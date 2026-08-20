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Ναι, ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είναι ίσως από τους ελάχιστους Τ/κ που τοποθετήθηκαν για τις άνανδρες δολοφονίες των Ισαάκ – Σολωμού στη Δερύνεια το 1996. Και ναι, το έκανε 30 χρόνια μετά. Μας μίλησε για «ντροπή» και για «οφειλόμενη συγγνώμη στην Αναστασία», την κόρη του Τάσου Ισαάκ που τότε ήταν αγέννητη. Πολύ καλά έκανε και τοποθετήθηκε.

Όμως, ο κ. Κιζίλγιουρεκ πού ήταν τόσα χρόνια για να τοποθετηθεί για την «οργανωμένη βία από εθνικιστικές ομάδες με την ανοχή των «αρχών» του ψευδοκράτους», όπως έκανε στην ανάρτησή του; Πού ήταν ως ακαδημαϊκός αυτού του τόπου; Πού ήταν ως ευρωβουλευτής; Έθεσε, άραγε, από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου το θέμα αυτό; Έστω με αφορμή τις καθεχρονικές πορείες των μοτοσικλετιστών της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις; Μετέφερε, άραγε, εκεί αυτή την «ντροπή» και την «οφειλόμενη συγγνώμη;». Αν το έκανε, ας δημοσιοποιήσει τα διαβήματα αυτά, όπως άλλωστε θα πρέπει να το κάνουν και άλλοι κατά καιρούς αξιωματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΛΙΑ