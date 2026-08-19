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Ένα νέο ανθρωποειδές ρομπότ με εντυπωσιακές αθλητικές επιδόσεις παρουσίασε η κινεζική Unitree Robotics, υποστηρίζοντας ότι το δημιούργημά της μπορεί να κάνει άλμα ύψους δύο μέτρων και να αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγράψει ο Γιουσέιν Μπολτ. Το ρομπότ, που φέρει την ονομασία «Superman», παρουσιάζεται σε βίντεο να εκτελεί απαιτητικές κινήσεις, με την εταιρεία να δηλώνει ότι οι δυνατότητές του «σπρώχνουν τα όρια της ανθρωπότητας».

Σε βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία, το ρομπότ φαίνεται να ξεκινά από ακινησία και να εκτοξεύεται προς τα πάνω, πραγματοποιώντας άλμα ύψους έως και δύο μέτρων, υπό το βλέμμα του ιδρυτή της Unitree Robotics, Wang Xingxing.

Chinese start-up Unitree has unveiled its new humanoid robot called ‘Superman’, which it says can jump up to 2 metres and run 100m faster than any human has. pic.twitter.com/k1m1c86wx0 August 18, 2026

Ταχύτητα μεγαλύτερη από του Γιουσέιν Μπολτ

Σύμφωνα με την Unitree, το «Superman» μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 12,66 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 45,6 χιλιόμετρα την ώρα.

Η επίδοση αυτή είναι ελαφρώς υψηλότερη από τα 44,72 χλμ./ώρα, την κορυφαία στιγμιαία ταχύτητα που αποδίδεται στον Γιουσέιν Μπολτ κατά το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων στο Βερολίνο το 2009.

Η εταιρεία, με έδρα τη Χανγκτσόου, σημαντικό τεχνολογικό κέντρο της ανατολικής Κίνας, υποστηρίζει ότι ανέπτυξε το νέο ρομπότ μέσα σε λίγο περισσότερο από τρεις μήνες.

Le nouveau robot «Superman» de l'entreprise chinoise Unitree Robotics bat le record de vitesse d'Usain Bolt → https://t.co/mvhQbVJqRI pic.twitter.com/P8ipR2AVkZ — Le Figaro (@Le_Figaro) August 18, 2026

Από το εντυπωσιακό βίντεο στο χρηματιστήριο

Πίσω από την εντυπωσιακή επίδειξη βρίσκεται και μια σημαντική οικονομική εξέλιξη. Η Unitree Robotics επρόκειτο να ξεκινήσει την Τετάρτη τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Σαγκάη, γεγονός που θα την καθιστούσε την πρώτη εταιρεία γενικής ρομποτικής που εισάγεται στο χρηματιστήριο της ηπειρωτικής Κίνας.

Κατά την εισαγωγή της άντλησε 6,1 δισ. γιουάν, περίπου 905 εκατ. δολάρια, ενώ η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε περισσότερες από 8.000 φορές από ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με το Reuters.

Η Unitree δηλώνει επίσης ότι είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως ως προς τον όγκο πωλήσεων. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου είχε, σύμφωνα με την ίδια, κατασκευάσει και παραδώσει περίπου 18.000 δίποδα ρομπότ, όλων των μοντέλων.

Το super ρομπότ έχει ένα πρόβλημα

Ωστόσο το super ρομπότ φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να σταματήσει, όπως κατέγραψε κάμερα σε μια από τις επιδείξεις του.

According to the company, the Unitree robot reached a speed of 12.66 m/s. Usain Bolt hit 12.42 m/s during his record-breaking run.



There’s just one catch: the robot still doesn’t know how to stop. pic.twitter.com/kCcq7nZ5xk — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2026

iefimerida.gr