Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τι γνωρίζουν οι Κύπριοι για το ψηφιακό ευρώ και πόσο πρόθυμοι είναι να το χρησιμοποιήσουν όταν κυκλοφορήσει το 2029 καταγράφει η πρώτη παγκύπρια έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιεί η Κεντρική Τράπεζα, με στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο γνώσης και την πρόθεση των πολιτών να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό ευρώ. Τα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: ενώ η γνώση των Κυπρίων για το ψηφιακό ευρώ παραμένει περιορισμένη, η πρόθεση χρήσης του είναι αξιοσημείωτη.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το βασικό ζητούμενο μέχρι την πιθανή κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ δεν είναι μόνο η δημιουργία της τεχνικής υποδομής, αλλά και η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προσέγγιση των ομάδων που σήμερα εμφανίζουν μεγαλύτερη εξάρτηση από τα μετρητά και μικρότερη πρόσβαση ή εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα.

Με την πρώτη έκδοση του ψηφιακού ευρώ να τοποθετείται, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, στο 2029, η Κύπρος βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες θα πρέπει να εξοικειωθούν σταδιακά με μια νέα μορφή χρήματος. Η έρευνα της ΚΤΚ δείχνει ότι η βάση για την αποδοχή του υπάρχει, όμως το μεγάλο κενό παραμένει η γνώση: σήμερα, περισσότεροι από έξι στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τι είναι το ψηφιακό ευρώ.

Έλλειμμα ενημέρωσης

Πιο αναλυτικά, το πιο χαρακτηριστικό εύρημα της έρευνας αφορά το επίπεδο ενημέρωσης των πολιτών. Η πλειοψηφία, σε ποσοστό 61%, δηλώνει ότι δεν έχει καμία γνώση για το ψηφιακό ευρώ, ενώ μόλις το 1% δηλώνει πλήρως ενημερωμένο για το νέο ψηφιακό μέσο πληρωμών.

Κάποια γνώση για το ψηφιακό ευρώ εμφανίζουν περισσότερο τα άτομα κάτω των 65 ετών, οι πολίτες με τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι εργαζόμενοι. Όσοι έχουν ακούσει για το ψηφιακό ευρώ είναι σε μεγαλύτερο βαθμό άνδρες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, υψηλότερου οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου και κάτοικοι αστικών περιοχών, οι οποίοι ασκούν κυρίως επαγγέλματα στον επιχειρηματικό τομέα, είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή κατέχουν διευθυντικές θέσεις.

Οι κυριότερες πηγές ενημέρωσης των πολιτών για το ψηφιακό ευρώ είναι, κατά σειρά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (49%) και οι τηλεοπτικές εκπομπές (30%), ενώ οι σχετικές ημερίδες και τα σεμινάρια αποτελούν τη λιγότερο δημοφιλή πηγή ενημέρωσης. Την ενημέρωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτιμούν οι νεαρότερες ηλικίες, άτομα της μεσαίας ή κατώτερης οικονομικής τάξης, κάτοικοι αγροτικών περιοχών και εργαζόμενοι. Η ενημέρωση μέσω τηλεοπτικών εκπομπών φαίνεται να είναι πιο διαδεδομένη μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, των πολιτών χαμηλότερων οικονομικών τάξεων, των ατόμων με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και των ανέργων.

Παρά το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης, σημαντικό ποσοστό των πολιτών εμφανίζεται θετικό απέναντι στη χρήση του ψηφιακού ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκύπριας έρευνας.

Συγκεκριμένα, το 35% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι είναι διατεθειμένο να εντάξει το ψηφιακό ευρώ στην καθημερινότητά του. Πρόκειται κυρίως για άτομα κάτω των 45 ετών, εργαζομένους, πολίτες με τριτοβάθμια μόρφωση και υψηλότερο οικονομικό επίπεδο. Αντίθετα, το 28% θεωρεί από κάπως έως πολύ απίθανο να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό ευρώ στην καθημερινότητά του.

Μεταξύ εκείνων που δηλώνουν πρόθυμοι να το χρησιμοποιήσουν, οι πιθανότερες χρήσεις αφορούν τις καθημερινές αγορές: το 41% θα το χρησιμοποιούσε για αγορές σε φυσικά καταστήματα, το 40% για διαδικτυακές αγορές και το 33% για πληρωμές από άτομο σε άτομο. Ένα 17% δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει για ποιες συναλλαγές θα χρησιμοποιούσε το ψηφιακό ευρώ.

Πηγή ανησυχίας

Ο μεγαλύτερος ενδοιασμός των συμμετεχόντων στην έρευνα για τη χρήση του ψηφιακού ευρώ αφορά την πιθανότητα παρακολούθησης των συναλλαγών τους και το φόβο κατάργησης των μετρητών (53%). Το 38% φαίνεται να ανησυχεί για την ασφάλεια της χρήσης του ψηφιακού ευρώ, ενώ το 25% ανησυχεί για τον τρόπο διαχείρισης των εξόδων του μέσω της χρήσης του.

Σε σχέση με το βαθμό ευκολίας χρήσης του ψηφιακού ευρώ, μόνο το 30% εκφράζει έντονους προβληματισμούς. Το 9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η απόφαση για αποδοχή πληρωμών μέσω ψηφιακού ευρώ θα εξαρτηθεί από το κόστος, την ευκολία εφαρμογής και τη ζήτηση, ενώ το 27% δηλώνει ότι δεν είναι πρόθυμο να αποδέχεται πληρωμές σε ψηφιακό ευρώ.