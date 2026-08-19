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Οι τοποθετήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου για το Κυπριακό και οι κατηγορίες εναντίον της δικής του παράταξης ως προς τις ευθύνες που φέρει για τη μη επίτευξη λύσης του προβλήματος, ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλούσαν σοκ στο χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στην Πινδάρου η ηγεσία του κόμματος συζήτησε το όλο θέμα και παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις τού τέως ηγέτη της παράταξης, η άποψη που επικράτησε ήταν να αποφευχθεί η δημόσια και ανοιχτή σύγκρουση.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις αλλά και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κινήθηκε πάνω σε δύο άξονες: Κυπριακό και εσωκομματικά. Ως προς το Κυπριακό, οι αναφορές του είχαν περισσότερο τη μορφή υποδείξεων και προειδοποιήσεων. Για τα εσωκομματικά ήταν εμφανείς οι αιχμές κατά της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Εξόργισε την πρόεδρο

Πηγές οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά τα διαμειφθέντα στην Πινδάρου ανέφεραν στον Φιλελεύθερο ότι εκείνο που εξόργισε την πρόεδρο της παράταξης ήταν οι κατηγορίες σε βάρος του ΔΗΣΥ για λανθασμένες αποφάσεις στο Κυπριακό. Συναγερμικό στέλεχος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η Αννίτα είναι πυρ και μανία» με τις αναφορές του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Συγκεκριμένα στην επίμαχη ανάρτησή του στο Χ ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε σημειώσει πως: «Οι δύο κατ’ εξοχήν παραδοσιακές δυνάμεις της λύσης, ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ (δυστυχώς αμφότερες, φοβούμενες το δήθεν πολιτικό κόστος, άφησαν κι αυτές τελευταία το Κυπριακό κατά μέρος), βαρύνονται με λανθασμένες αποφάσεις για το Κυπριακό. Κατά την άποψή μου, η ιστορία θα χρεώσει στο ΑΚΕΛ: 1. Το ΟΧΙ στο αμερικανοβρετανικοκαναδικό σχέδιο και 2. Το ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν. Και στον ΔΗΣΥ: 1. Τον ενταφιασμό των ιδεών Γκάλι και 2. Το ναυάγιο του Crans Montana».

Θα αποφύγουν τον πειρασμό

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε ο πειρασμός να βγει το κόμμα επιθετικά και να απαντήσει σε όσα ανέφερε ο τέως πρόεδρος της παράταξης, μετά τις συζητήσεις που έγιναν χθες, σε ανώτατο επίπεδο, συμφωνήθηκε, στην παρούσα φάση, να μην το πράξουν. Εκείνο που φαίνεται ότι καθόρισε την τακτική να μη δοθεί συνέχεια μέσα από δημόσια απάντηση ήταν οι αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε για το ίδιο το κόμμα.

Κοινή εκτίμηση όλων όσων υπερθεμάτισαν στο να μην απαντηθούν οι «προκλήσεις Αβέρωφ» ήταν πως μια ανάλογη ενέργεια θα οδηγούσε το κόμμα σε εσωστρέφεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Αυτή η στάση άμυνας ισχύει για την παρούσα φάση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον άλλες ανάλογες τοποθετήσεις από πλευράς Αβέρωφ Νεοφύτου. Κομματικοί κύκλοι εκτιμούν πως, ούτως ή άλλως, κάποια από τα ζητήματα που ηγέρθησαν εκ μέρους του, όχι μόνο σε σχέση με το Κυπριακό, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων αν ο τέως και η νυν πρόεδρος του ΔΗΣΥ βρεθούν αντιμέτωποι για το χρίσμα του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Πέραν από το σοκ, δέος για τα λεχθέντα

Συνομιλώντας τα τελευταία 24ωρα με Συναγερμικά στελέχη, τόσο της πρώτης γραμμής, όσο και σε κατώτερο επίπεδο, εκείνο το οποίο καταγράφουμε είναι μια γενική απορία. Ακούσαμε στελέχη του ΔΗΣΥ να διερωτώνται πώς μπορεί να είναι τόσο «αυτοκαταστροφικός ο Αβέρωφ».

Ήταν τοποθετήσεις με τις οποίες ήθελαν να δείξουν πως όσα ανέφερε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, και ο τρόπος που τα ανέφερε, μόνο ζημιά μπορούν να του προκαλέσουν. Κάποιοι μάλιστα διερωτήθηκαν κατά πόσο ο τέως πρόεδρος του κόμματός τους μπορεί να ελπίζει ότι θα πάρει το χρίσμα για το 2028 με τέτοιες τοποθετήσεις.

Η αναφορά του Αβέρωφ Νεοφύτου σε «ενταφιασμό των ιδεών Γκάλι» αποτελεί για τους Συναγερμικούς ένα είδος «προπατορικού αμαρτήματος» που δύσκολα συγχωρείται. Ενόχληση υπάρχει και στις κατηγορίες για το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο, καθώς κάποιες ανάλογες τοποθετήσεις είχαν γίνει και στο παρελθόν.

Αναμένονται και νέα επεισόδια

Πέραν όμως των αναφορών του για το Κυπριακό, ιδιαίτερα αιχμηρές θεωρούνται και οι τοποθετήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου για την ίδια την Αννίτα Δημητρίου. Στο podcast με τον Φειδία Παναγιώτου ο τέως ηγέτης του ΔΗΣΥ αποκάλυψε ότι ήταν αυτός που οδήγησε στο γραφείο της Αννίτας Δημητρίου τον επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας.

«Η τελευταία φορά που βρέθηκα στο γραφείο της προέδρου ήταν μαζί σου», είπε ο Αβέρωφ, απευθυνόμενος στον Φειδία.

Και η συνάντηση αυτή, όπως επιβεβαιώνουν ηγετικά στελέχη του ΔΗΣΥ, είχε να κάνει με το να εξασφαλίσει η Αννίτα Δημητρίου τη στήριξη της Άμεσης Δημοκρατίας και να επανεκλεγεί στην Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.