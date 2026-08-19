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Σε «αποφασιστική τροχιά προς την υλοποίησή του» εισέρχεται το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Great Sea Interconnector, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής γαλλικής εταιρείας. Όπως εκτίμησε, η εξέλιξη ενισχύει τόσο την τεχνική όσο και τη γεωπολιτική και διπλωματική διάσταση του έργου.

Ερωτηθείς κατά πόσο η γαλλική συμμετοχή περιορίζει το γεωπολιτικό ρίσκο, ανέφερε ότι ενισχύεται η διπλωματική ισχύς Ελλάδας και Κύπρου.

«Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο τη διπλωματική μας ισχύ που έχουμε η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του έργου

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για έργο που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και την Κύπρο.

Υπενθύμισε ότι ο Great Sea Interconnector αποτελεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τοποθετήσει ψηλά στις προτεραιότητές της για την ενεργειακή διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνίες Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη και Μακρόν

Ο κ. Λετυμπιώτης επιβεβαίωσε δημοσιεύματα για επικοινωνίες του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως ανέφερε, οι επαφές πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν από την επίσημη ανακοίνωση της γαλλικής συμμετοχής όσο και κατά τις τελευταίες ημέρες. Στόχος τους είναι ο συντονισμός σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο για ένα έργο που αποτελεί προτεραιότητα για Αθήνα και Λευκωσία.

«Χώρος στη διπλωματία» για πιθανή τουρκική αντίδραση

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης κατά την έναρξη των ερευνών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απέφυγε να προκαταλάβει τις εξελίξεις, τονίζοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος θα δώσουν αρχικά χώρο στη διπλωματία.

Διαμήνυσε, ωστόσο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα θέσει υπό αμφισβήτηση τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ούτε θα ανεχθεί την αμφισβήτησή τους.

Αναμένονται επικαιροποιημένες μελέτες

Αναφερόμενος στο οικονομικό σκέλος του Great Sea Interconnector, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν απευθυνθεί από κοινού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με στόχο την επικαιροποίηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων.

Εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι διαθέσιμες οι σχετικές μελέτες, οι οποίες θα συμπληρώσουν την εικόνα για την πορεία και τις προοπτικές υλοποίησης του έργου.

ΚΥΠΕ