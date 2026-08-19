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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη Μασαχουσέτη, το οποίο καταγράφει τη διαδικασία ανέλκυσης αυτοκινήτου που κατέληξε στον πάτο πισίνας κατοικίας, μετά την απώλεια ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό.

Σύμφωνα με το ABC News, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε πάρει το αμάξι του για να μοιράσει κάποια δέματα στους γείτονές του.

Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος για άγνωστη προς το παρόν αιτία τα φρένα δεν έπιασαν με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και αυτό να καταλήξει στον πάτο της πισίνας μια κατοικίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Δείτε βίντεο

A driver crashed his car into a backyard swimming pool in Massachusetts, saying that his brakes failed as he was delivering packages to his neighbors. https://t.co/sAj12FYo2f pic.twitter.com/eDnxn4oktg — ABC News (@ABC) August 18, 2026

protothema.gr