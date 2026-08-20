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Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Στο $1 δισ. ανέρχεται πλέον η αποτίμηση της Rillet, της εταιρείας που αναπτύσσει ένα AI-native ERP (Enterprise Resource Planning), δηλαδή μια νέα γενιά συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού, σχεδιασμένου εξαρχής για τις ανάγκες των σύγχρονων οικονομικών τμημάτων των επιχειρήσεων. Η νέα αποτίμηση, που εντάσσει πλέον τη Rillet στο κλαμπ των λεγόμενων “μονόκερων” -ήτοι των εταιρειών των οποίων η αποτίμηση ξεπερνά το $1 δισ., ήρθε μετά την άντληση $100 εκατ. σε νέο γύρο χρηματοδότησης, με επικεφαλής την ICONIQ.

Για την Rillet, πρόκειται για τον τρίτο γύρο χρηματοδότησης μέσα σε μόλις 14 μήνες, με τα συνολικά κεφάλαια που έχει αντλήσει να ξεπερνούν πλέον τα $200 εκατ. Η ταχύτητα των διαδοχικών γύρων αποτυπώνει και τον ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται η αγορά του AI για τις οικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες αναζητούν τρόπους να αυτοματοποιήσουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της λειτουργίας του finance.

Στον νέο γύρο ηγείται η ICONIQ, ενώ συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι υφιστάμενοι επενδυτές Sequoia και Andreessen Horowitz, καθώς και οι Sequoia Global Equities, Bain Capital Ventures, Oak HC/FT, Battery Ventures, FirstMark, Scale Venture Partners και Creandum.

Η νέα χρηματοδότηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για το ελληνικό startup οικοσύστημα, καθώς στην ιδρυτική ομάδα της Rillet συμμετέχει Έλληνας co-founder, ο Στέλιος Μόδης. Έτσι, ένα ακόμη startup με ελληνική ιδρυτική “υπογραφή” περνά στο club των εταιρειών με αποτίμηση άνω του $1 δισ.

AI στον “πυρήνα” της οικονομικής λειτουργίας

Με αφορμή τη νέα χρηματοδότηση, ο Στέλιος Μόδης έκανε λόγο για ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Rillet, επισημαίνοντας ότι από την ίδρυσή της η εταιρεία κινείται με βάση ένα συγκεκριμένο όραμα: πώς πρέπει να εξελιχθεί η οικονομική λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης, βάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον νέο γύρο, ύψους $100 εκατ. και με αποτίμηση $1 δισ., σημαντικό σταθμό σε αυτή τη διαδρομή, συνδέοντάς τον με την επέκταση της πελατειακής βάσης της Rillet σε διαφορετικούς κλάδους και γεωγραφικές αγορές. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι η εταιρεία περνά πλέον στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, με “πολλά ακόμη να αναμένεται να χτιστούν”.

Σε χρόνο-ρεκόρ ο γύρος χρηματοδότησης

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος του γύρου, αλλά και στο πόσο γρήγορα προέκυψε.

Όπως αποκάλυψε ο CEO και co-founder της Rillet, Nicolas Kopp, η εταιρεία δεν είχε αρχικά σκοπό να προχωρήσει σε νέα άντληση κεφαλαίων. Η εικόνα, όμως, της ανάπτυξης άλλαξε τα δεδομένα: το νέο ARR διπλασιάστηκε το τελευταίο τρίμηνο, η πελατειακή βάση ξεπέρασε τους 600 πελάτες, μεταξύ των οποίων εισηγμένες εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ η χρήση των AI agents της Rillet αυξάνεται κατά 70% κάθε μήνα.

Και κάπως έτσι, ένας γύρος που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό της εταιρείας συγκεντρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ. “Ο γύρος ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 48 ώρες”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Kopp.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία, σύμφωνα με τον Kopp, οι CFOs αρχίζουν να στρέφονται προς τη Rillet αντικαθιστώντας παραδοσιακά συστήματα όπως Oracle Fusion, SAP και Workday για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Nicolas Kopp έχει μακρά διαδρομή στον χώρο του fintech και της ψηφιακής τραπεζικής, έχοντας προηγουμένως διατελέσει CEO της γερμανικής neobank N26 για τις ΗΠΑ. Πριν από την N26, ο Kopp εργάστηκε για πέντε χρόνια στη Morgan Stanley, στο Λονδίνο και το Χονγκ Κονγκ.

Τι κάνει η Rillet

Η Rillet αναπτύσσει ένα AI-native ERP, δηλαδή ένα σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης πόρων (Enterprise Resource Planning) σχεδιασμένο εξαρχής για την εποχή του agentic finance. Η πλατφόρμα συνδυάζει σε ένα ενιαίο περιβάλλον ένα Γενικό Καθολικό (general ledger) που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, αρχιτεκτονική για το συνεχές κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων (continuous close) και AI agents, ώστε άνθρωποι και τεχνητή νοημοσύνη να μπορούν να συνεργάζονται για την εκτέλεση των οικονομικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, με πλήρη εικόνα των δεδομένων, ελέγχους και δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου κάθε ενέργειας.

Με τη νέα επένδυση, η Rillet επιδιώκει να επιταχύνει τη δημιουργία αυτού που αποκαλεί “agentic operating layer for finance”: μιας πλατφόρμας δηλαδή όπου οι επαγγελματίες του finance και οι AI agents δεν λειτουργούν απλώς παράλληλα, αλλά συνεργάζονται για τη διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών μιας επιχείρησης.

Η βασική διαφοροποίηση της Rillet βρίσκεται στο ότι θέλει να μετατρέψει το ERP από ένα απλό σύστημα καταγραφής σε μια ενεργή υποδομή για τη λειτουργία του finance. Στο περιβάλλον της Rillet, άνθρωποι και AI agents έχουν πρόσβαση στα ίδια οικονομικά δεδομένα, εφαρμόζουν τους ίδιους λογιστικούς κανόνες και ελέγχους και εργάζονται πάνω σε μία ενιαία, συνεχώς ενημερωμένη εικόνα της επιχείρησης. Οι AI agents μπορούν να αναλαμβάνουν ολοένα πιο σύνθετες οικονομικές εργασίες, ενώ οι οικονομικές διευθύνσεις διατηρούν την εποπτεία, την αρμοδιότητα έγκρισης και ένα πλήρες audit trail.

Η Rillet υποστηρίζει ότι επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία υποδομής για το finance. Όπως επισημαίνει, τα παραδοσιακά συστήματα λειτουργούν κυρίως ως αποθετήρια συναλλαγών, ενώ μεγάλο μέρος της πραγματικής δουλειάς εξακολουθεί να πραγματοποιείται σε spreadsheets και συμπληρωματικά εργαλεία. Κατά την εταιρεία, το ίδιο μοντέλο αναπαράγεται και από τη νέα γενιά εφαρμογών AI, προσθέτοντας AI agents πάνω σε συστήματα που δεν είχαν σχεδιαστεί εξαρχής για αυτούς.

Η Rillet επιχειρεί να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση, ενοποιώντας κάθετα την τεχνολογική υποδομή. Τα δομημένα δεδομένα μεταφέρονται μέσω native integrations σε ένα Γενικό Καθολικό που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι AI agents λειτουργούν απευθείας πάνω σε αυτό, έχοντας πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων και του πλαισίου της επιχείρησης. Κάθε ενέργειά τους καταγράφεται, δημιουργώντας ένα πλήρες ίχνος ελέγχου (audit trail), ενώ όπου απαιτείται διατηρείται η ανθρώπινη έγκριση

“Για τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το ERP αντιμετωπιζόταν ως ένα σύστημα καταγραφής, ένα μέρος όπου αποθηκευόταν αυτό που είχε ήδη συμβεί. Στην εποχή του AI, πρέπει να γίνει το operating layer για όσα θα συμβούν στη συνέχεια. Οι finance agents χρειάζονται κάτι περισσότερο από πρόσβαση στα δεδομένα· πρέπει να μπορούν να εργάζονται μέσα στο Γενικό Καθολικό”, δήλωσε ο Nicolas Kopp, CEO και co-founder της Rillet.

Όπως εξηγεί, η εταιρεία χτίζει ένα ενιαίο περιβάλλον όπου άνθρωποι και AI agents μοιράζονται την ίδια οικονομική “αλήθεια”, κατανέμουν μεταξύ τους την εργασία και κάθε ενέργεια παραμένει ελέγξιμη. Το τελικό ζητούμενο, σύμφωνα με τη Rillet, είναι μια οικονομική λειτουργία που μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και σε πραγματικό χρόνο.

Πάνω από 600 πελάτες και ταχύτερη ανάπτυξη

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης επιτάχυνσης για τη Rillet. Η εταιρεία αναφέρει ότι το ARR (ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα) διπλασιάστηκε μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ η πελατειακή της βάση έχει πλέον ξεπεράσει τις 600 επιχειρήσεις. Σε αυτήν περιλαμβάνονται εισηγμένες εταιρείες, αλλά και ορισμένες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Rillet ξεκίνησε εστιάζοντας κυρίως σε εταιρείες τεχνολογίας και AI, ωστόσο πλέον διευρύνει την παρουσία της σε κλάδους όπως βιοτεχνολογία, υγεία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, logistics και επαγγελματικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι κερδίζει έδαφος απέναντι σε καθιερωμένες λύσεις ERP, καθώς όλο και περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις επιλέγουν να αντικαταστήσουν συστήματα όπως τα Oracle Fusion, SAP, Workday, Microsoft Great Plains και NetSuite με τη Rillet.

Οι επιδόσεις

Το τι σημαίνει στην πράξη το μοντέλο του agentic finance που προωθεί η Rillet αποτυπώνεται, σύμφωνα με την εταιρεία, ήδη στον τρόπο λειτουργίας ορισμένων πελατών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Mercor, η οποία έχει ξεπεράσει τα $2 δισ. σε ARR, με τη finance ομάδα της να αποτελείται από μόλις τρία άτομα και να συνεργάζεται με τους AI agents της Rillet.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Seth Pierrepont, General Partner της ICONIQ και νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Rillet, υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα επιτρέπει ήδη σε επιχειρήσεις με δισεκατομμύρια σε έσοδα να λειτουργούν με οικονομικές ομάδες περίπου στο ένα δέκατο του παραδοσιακού μεγέθους, ενώ παράλληλα να κλείνουν τα βιβλία τους σε συνεχή βάση.

Για την ICONIQ, ακριβώς αυτή η δυνατότητα είναι που μπορεί να καταστήσει τη Rillet βασική υποδομή για την επόμενη γενιά επιχειρήσεων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία, πάντως, δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της, αλλά επιχειρεί να χτίσει γύρω της ένα ευρύτερο οικοσύστημα συνεργασιών με τις λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες που ελέγχουν και συμβουλεύουν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στις αρχές του 2026, η Rillet ανακοίνωσε συμμαχία με την EY για τον μετασχηματισμό των οικονομικών λειτουργιών, ενώ αναφέρει ότι είναι επίσημος συνεργάτης περισσότερων από τις μισές από τις 20 κορυφαίες CPA firms της λίστας του Accounting Today.

Το στοίχημα της Rillet είναι, επομένως, μεγαλύτερο από την αυτοματοποίηση μεμονωμένων λογιστικών εργασιών. Ο Nicolas Kopp εκτιμά, μάλιστα, ότι “σε 2-3 χρόνια κάθε εταιρεία θα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο – agentic και σε πραγματικό χρόνο”, με τη Rillet να φιλοδοξεί να αποτελέσει την υποδομή για αυτή τη μετάβαση.

Ποιος είναι ο Στέλιος Μόδης

Ο Στέλιος Μόδης (Stelios Modes) είναι ο Έλληνας συνιδρυτής και CTO της Rillet, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του software και μια πορεία που εκτείνεται από την ανάπτυξη υποδομών υψηλών επιδόσεων έως την τεχνητή νοημοσύνη και τα προϊόντα μεγάλης κλίμακας.

Πριν ιδρύσει τη Rillet, εργάστηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια στην ThoughtWorks, ως Technical Principal, όπου ηγήθηκε διεπιστημονικών ομάδων και συμμετείχε στην ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων για διαφορετικούς κλάδους. Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί στην υλοποίηση data lake για μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, στην ανάπτυξη υποδομών δεδομένων για εταιρεία delivery σε φάση ταχείας ανάπτυξης, στην επεξεργασία πληρωμών σε πραγματικό χρόνο για neobank, αλλά και σε έργα μετάβασης σε cloud και microservices για μεγάλο ψηφιακό marketplace.

Από το 2014 έως το 2015 ήταν Senior Software Engineer στη Shazam, όπου συμμετείχε στην ανάπτυξη microservices για την υποστήριξη της εφαρμογής της εταιρείας. Νωρίτερα, στην Playfish, το gaming studio της Electronic Arts, συμμετείχε στην ανάπτυξη του βραβευμένου The Sims Social, δουλεύοντας μεταξύ άλλων πάνω σε νέα χαρακτηριστικά, την αρχιτεκτονική και τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων μιας εφαρμογής που υποστήριζε περισσότερους από 10 εκατ. ημερήσιους ενεργούς χρήστες.

Η τεχνολογική του διαδρομή ξεκίνησε στα IBM Hursley Laboratories στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργάστηκε για περίπου τέσσερα χρόνια στην ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα αποθήκευσης και εικονικοποίησης, καθώς και σε αλγορίθμους αναπαραγωγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και χαμηλής καθυστέρησης.

Ο Στέλιος Μόδης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΕΜΠ, με ειδίκευση στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες και έμφαση στο machine learning. Στη συνέχεια απέκτησε MSc στην Advanced Computer Science με Distinction από το University of Manchester, με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Forbes