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Νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας, όπως υποστήριξε, την «πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας». Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «οικονομικό πόλεμο» και «απομόνωση χωρίς προηγούμενο», απειλώντας παράλληλα με κυρώσεις όσους προσφέρουν οικονομική στήριξη στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social νέα μέτρα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να συμφωνήσει σε μια νέα συμφωνία, αλλά «απέτυχε να την πάρει».

Στο μακροσκελές μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας οδηγεί πλέον σε «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα».

«Σήμερα ανακοινώνω την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κίνηση ως «οικονομική D-Day».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι τα μέτρα θα έχουν ιστορικό χαρακτήρα και θα «παραλύσουν» την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.

Απειλές σε όσους στηρίζουν την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να προσφέρουν «οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας» στο Ιράν, θα βρεθεί αντιμέτωπη με «τεράστιες οικονομικές συνέπειες».

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε ειδικά σε δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines), οι μεταφορές μετρητών, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, τα νηολόγια πλοίων και οι εταιρείες-βιτρίνες.

«Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν τώρα. Ξέρετε ποιοι είστε», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Οι μανιακοί είναι με την πλάτη στον τοίχο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα.

«Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, τα στρατιωτικά τους εργοστάσια είναι πλέον ερείπια, το νόμισμά τους είναι άχρηστο και η χώρα τους κρέμεται από μια κλωστή», ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «αυτοί οι μανιακοί είναι με την πλάτη στον τοίχο» και ότι τα νέα μέτρα θα περιορίσουν τη δυνατότητά τους να «προβάλλουν τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Χωρίς ενεργές συνομιλίες με την Τεχεράνη

Η νέα ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνομιλίες ή προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Παράλληλα, η εύθραυστη εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών έληξε τη Δευτέρα, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι μια πιθανή συμφωνία δεν έχει πεθάνει, αλλά βρίσκεται σε «κώμα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό προϋποθέσεις.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Κανείς δεν έδωσε στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία από εμένα. Τραγικά για εκείνους, απέτυχαν να την εκμεταλλευτούν».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η νέα επιχείρηση θα αποτελέσει «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα» και κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό της Ουάσινγκτον «για να απομονώσουν και να νικήσουν την απειλή του Ιράν».