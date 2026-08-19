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Τελευταία ημέρας αστάθειας των καιρικών συνθηκών η σημερινή και από αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, δήλωσε ο Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου.

Υπενθύμισε την κίτρινη προειδοποίηση που εκδόθηκε για σήμερα και τίθεται σε ισχύ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα για μεμονωμένες καταιγίδες που θα επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό. Δεν αποκλείονται είπε, υψηλές εντάσεις όπως είχαμε χθες και προχθές με μικρή πιθανότητα για χαλάζι. «Κύριο χαρακτηριστικό όμως των θερινών καταιγίδων είναι οι υψηλές εντάσεις βροχής και η αυξημένη τοπικότητα».

Από την καταμέτρηση του αρμόδιου τομέα κλιματολογίας του Τμήματος Μετεωρολογίας, ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου, προκύπτει ότι έχουμε πάρει τοπικά υψηλά ποσοστά βροχής ειδικά στις ορεινές περιοχές και «έχουμε διπλάσια ποσότητα βροχής σε σχέση με αυτό που στατιστικά δικαιούμαστε για μήνα Αύγουστο».

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι πολύ ψηλά ποσοστά βροχής κατέγραψε ο σταθμός του Προδρόμου στα ορεινά, όπως και ο Σαϊτάς, ο Λυθροδόντας, το Γεφύρι της Παναγιάς στην Πάφο και ο Κόρνος. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τρεις σταθμοί: Κόρνου, Λυθροδόντα, Γεφύρι Παναγιάς ξεπέρασαν το 1000% ως μέση βροχή που αντιστοιχούσε σε μήνα Αύγουστο.

Αλλαγή σκηνικού αύριο

Από αύριο Πέμπτη, είπε ο κ. Χρυσάνθου, το σκηνικό αλλάζει, ο καιρός θα είναι αίθριος κυρίως, με τοπικές νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο η θερμοκρασία θα είναι μέσο όρο κατά 3 βαθμούς πάνω σε σχέση με σήμερα, ενώ περαιτέρω άνοδος αναμένεται την Παρασκευή και ενδεχομένως Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή να κυμαινόμαστε ξανά γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.

«Η τελευταία μέρα της αστάθειας είναι σήμερα. Από αύριο ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει», σημείωσε τέλος.

ΚΥΠΕ