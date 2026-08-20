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Περισσότερες από 28.700 συμμετοχές κατέγραψαν τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποίησε το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), από την 1η Μαρτίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία εντάχθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σχεδόν 11.000 πολίτες απέκτησαν ψηφιακές δεξιότητες, με τα αποτελέσματα να υπερβαίνουν τους αρχικούς στόχους. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για εργασιακά θέματα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με την ΑνΑΔ. Τις δράσεις του Κέντρου Παραγωγικότητας παρουσίασε ο λειτουργός Παραγωγικότητας Α΄, Ζήνωνας Κληρίδης, με ιδιαίτερη αναφορά στα προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του ΚΕΠΑ, Νίκος Φιλίππου, επισήμανε ότι η αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και η αποτελεσματική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν αποτελούν βασικούς παράγοντες βελτίωσης της παραγωγικότητας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Όπως ανέφερε, η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων θα παραμείνει προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και του Κέντρου Παραγωγικότητας και κατά τα επόμενα χρόνια.

Μία από τις μεγαλύτερες δράσεις κατάρτισης

Το ΚΕΠΑ ανέλαβε τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων σε στενή συνεργασία με την ΑνΑΔ. Η δράση, που υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2026, χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές πρωτοβουλίες κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Τα προγράμματα απευθύνονταν στον γενικό πληθυσμό, αλλά και σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, με στόχο την απόκτηση γνώσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας, της αγοράς εργασίας και της καθημερινότητας. Σύμφωνα με το ΚΕΠΑ, η υπέρβαση των αρχικών στόχων στηρίχθηκε στην αφοσίωση, στον επαγγελματισμό και στη συνεργασία των δεκάδων ανθρώπων που εργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου κατά την τελευταία τετραετία.

Στο επίκεντρο η διά βίου μάθηση

Σύμφωνα με τον κ. Φιλίππου, όραμα του ΚΕΠΑ είναι η συνεχής προώθηση της διά βίου μάθησης και της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων και δεξιοτήτων, όπως:

• τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες

• ψηφιακές και οριζόντιες δεξιότητες

• ασφάλεια και υγεία στην εργασία

• μεταπτυχιακά προγράμματα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Έργο Προώθησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Φιλίππου, έχει λάβει θετικές αξιολογήσεις από τους συμμετέχοντες στα γενικά και εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης.

Τον Οκτώβριο το SkillsCyprus 2026

Κατά την ημερίδα παρουσιάστηκε επίσης ο Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Νέοι και νέες θα διαγωνιστούν σε περίπου 22 τεχνικές και επαγγελματικές ειδικότητες, αναδεικνύοντας τις γνώσεις και τα ταλέντα τους. Στόχος των διοργανωτών είναι να προσφέρουν αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι τρεις νέες πρωτοβουλίες του ΚΕΠΑ

Ο κ. Φιλίππου παρουσίασε τρία νέα έργα που σχεδιάζει και προωθεί προς υλοποίηση το Κέντρο Παραγωγικότητας.

1.Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός

Το ΚΕΠΑ σχεδιάζει δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

2.Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αναπτύσσονται επιμορφωτικά προγράμματα για κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των ΜΜΕ και η διεύρυνση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.

3.Παραγωγικότητα στη δημόσια υπηρεσία

Το Κέντρο Παραγωγικότητας έχει ετοιμάσει, σε συνεργασία με την ΠΑΣΥΔΥ, Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας στη δημόσια υπηρεσία. Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης ευρείας κλίμακας και μηχανισμούς μέσω των οποίων πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν εισηγήσεις για:

• τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

• την αντιμετώπιση αντιπαραγωγικών πρακτικών στις συναλλαγές με το Δημόσιο

• την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών