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Tον πανικό έχει σκορπίσει στους δρόμους της Φιλαδέλφειας ένας άνδρας που κυκλοφορεί κοντά στο δημαρχείο, φορώντας μια ανατριχιαστική μάσκα που παραπέμπει στον «Τσάκι» ή αλλιώς στην «κούκλα του σατανά».

Η αστυνομία της Φιλαδέλφειας αναζητά τον ύποπτο άνδρα, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν αρκείται στο να φοράει τη μάσκα και να περιφέρεται, αλλά τρομοκρατεί κιόλας τους περαστικούς, απειλώντας τους αλλά και καταδιώκοντάς τους.

Οι αρχές έδωσαν χθες στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για τον έγκαιρο εντοπισμό του. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον έξι άνθρωποι ανέφεραν την προηγούμενη εβδομάδα περιστατικά παρενόχλησης ή απειλών στην περιοχή γύρω από το City Hall.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 12 Αυγούστου, περίπου στις 05:30, κοντά στη διεύθυνση 1500 John F. Kennedy Boulevard. Μια 40χρονη γυναίκα, η οποία έκανε το πρωινό της τρέξιμο, φέρεται να έγινε στόχος του μασκοφόρου, ο οποίος την καταδίωξε και της απηύθυνε επανειλημμένα την ερώτηση: «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας κρατούσε το κινητό του τηλέφωνο μπροστά του, με το φως της συσκευής αναμμένο, ενώ την πλησίαζε και έκανε απειλητικά σχόλια. Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα να σκοντάψει και να τραυματιστεί. Δεν υπέστη, ωστόσο, σοβαρά τραύματα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ίδιος άνδρας είχε εντοπιστεί να παρενοχλεί πεζούς στην περιοχή των οδών 15th και Chestnut, ενώ σύμφωνα με τον αστυνομικό διοικητή Τζέισον Σμιθ είχε προηγουμένως ζητήσει εξυπηρέτηση σε κατάστημα, όπου φέρεται να του αρνήθηκαν την εξυπηρέτηση.

Μετά την καταδίωξη της 40χρονης, ο ύποπτος κατευθύνθηκε προς τον υπόγειο σιδηροδρομικό σταθμό Suburban Station, όπου και χάθηκαν τα ίχνη του.

«Θέλετε να συναγωνιστούμε;»

Μια άλλη γυναίκα, η Λουάντα Μαρίνο, περιέγραψε τη δική της συνάντηση με τον μασκοφόρο, όταν είχε βγει για πρωινό τρέξιμο με μια φίλη της.

Όπως ανέφερε, ο άνδρας τις πλησίασε και άρχισε να τις προκαλεί λέγοντας επανειλημμένα: «Θέλετε να συναγωνιστούμε; Στοιχηματίζω ότι είμαι πιο γρήγορος από εσάς. Θέλετε να τρέξουμε;». Οι δύο γυναίκες, όπως είπε, δεν του έδωσαν σημασία, καθώς η συμπεριφορά του τους φάνηκε ιδιαίτερα παράξενη.

«Ήταν απλώς περίεργο, σαν κάποιο διεστραμμένο παιχνίδι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ίδια και η φίλη της εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να αλλάξουν τη διαδρομή την οποία επιλέγουν για να κάνουν τζόκινγκ καθημερινά.

Η χαρακτηριστική μάσκα και το σακίδιο

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ύποπτος είναι άνδρας ηλικίας 16 έως 20 ετών, με ύψος γύρω στο 1,73. Στις εικόνες από κάμερες ασφαλείας εμφανίζεται να φορά μαύρη μπλούζα με κουκούλα, μια λευκή παιδική μάσκα τύπου «κούκλας του σατανά», με μαύρα μαλλιά και ένα χαρακτηριστικό μαύρο-μπλε καρό σακίδιο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας φαίνεται σε ορισμένα από τα περιστατικά να καταγράφει τις ενέργειές του με το κινητό του τηλέφωνο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι πράξεις του να συνδέονται με κάποια τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης δεν είχε πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη. Η αστυνομία προειδοποίησε τους πολίτες να μην πλησιάσουν τον άνδρα σε περίπτωση που τον εντοπίσουν και να καλέσουν αμέσως το 911.

Παρόμοιο περιστατικό με τραγική κατάληξη

Αντίστοιχο περιστατικό εξίσου ανησυχητικό -αν όχι ακόμη περισσότερο-, σημειώθηκε λίγες μέρες νωρίτερα, κοντά στο Σεντ Λούις του Ιλινόις.

Στο East St. Louis, ένας 15χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν 78χρονο άνδρα, τον Τζον Γουέσλι Άλεν, ενώ φέρεται να ήταν ντυμένος ως τρομακτικός κλόουν.

Ο Άλεν, ο οποίος διέμενε σε κοινότητα συνταξιούχων στο Σεντ Λούις, χρησιμοποιούσε συχνά λεωφορείο για να επισκέπτεται την αδελφή του στο Ανατολικό Σαιντ Λούις. Λίγο πριν από τη δολοφονία, κάμερα κουδουνιού σε σπίτι της περιοχής κατέγραψε ένα άτομο ντυμένο ως κλόουν να κοιτάζει προς την κάμερα και να λέει: «Έχω ένα δώρο για σένα».

Κάτοικοι της γειτονιάς δήλωσαν ότι είχαν δει το ίδιο άτομο να πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι…

Παρότι το περιστατικό στη Φιλαδέλφεια δεν έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, η αστυνομία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή τις καταγγελίες, καθώς ο μασκοφόρος συνεχίζει να παραμένει ασύλληπτος και οι κινήσεις του έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

skai.gr