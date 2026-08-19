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Τέθηκε την Τρίτη σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Οι νέοι κανόνες διευκολύνουν και επιταχύνουν την απόκτηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές σε ποινικές έρευνες με την ταχύτερη πρόσβαση να οδηγεί και σε ισχυρότερη δικαστική συνεργασία, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο Χ της Eurojust, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται πάνω από τις μισές ποινικές έρευνες σήμερα περιλαμβάνουν αίτημα για διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως μηνύματα κειμένου, ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα σε εφαρμογές.

Ωστόσο, η απόκτηση πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζει σημαντικές νομικές και τεχνικές προκλήσεις. Για παράδειγμα, τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να αποθηκεύονται σε άγνωστη τοποθεσία, οι διακομιστές μπορούν να είναι κατανεμημένοι σε διαφορετικές χώρες και δεν υπάρχουν εναρμονισμένες προθεσμίες για το χρονικό διάστημα που οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν δεδομένα ή να απαντούν σε νομικά αιτήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόκτηση πρόσβασης καθίσταται μια δυσκίνητη διαδικασία που καθυστερεί τη δικαιοσύνη.

Οι νέοι κανόνες στην ΕΕ αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι δικαστικές αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Η νέα νομοθεσία καθιστά πολύ πιο εύκολη και γρήγορη για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές την απόκτηση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων που χρειάζονται για να διερευνήσουν και τελικά να διώξουν τους εγκληματίες.

Εισάγονται δύο νέα μέσα δικαστικής συνεργασίας: η Ευρωπαϊκή Εντολή Προσκόμισης που δίνει τη δυνατότητα στις δικαστικές αρχές ενός κράτους μέλους να υποχρεώνουν άμεσα έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος – μέσω του καθορισμένου σημείου επαφής του («παραλήπτης») – να προσκομίσει ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία εντός 10 ημερών ή 8 ωρών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Εισάγεται επίσης η Ευρωπαϊκή Εντολή Διατήρησης που δίνει τη δυνατότητα στις δικαστικές αρχές να ζητούν τη διατήρηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων για 60 ημέρες, ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν διαθέσιμα για μεταγενέστερη πρόσβαση.

Η Eurojust θα υποστηρίζει τις εθνικές αρχές στη χρήση των Ευρωπαϊκών Εντολών Υποβολής και Διατήρησης, παρέχοντας συμβουλές σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τη σκοπιμότητα των αιτημάτων, συντονισμό ταυτόχρονων αιτημάτων δικαστικής συνεργασίας, αποφεύγοντας συγκρούσεις δικαιοδοσίας, διευκόλυνση της έκδοσης, διαβίβασης, εκτέλεσης και εκτέλεσης των εντολών, βοήθεια στη σύνταξη και τη διατύπωση πιστοποιητικών, διευκόλυνση των συζητήσεων μεταξύ των αρχών έκδοσης και εκτέλεσης και συμβουλές σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες / την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης.

Έργο SIRIUS

Το έργο SIRIUS, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, είναι ένα έργο που συν-υλοποιείται από την Eurojust και την Europol και χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε στενή συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών, η SIRIUS παρέχει προϊόντα γνώσης και εμπειρογνωμοσύνη για να βοηθήσει τους ερευνητές και τους εισαγγελείς να έχουν πρόσβαση σε διασυνοριακά ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

ΚΥΠΕ