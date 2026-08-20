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Στη μεσαία κατηγορία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Κύπρος ως προς τον κατώτατο μισθό, όταν η σύγκριση γίνεται με βάση την αγοραστική δύναμη και όχι μόνο τα ονομαστικά ποσά σε ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την 1η Ιουλίου 2026, μετά την προσαρμογή στις διαφορές των τιμών μεταξύ των κρατών-μελών, ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο εντάσσεται στην ομάδα των χωρών με επίπεδα από 1.000 έως κάτω από 1.500 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (Purchasing Power Standards – PPS). Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Λιθουανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Τσεχία.

Η συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει κατώτατους μισθούς από 1.015 ΜΑΔ στην Τσεχία έως 1.393 ΜΑΔ στη Λιθουανία. Την ίδια ώρα, η Κύπρος χάνει τέσσερις θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη όταν οι μισθοί προσαρμόζονται στις διαφορές του κόστους ζωής.

Η χρήση των ΜΑΔ λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στο επίπεδο των τιμών και, συνεπώς, αποτυπώνει καλύτερα τη σχετική αγοραστική δύναμη του εισοδήματος σε κάθε χώρα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, όταν λαμβάνεται υπόψη το διαφορετικό κόστος ζωής μεταξύ των χωρών, οι διαφορές στους κατώτατους μισθούς μειώνονται αισθητά.

Σε όλες τις άλλες χώρες, οι μισθοί παρέμειναν αμετάβλητοι. Αυτό επηρέασε ιδιαίτερα τις χώρες όπου ο πληθωρισμός ήταν υψηλός. Η Eurostat εκτιμά τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ στο 3,2% μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου. Έφτασε το 8,2% στη Μάλτα, το 5,4% στην Κύπρο και το 4,7% στην Ολλανδία.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης, με τουλάχιστον 1.500 ΜΑΔ, βρίσκονται εννέα χώρες. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και την Πολωνία. Οι κατώτατοι μισθοί στην ομάδα κυμαίνονται από 1.547 ΜΑΔ στην Πολωνία έως 2.164 ΜΑΔ στη Γερμανία.

Στην κατηγορία μεταξύ 1.000 ΜΑΔ και κάτω των 1.500 ΜΑΔ περιλαμβάνονται η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Τσεχία. Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί τους κυμαίνονταν από 1.015 ΜΑΔ στην Τσεχία έως 1.393 ΜΑΔ στη Λιθουανία.

Στον αντίποδα, κάτω από τις 1.000 ΜΑΔ βρίσκονται η Βουλγαρία, η Λετονία και η Εσθονία, με τις τιμές να κυμαίνονται από 935 ΜΑΔ στην Εσθονία έως 993 ΜΑΔ στη Βουλγαρία.

Η εικόνα καταδεικνύει ότι οι διαφορές στους κατώτατους μισθούς μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών περιορίζονται σημαντικά όταν συνυπολογίζεται το διαφορετικό κόστος ζωής.

Σύμφωνα με την Eurostat, την 1η Ιουλίου 2026, ο υψηλότερος κατώτατος μισθός σε ευρώ, στο Λουξεμβούργο, ήταν 4,5 φορές υψηλότερος από το χαμηλότερο, στη Βουλγαρία. Όταν οι κατώτατοι μισθοί εκφράζονται σε ΜΑΔ, ο υψηλότερος, στη Γερμανία, ήταν 2,3 φορές υψηλότερος από το χαμηλότερο, στην Εσθονία.

Όταν συγκρίνονται οι κατατάξεις σε ονομαστικούς όρους και σε ΜΑΔ μεταξύ των 27 χωρών, οι μεγαλύτεροι «κερδισμένοι» είναι η Ρουμανία και η Βόρεια Μακεδονία. Η Ρουμανία ανεβαίνει από την 20ή στη 12η θέση, ενώ η Βόρεια Μακεδονία από την 24η στη 16η, με αμφότερες να κερδίζουν οκτώ θέσεις. Η μεγαλύτερη «χαμένη» είναι η Εσθονία, η οποία υποχωρεί από τη 16η στην 26η θέση, ενώ η Λετονία, η Τσεχία και η Κύπρος χάνουν επίσης τέσσερις θέσεις.

Μεταξύ των 29 χωρών, οκτώ κατέγραψαν αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς σε τοπικά νομίσματα, σε ονομαστικούς όρους, μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2026. Αυτές ήταν η Ρουμανία (6,8%), η Εσθονία (6,8%), το Βέλγιο (5,8%), η Ελλάδα (4,5%), το Λουξεμβούργο (2,5%), η Γαλλία (2,4%) και η Ολλανδία (1,9%).

Η Eurostat αναφέρει ότι οι κατώτατοι μισθοί παρουσιάζονται γενικά ως μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές, πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο, με τις σχετικές κρατήσεις να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.