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Αντίστοιχα με την άνοδο της θερμοκρασίας θα έλεγε κανείς ότι κινείται το τουριστικό ρεύμα στην Κάτω Πάφο. Παράλληλα με την άνοδο του υδράργυρου, σε τουριστικές επιχειρήσεις της πόλης καταγράφεται την περίοδο αυτή σημαντική άνοδος του τουριστικού ρεύματος, δημιουργώντας ευφορία στους επαγγελματίες του κλάδου.

Η θετική αυτή κατάσταση έρχεται ως συνέχεια της αναστροφής του αρνητικού κλίματος που επικράτησε στις παραμονές της θερινής περιόδου λόγω των πολέμων στην ευρύτερη περιοχή. Εκπρόσωποι ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων εστίασης δήλωσαν χθες στον «Φ» ότι το κύμα των επισκεπτών τις μέρες αυτές του δεκαπενταύγουστου είναι πολύ υψηλό, ακόμη και για τα συνήθη δεδομένα της περιόδου και συνιστά ένα τεράστιο μπόνους για τους συγκεκριμένους κλάδους, μετά τις δυσκολίες που είχαν τους προηγούμενους μήνες λόγω των εξωτερικών παραγόντων.

Τουριστικά καταλύματα όλων των ειδών και οικονομικών βαλαντίων παρουσιάζουν αρκετή κίνηση και πληρότητες, ανέφεραν, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η κίνηση στους χώρους εστίασης από τους πολλούς συμπατριώτες μας που επιλέγουν αποδράσεις στην πόλη της Αφροδίτης την περίοδο αυτή των παραδοσιακών διακοπών των Κυπρίων.