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Μια απρόσμενη συνάντηση κατέγραψε η κάμερα στην Αργεντινή, όταν άνδρας που είχε βγει για το πρωινό του κολύμπι βρέθηκε ξαφνικά ανάμεσα σε θαλάσσια λιοντάρια, με ένα από αυτά να τον πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πουέρτο Μαντρίν, έναν από τους γνωστότερους προορισμούς της Αργεντινής για δραστηριότητες στη θάλασσα και παρατήρηση θαλάσσιων ζώων.

Τα «φιλιά» που έγιναν viral

Στο βίντεο, το οποίο αρχικά δημοσιεύτηκε στο TikTok και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε σε άλλες πλατφόρμες, ο κολυμβητής φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο νερό, όταν αρκετά θαλάσσια λιοντάρια αρχίζουν να τον πλησιάζουν.

Ένα από τα ζώα φτάνει σε απόσταση αναπνοής από το πρόσωπό του, δημιουργώντας την εντύπωση ότι του δίνει… «φιλιά». Οι εικόνες προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων στα social media και το βίντεο έγινε γρήγορα viral.

Στις αναρτήσεις που συνοδεύουν το βίντεο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ένας άνδρας πήγε να κολυμπήσει στις 8 το πρωί στο Πουέρτο Μαντρίν και «δέχθηκε επίθεση με φιλιά» από μια ομάδα θαλάσσιων λιονταριών.

Un flaco se fue a nadar 8am en Puerto Madryn y fue atacado a besos por una banda de lobos marinos. pic.twitter.com/tG3uQiR4Xs — Valentina Etu 🇦🇷 (@ValentinaEtu_) August 17, 2026

Δημοφιλής περιοχή για κολύμπι με θαλάσσια λιοντάρια

Το Πουέρτο Μαντρίν είναι γνωστό για την παρουσία θαλάσσιων λιονταριών, ενώ στην περιοχή της Πούντα Λόμα βρίσκεται σημαντικό καταφύγιο για τα συγκεκριμένα ζώα.

ΚλείσιμοΗ κολύμβηση και το snorkeling κοντά σε θαλάσσια λιοντάρια αποτελούν δημοφιλή τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, με τους επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να τα παρατηρούν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί με ακρίβεια πότε καταγράφηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Τα θαλάσσια λιοντάρια είναι γνωστά για την περιέργεια και την παιχνιδιάρικη συμπεριφορά τους και, όταν βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, μπορεί να πλησιάσουν ανθρώπους που κολυμπούν στην περιοχή.

Το εντυπωσιακό βίντεο, πάντως, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στο διαδίκτυο, με τις εικόνες των θαλάσσιων λιονταριών να πλησιάζουν τον κολυμβητή να προσφέρουν ένα από τα πιο ασυνήθιστα viral στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών.

protothema.gr