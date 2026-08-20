Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τα σημάδια από τις αχρείαστες ιατρικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ως παιδί εξακολουθεί να φέρει ο 25χρονος σήμερα Μάθιου Χέιντεν-Τζόνσον, γιος της γυναίκας που τα βρετανικά μέσα χαρακτήρισαν ως την «πιο κακιά μητέρα της Βρετανίας».

Από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ο Μάθιου υποχρεώθηκε να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και να υποβάλλεται σε θεραπείες για ασθένειες που, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, δεν υπήρχαν. Η μητέρα του, Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον, είχε κατασκευάσει μια ιστορία γύρω από την υποτιθέμενη εύθραυστη υγεία του γιου της, παρουσιάζοντάς τον ως «το πιο άρρωστο παιδί της Βρετανίας».

Χρόνια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι οι ασθένειες που υποστήριζε πως αντιμετώπιζε ο γιος της – μεταξύ άλλων κυστική ίνωση, εγκεφαλική παράλυση, διαβήτης και τροφικές αλλεργίες – ήταν επινοημένες, με στόχο την προβολή αλλά και οικονομικά οφέλη.

O 25χρονος σήμερα Μάθιου



Οι επεμβάσεις που άφησαν σημάδια

Σήμερα, ο 25χρονος Μάθιου μιλά για πρώτη φορά αναλυτικά για την περιπέτεια που σημάδεψε την παιδική του ηλικία.

«Η τοποθέτηση του σωλήνα σίτισης ήταν μια επέμβαση που έπρεπε να κάνω υπό γενική αναισθησία», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή This Morning του ITV.

«Έπρεπε να χειρουργηθώ για να τοποθετηθεί και εξακολουθώ να έχω σημάδια μέχρι σήμερα, επειδή προφανώς χρειάστηκε να αφαιρεθεί».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι πέρασε περισσότερα από έξι χρόνια σε ένα καθεστώς συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης, χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη για τις περισσότερες από τις παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Συνολικά, η μητέρα του τον υπέβαλε σε 325 ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, ενώ ο ίδιος υποβλήθηκε σε εννέα γενικές αναισθησίες.



Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Η υπόθεση άρχισε να καταρρέει όταν επαγγελματίες υγείας και προσωπικό του σχολείου εξέφρασαν ανησυχίες στις Αρχές.

Ένα από τα στοιχεία που αποκάλυψαν τη χειραγώγηση ήταν μια ειδική συσκευή μέτρησης επιπέδων γλυκόζης. Οι γιατροί ενημέρωσαν τη Χέιντεν-Τζόνσον ότι η συσκευή ήταν δήθεν ελαττωματική και της έστειλαν μια νέα, στην οποία είχαν τοποθετήσει μηχανισμό παρακολούθησης των μετρήσεων.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι η μητέρα επαναλάμβανε συνεχώς τις μετρήσεις μέχρι να εμφανιστεί το αποτέλεσμα που επιβεβαίωνε τους ισχυρισμούς της για διαβήτη.

«Η ένδειξη που έδειχνε την ασθένεια ήταν αυτή που είχε χρησιμοποιήσει, όχι αυτές που ήταν πιθανώς οι πραγματικές. Έδειξε τη χειραγώγηση των μηχανημάτων», εξήγησε ο Μάθιου.



Από τη δημοσιότητα στη φυλακή

Κατά τη διάρκεια της εξαπάτησης, η Χέιντεν-Τζόνσον είχε καταφέρει να συγκεντρώσει σημαντική δημοσιότητα. Έβαζε τον γιο της να κυκλοφορεί με φιάλες οξυγόνου, είχε το δωμάτιό του γεμάτο ιατρικό εξοπλισμό και είχε φτάσει μέχρι τη συνάντηση με σημαντικές προσωπικότητες, όπως η βασίλισσα Καμίλα, ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ και ο τηλεοπτικός παραγωγός Σάιμον Κάουελ.

Ολη η οικογένεια στο σπίτι τους

Είχε επίσης λάβει δωρεάν εισιτήρια, δωρεές χιλιάδων λιρών, παροχές και ταξίδια, ενώ είχε διεκδικήσει για τον γιο της εθνικό βραβείο θάρρους.

Οι Αρχές ανακάλυψαν αργότερα βίντεο από διακοπές όπου ο Μάθιου εμφανιζόταν να τρέχει, να κολυμπά και να τρώει κανονικά, γεγονότα που κατέρριψαν την εικόνα του παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το 2010 η Χέιντεν-Τζόνσον καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση από το δικαστήριο του Έξετερ για κακοποίηση παιδιού και παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Ο δικαστής στη δίκη της είχε δηλώσει τότε: «Υπάρχουν πέντε επίθετα που σας περιγράφουν: σκληρή, χειριστική, διεστραμμένη, διαταραγμένη και αξιολύπητη».



Η σχέση με τη μητέρα του σήμερα

Ο Μάθιου αποκάλυψε ότι έχει διακόψει τη σχέση του με τη μητέρα του τα τελευταία χρόνια, κυρίως αφού είδε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και την αδελφή του Λόρα.

«Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για τον χρόνο που χρειάστηκε μέχρι να αποκαλυφθεί τι συνέβαινε», είπε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η αλήθεια θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί πολύ νωρίτερα.

Παρά όσα υπέστη, υποστήριξε ότι δεν αισθάνεται οργή, αλλά περισσότερο απογοήτευση για το γεγονός ότι η κατάσταση διήρκεσε τόσο πολύ.

Η ιστορία του παρουσιάζεται στο νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Love You To Death», το οποίο εξετάζει την υπόθεση της οικογένειας και τη μακροχρόνια κακοποίηση που υπέστη.

Η υπόθεση της Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις του συνδρόμου Factitious Disorder Imposed on Another (FDIA), γνωστού παλαιότερα ως «Σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου», όπου ένας γονέας ή φροντιστής κατασκευάζει ή προκαλεί συμπτώματα ασθένειας σε ένα παιδί.

protothema.gr