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Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψε η αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να ενισχύεται σχεδόν 8% και να πλησιάζει τα 70.000 δολάρια, καθώς οι επενδυτές που είχαν ποντάρει στην πτώση του αναγκάστηκαν να κλείσουν μαζικά τις θέσεις τους.

Περισσότερες από short θέσεις αξίας 1 δισ. δολαρίων στο Bitcoin ρευστοποιήθηκαν μέσα σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass που επικαλείται το Bloomberg. Συνολικά στην αγορά κρυπτονομισμάτων, οι ρευστοποιήσεις ανοικτών πτωτικών θέσεων έφτασαν το ποσό-ρεκόρ των 2,7 δισ. δολαρίων.

Το Bitcoin εκτινάχθηκε έως τα 69.500 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουνίου, καταγράφοντας παράλληλα τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Μάρτιο.

Το κρυπτονόμισμα διατήρησε τα κέρδη του κατά τις ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης, κινούμενο γύρω από τα 69.450 δολάρια.

Πώς το short squeeze επιτάχυνε την άνοδο

Η απότομη ενίσχυση της τιμής προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα short squeezes των τελευταίων ετών. Καθώς το Bitcoin ανέβαινε, όσοι είχαν στοιχηματίσει στην πτώση του αναγκάστηκαν να το αγοράσουν για να κλείσουν τις θέσεις τους και να περιορίσουν τις απώλειες.

Οι υποχρεωτικές αυτές αγορές ενίσχυσαν περαιτέρω τη ζήτηση, δίνοντας νέα ώθηση στην τιμή και δημιουργώντας έναν κύκλο επιτάχυνσης του ράλι.

Προσδοκίες για πιο φιλικό πλαίσιο στις ΗΠΑ

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε και από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με στελέχη μεγάλων εταιρειών κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων οι Coinbase, Payward και Blockchain.com.

Η συνάντηση τροφοδότησε τις προσδοκίες για ένα φιλικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κλάδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων βελτίωσε τη διάθεση των επενδυτών για περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τουλάχιστον στο διπλάσιο το μέγεθος των επαναγορών μακροπρόθεσμων ομολόγων, συμβάλλοντας στην υποχώρηση των αποδόσεων.

Άλμα 16% για το Ether

Η άνοδος επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Το Ether ενισχύθηκε κατά 16%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Μάιο του 2025.

Κατά τις ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης σημείωνε πρόσθετα κέρδη 1,5%, με την τιμή του να διαμορφώνεται γύρω στα 2.250 δολάρια.

Capital.gr