3,7% (21.338) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,4% (19.899). Από τα στοιχεία της Στατιστικής, διαφαίνεται ότι οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο, καταγράφουν σκαμπανεβάσματα. Το 2024 (Ιούλιος) οι αφίξεις ήταν 186.751, το 2025 ανήλθαν στις 189.730 και το 2026 μειώθηκαν στις 185.981. Από την άλλη, οι αφίξεις από το Ισραήλ καταγράφουν έντονα ανοδική πορεία, με αποκορύφωμα τη φετινή χρονιά. Συγκεκριμένα, το 2024 οι αφίξεις ήταν 71.238, το 2025 αυξήθηκαν στις 76.557 και το 2026 εκτοξεύτηκαν στις 119.293, σημειώνοντας αύξηση 55,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Μάλιστα, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της Στατιστικής, η απόσταση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ σε απόλυτους αριθμούς έχει σμικρυνθεί σημαντικά, με τη διαφορά των δυο αγορών να κυμαίνεται πλέον στις 65.000 αφίξεις περίπου.

Πέραν των πιο πάνω, η Πολωνία, η οποία επίσης έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια σημαντική αγορά για την Κύπρο, κατέγραψε μείωση τον Ιούλιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα της τάξης του 15,6%, ενώ και η Γερμανία, μια υποσχόμενη αγορά, στην οποία επενδύουν αρκετά οι αρμόδιοι φορείς, είχε μείωση της τάξης του 9,9%.

Κουμής: Δείξαμε ανθεκτικότητα

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα για τις αφίξεις Ιουλίου, ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει τον κυπριακό τουρισμό και απεικονίζουν την πραγματική εικόνα του προορισμού, που ομολογουμένως σφύζει από ζωή». Η μείωση, πρόσθεσε, μόλις της τάξης του 1,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, αλλά και η συνολική μείωση για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου, που πλέον είναι για πρώτη φορά κάτω από το 10% επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Είναι αξιοσημείωτο, συνέχισε, ότι ο τουρισμός της χώρας μας καταγράφει μάλιστα άνοδο στις αφίξεις τουριστών σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο (περίοδος Ιανουαρίου – Ιουλίου) των ετών 2024 και 2023, της τάξης του 1.6% και 4.7% αντίστοιχα, ενώ σε σχέση με το 2022 καταγράφεται άνοδος της τάξης του 33.6%. Την ίδια στιγμή, είπε ο υφυπουργός, ως Κυβέρνηση, και ως Υφυπουργείο Τουρισμού, παρακολουθούμε την πορεία της κάθε γεωγραφικής αγοράς ξεχωριστά, επικεντρωμένοι πλέον κατά κύριο λόγο στα επόμενα έτη, και λαμβάνοντας υπόψιν τον επηρεασμό της κάθε αγοράς ξεχωριστά από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.