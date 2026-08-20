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Για ένα από «τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά έργα της Ευρώπης» αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, κάνει λόγω η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt σε δημοσίευμά της.

Αναφερόμενη στην υποβολή αιτήματος επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ για το δεύτερο τμήμα μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, σε συνέχεια της εμβληματικής συμφωνίας για συμμετοχή της Meridiam με 66% στο καλώδιο, η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι, το έργο, «το οποίο εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, χρηματοδοτικά προβλήματα και γεωπολιτικές εντάσεις, αποκτά νέα δυναμική».

Ειδικότερα, η Handelsblatt σημειώνει πως η συμμετοχή της Meridiam δεν βελτιώνει μόνο τις προοπτικές για μια βιώσιμη χρηματοδότηση του έργου. «Η πλειοψηφική συμμετοχή προσδίδει επίσης μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στο έργο. Και αυτό επειδή το πρώτο τμήμα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου διέρχεται από μια θαλάσσια περιοχή που η Τουρκία -κατά παράβαση των κανόνων της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας– θεωρεί ως οικονομική ζώνη της».

Επιπλέον, αναδεικνύοντας και τη συμμετοχή της Nexanas, τονίζεται πως, οι υποστηρικτές του έργου αναμένουν ότι η συμμετοχή δύο μεγάλων γαλλικών εταιρειών θα συμβάλει στην εξάλειψη των τουρκικών αντιρρήσεων.

Ταυτόχρονα, η γερμανική εφημερίδα εντοπίζει και τις προκλήσεις για την υλοποίηση του έργου, μεταξύ άλλων τις αμφιβολίες που εκφράζονται από πλευράς Λευκωσίας «ως προς την οικονομική βιωσιμότητα του έργου», αλλά και τη συνθετότητα του εγχειρήματος σε δύο «προβληματικές περιοχές», όπως σχολιάζεται για τα δύο τμήματα Ελλάδας – Κύπρου και Κύπρου – Ισραήλ.

(Αναδημοσίευση από energypress.gr)