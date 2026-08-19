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Έναν αυτοκινητόδρομο μήκους 17,6 χιλιομέτρων κατασκεύασε η Γερμανία, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2014, αλλά δεν τέθηκε ποτέ σε κυκλοφορία. Πρόκειται για τμήμα του A4, που παρέμεινε ανεκμετάλλευτο μετά την απόφαση επέκτασης γειτονικού ορυχείου, η οποία ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό.

Παρά τις έτοιμες υποδομές, ο δρόμος εγκαταλείφθηκε, αφαιρέθηκε η σήμανση και δημιουργήθηκε μικρό ηλιακό πάρκο ισχύος 750 kW. Η λειτουργία του ορυχείου αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2040, καθιστώντας απίθανη την αξιοποίηση του δρόμου.

Μετά το τέλος της εξόρυξης, η περιοχή προβλέπεται να πλημμυρίσει και να δημιουργηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Γερμανίας. Αν αυτό συνέβαινε στην Κύπρο, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα θα έσκιζαν τα ιμάτιά τους για χρόνια κατά της οποιασδήποτε Κυβέρνησης έφτιαξε το έργο.

ΜΑΡΧ