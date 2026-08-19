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Διευθύντριας CITEA

Στο προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ως μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, τονίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να κατανοήσουμε τη νέα τεχνολογία, αλλά να περάσουμε από τον προβληματισμό στη δράση.

Η εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης μας έδειξε πόσο γρήγορα μια τεχνολογική καινοτομία μπορεί να περάσει από τα ερευνητικά εργαστήρια στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε ένα σημαντικό μάθημα: οι τεχνολογικές αλλαγές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο όταν γίνουν ήδη απαραίτητες. Η έγκαιρη κατανόηση, η προετοιμασία και η επένδυση στη γνώση είναι αυτές που επιτρέπουν σε οργανισμούς και κοινωνίες να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι ποια τεχνολογία θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό άλμα. Πολλοί από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς οργανισμούς στον κόσμο εκτιμούν ότι η απάντηση βρίσκεται στην κβαντική υπολογιστική (Quantum Computing) — μια τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ορισμένα από τα πιο σύνθετα υπολογιστικά προβλήματα.

Από το εργαστήριο στην πραγματική οικονομία

Παρόλο που η κβαντική υπολογιστική βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, η παγκόσμια τεχνολογική κούρσα έχει ήδη ξεκινήσει.

Κυβερνήσεις, ερευνητικά κέντρα και οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο επενδύουν σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη κβαντικών υποδομών, λογισμικού και εφαρμογών, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας τις επόμενες δεκαετίες.

Η αξία της κβαντικής υπολογιστικής δεν βρίσκεται στο ότι θα αντικαταστήσει τους σημερινούς υπολογιστές, αλλά στο ότι μπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες σε τομείς όπου οι υφιστάμενες τεχνολογίες έχουν περιορισμούς.

Εταιρείες όπως η IBM, η Google, η Microsoft και άλλοι μεγάλοι τεχνολογικοί οργανισμοί αναπτύσσουν ήδη κβαντικές πλατφόρμες και συνεργάζονται με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, με στόχο τη μετάβαση της τεχνολογίας από το ερευνητικό στάδιο σε πραγματικές εφαρμογές.

Παράλληλα, περισσότεροι από 340 οργανισμοί παγκοσμίως συμμετέχουν ήδη σε κβαντικά οικοσυστήματα, διερευνώντας πιθανές εφαρμογές σε πραγματικά επιχειρηματικά και επιστημονικά προβλήματα.

Η παγκόσμια αγορά κβαντικών τεχνολογιών βρίσκεται επίσης σε φάση ανάπτυξης. Παρόλο που παραμένει μικρότερη σε σύγκριση με την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης ή του cloud computing, οι επενδύσεις και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αυξάνονται, καθώς περισσότεροι οργανισμοί εξετάζουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της.

Οι δυνατότητες και οι προκλήσεις

Οι εφαρμογές της κβαντικής υπολογιστικής που διερευνώνται είναι πολλές. Στην υγεία, μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη ανακάλυψη νέων φαρμάκων και στην ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων θεραπειών. Στην ενέργεια και τη βιομηχανία, μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό νέων υλικών και πιο αποδοτικών διαδικασιών. Στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, μπορεί να ενισχύσει την επίλυση σύνθετων προβλημάτων βελτιστοποίησης, ενώ στον χρηματοοικονομικό τομέα μπορεί να υποστηρίξει πιο προηγμένα μοντέλα ανάλυσης κινδύνου.

Στον αντίποδα όμως υπάρχουν και οι προκλήσεις, με σημαντικότερη αυτή της κυβερνοασφάλειας. Ο ψηφιακός κόσμος στον οποίο ζούμε βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κρυπτογράφηση για την προστασία τραπεζικών συναλλαγών, προσωπικών δεδομένων, επιχειρηματικών επικοινωνιών και κρίσιμων υποδομών.

Η ανάπτυξη επαρκώς ισχυρών κβαντικών υπολογιστών θα μπορούσε στο μέλλον να απειλήσει ορισμένες από τις σημερινές μεθόδους κρυπτογράφησης. Για αυτό και οι ειδικοί αναφέρονται ήδη στην έννοια «Harvest Now, Decrypt Later» — την πιθανότητα συλλογής κρυπτογραφημένων δεδομένων σήμερα με στόχο την αποκρυπτογράφησή τους στο μέλλον.

Το ζήτημα αυτό μετατρέπει την κβαντική υπολογιστική από ένα θέμα που αφορά μόνο επιστήμονες και ερευνητές σε ένα θέμα στρατηγικής σημασίας για επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Γιατί αφορά την Κύπρο;

Για την χώρα μας η συζήτηση αυτή δεν είναι θεωρητική. Οι τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνονται σήμερα διεθνώς θα επηρεάσουν σταδιακά και τη δική μας οικονομία.

Ο χρηματοοικονομικός τομέας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων, η ανάλυση κινδύνου και η ανάγκη για υψηλά επίπεδα ασφάλειας καθιστούν την προετοιμασία για τις κβαντικές τεχνολογίες μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ψηφιακής ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, η ναυτιλία, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, είναι ένας τομέας όπου στο μέλλον μπορούν να αξιοποιηθούν προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες για βελτιστοποίηση δρομολογίων, διαχείριση πόρων και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η χώρα μας διαθέτει ήδη ένα δυναμικό τεχνολογικό οικοσύστημα, με εταιρείες πληροφορικής, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud και η κυβερνοασφάλεια. Αυτή η βάση μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα στην προετοιμασία για την επόμενη γενιά τεχνολογικών εξελίξεων.

Η εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης μας έδειξε ότι οι τεχνολογικές αλλαγές μπορούν να επιταχυνθούν με τρόπο που συχνά ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την κβαντική υπολογιστική. Η Κύπρος δεν χρειάζεται να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών, όμως δεν πρέπει να αφήσει τον εαυτό της να βρεθεί στη θέση του ουραγού, περιμένοντας τις εξελίξεις να διαμορφωθούν αλλού πριν κινηθεί.

Η έγκαιρη ενημέρωση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η δημιουργία συνεργασιών θα είναι καθοριστικοί παράγοντες ώστε η χώρα μας να μην ακολουθεί απλώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος των φορέων του τεχνολογικού οικοσυστήματος είναι σημαντικός, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής κοινότητας και διεθνών εξελίξεων. Ο CITEA, ως εκπρόσωπος του κυπριακού κλάδου τεχνολογίας, επιδιώκει να συμβάλει σε αυτόν τον διάλογο και στην ενίσχυση ενός οικοσυστήματος που θα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επόμενης τεχνολογικής εποχής.