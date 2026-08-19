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Από αυτόν το μήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια νέα φάση όσον αφορά τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς βασικές διατάξεις του ιστορικού Νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) της Ένωσης τίθενται πλέον σε εφαρμογή.

Για τους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων Aρχών στην Κύπρο, οι νέοι κανόνες αναμένεται να έχουν ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται, εισάγονται και χρησιμοποιούνται προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο νόμος, ο οποίος υιοθετήθηκε το 2024, αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Ορισμένες διατάξεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, με την τελευταία φάση να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γενικού σκοπού, τα οποία αποτελούν τη βάση για υπηρεσίες όπως τα chatbot και οι εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η νομοθεσία παρακολουθείται στενά σε διεθνές επίπεδο, καθώς ο τρόπος με τον οποίο οι Βρυξέλλες θα εφαρμόσουν τους κανόνες θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης πολύ πέρα από τα σύνορα της ΕΕ.

Τι είναι ο Νόμος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act);

Όταν η ΕΕ ξεκίνησε να επεξεργάζεται τη συγκεκριμένη νομοθεσία, η κύρια έμφαση δόθηκε στη ρύθμιση συγκεκριμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους πολίτες. Η ταχεία άνοδος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης άλλαξε αυτή την προσέγγιση. Η κυκλοφορία του ChatGPT το 2022 κατέδειξε πόσο γρήγορα ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γενικού σκοπού θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή. Ως απάντηση, οι νομοθέτες της ΕΕ διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να συμπεριλάβει και τα ίδια τα υποκείμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο νόμος εισάγει υποχρεώσεις για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γενικού σκοπού, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί για μία συγκεκριμένη εργασία, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν για πολλές διαφορετικές χρήσεις. Οι προγραμματιστές θα υποχρεούνται να παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης των μοντέλων τους. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευσή τους, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, καθώς και στοιχεία που επιτρέπουν σε εταιρείες και άλλους χρήστες, οι οποίοι βρίσκονται σε μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας χρήσης, να κατανοούν καλύτερα τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των μοντέλων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης υποστηρίξει έναν εθελοντικό κώδικα πρακτικής, ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες να κατανοήσουν τον τρόπο συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις. Τα περισσότερα μεγάλα δυτικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης έχουν προσχωρήσει στον κώδικα, αν και η Meta αποτελεί αξιοσημείωτη εξαίρεση.

Πώς θα επηρεάσουν οι νέοι κανόνες την Κύπρο

Παρόλο που η νομοθεσία αναπτύσσεται και εφαρμόζεται στις Βρυξέλλες, οι επιπτώσεις της θα γίνουν αισθητές σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κυπριακές εταιρείες που χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να κατανοήσουν ποια τμήματα της νομοθεσίας εφαρμόζονται στις δραστηριότητές τους. Το ίδιο ισχύει για τις δημόσιες Aρχές και τους οργανισμούς που ενσωματώνουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες τους.

Ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικός για κλάδους που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία, όπως ο τουρισμός, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η Eκπαίδευση, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και, ειδικότερα, ο αναπτυσσόμενος τεχνολογικός τομέας.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, η συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετο κόστος και διοικητικό φόρτο. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου σημαίνει ότι οι κυπριακές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται βάσει ενός κοινού κανονιστικού συστήματος, το οποίο καλύπτει την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Για τους καταναλωτές στην Κύπρο, οι αλλαγές θα μπορούσαν σταδιακά να γίνουν πιο εμφανείς, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο σε ιστοτόπους, εφαρμογές, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, εργαλεία αναζήτησης και άλλες τεχνολογίες της καθημερινότητας.

Μια δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ θα επιδιώξει να αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες χωρίς να περιορίσει αδικαιολόγητα την καινοτομία ή να καταστήσει την Ευρώπη μη ελκυστική αγορά για τις τεχνολογικές εταιρείες. Εάν η εφαρμογή των κανόνων είναι υπερβολικά χαλαρή, οι επικριτές θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι η νομοθεσία απέτυχε να προσφέρει ουσιαστική προστασία. Εάν, από την άλλη πλευρά, η ρύθμιση καταστεί υπερβολικά επιβαρυντική, οι εταιρείες ενδέχεται να επιλέξουν να λανσάρουν νέα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης αλλού, προτού τα διαθέσουν στην Ευρώπη.

Υπό αυτή την έννοια, η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια πιο παρεμβατική προσέγγιση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με πολλές άλλες μεγάλες δικαιοδοσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθίσταται σημαντικό σημείο αναφοράς για κυβερνήσεις και ρυθμιστικές Aρχές σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες προσπαθούν να αποφασίσουν πώς θα πρέπει να ελέγχεται η τεχνητή νοημοσύνη.

Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες εφαρμογής που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες πολύ πέρα από τα όρια της ΕΕ.

Αυτό οφείλεται εν μέρει σε αυτό που έχει γίνει γνωστό ως «φαινόμενο των Βρυξελλών» (Brussels effect), δηλαδή στην ικανότητα της ΕΕ να επηρεάζει την παγκόσμια εταιρική συμπεριφορά θέτοντας κανόνες για την πρόσβαση στη μεγάλη ενιαία αγορά της. Εάν πράγματι συμβαίνει αυτό, οι διεθνείς εταιρείες ενδέχεται να αποφασίσουν ότι είναι ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό να υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε ολόκληρη τη λειτουργία τους, αντί να αναπτύσσουν ξεχωριστά προϊόντα αποκλειστικά για τους Ευρωπαίους πελάτες.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να δημιουργήσει περαιτέρω εντάσεις με την Ουάσιγκτον. Πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο είναι αμερικανικές, γεγονός που σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο σε μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις. Η Κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει ιδιαίτερα έντονη κριτική στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ρύθμιση, όταν αυτή επηρεάζει αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ερμηνεύσει μια επιθετική εφαρμογή των ευρωπαϊκών ψηφιακών κανόνων ως επίθεση στα εμπορικά συμφέροντα των ΗΠΑ, δημιουργώντας μία ακόμη πρόκληση για τις Βρυξέλλες.