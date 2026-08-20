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Πυρκαγιά σε ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν μέσα σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, στη Λευκωσία, ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 00:25 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πύλης Πάφου και Καϊμακλίου.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα το ηλεκτρικό πατίνι υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ο καπνός επηρέασε μέρος της βαφής της τοιχοποιίας του διαμερίσματος.

Ο ένοικος αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά και επιχείρησε να την κατασβέσει πριν αυτή επεκταθεί. Παράλληλα, οι ένοικοι της πολυκατοικίας εξήλθαν με ασφάλεια σε ανοικτό χώρο πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.