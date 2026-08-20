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Χειρότερη είναι η κατάσταση που επικρατεί, από πλευράς κινδύνου, στις παραλίες της Κύπρου, όχι μόνο για τους χρήστες ταχύπλοων αλλά και για τους λουόμενους, με δεδομένο ότι τόσο ταχύπλοα τύπου jet ski, όσο και σκάφη αναψυχής, χειρίζονται είτε από ανήλικους είτε από άτομα τα οποία δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία.

Μάλιστα, κάποιοι διευθύνουν είτε jet ski είτε σκάφη στα οποία επιβαίνει μια οικογένεια ή μια ομάδα ανθρώπων, χωρίς να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για περίπτωση ατυχήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, πέραν των πιο πάνω ανησυχητικών δεδομένων, οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι λόγω του αυξημένου αριθμού τόσο των λουομένων όσον και των σκαφών τα οποία διακινούνται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές.

Δραστηριοποίηση παράνομων στον χώρο των θαλασσίων αθλημάτων

Ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Θαλασσίων Αθλημάτων, Δημήτρης Χατζηδημητρίου, ανέφερε στον «Φ», πως στην εξίσωση πρέπει να συνυπολογιστεί και ο παράγοντας των παράνομων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα θαλάσσια αθλήματα.

Στο ερώτημα, «από πού γίνεται αντιληπτό ότι δραστηριοποιούνται παράνομοι στον τομέα των θαλασσίων αθλημάτων», ο κ. Χατζηδημητρίου παρατήρησε πως πέραν των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για ενοικίαση ταχύπλοων σκαφών διαφόρων μεγεθών ή επιβατικών σκαφών, «κάποιος που είναι της δουλειάς και βρίσκεται καθημερινά στην παραλία, μπορεί να παρατηρήσει, ότι στις θάλασσες μας κυκλοφορούν πολλά πλεούμενα τα οποία δεν ανήκουν ούτε στους αδειούχους του κλάδου ούτε και σε άτομα τα οποία διαθέτουν τα ταχύπλοα ή τα σκάφη τους για προσωπική χρήση». Πέραν αυτού, παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο: Τη μια ημέρα ένα πλεούμενο το χειρίζεται ένας Κύπριος, την επομένη κάποιος αλλοδαπός, την άλλη από μια οικογένεια (Κυπρίων ή ξένων) ή μια γυναίκα κ.ο.κ. Οι χειριστές αυτοί δεν είναι επαγγελματίες ούτε ιδιοκτήτες, αλλά απλώς νοικιάζουν συγκεκριμένα σκάφη για μια μικρή κρουαζιέρα, είπε ο κ. Χατζηδημητρίου.

Ο ίδιος θεωρεί, πως η δραστηριοποίηση παράνομων στον χώρο των θαλασσίων αθλημάτων αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων με τα ταχύπλοα ή άλλα σκάφη.

Κληθείς να απαντήσει «πως διαπιστώνεται η δραστηριοποίηση των παράνομων», ανέφερε πως προκύπτει από τη μείωση της δουλειάς των αδειούχων επαγγελματιών με παράλληλη αύξηση των πλεούμενων στη θάλασσα.

Όπως εξήγησε, κάποιοι μη αδειούχοι χρησιμοποιούν και σκάφη τα οποία δεν τους ανήκουν, ώστε να προσφέρουν διάφορα θαλάσσια αθλήματα και να καλύπτουν όλα τα γούστα και ενδιαφέροντα, κάτι το οποίο τους βοηθά να μην χάνουν πελάτες. Στο ερώτημα «πώς γίνεται αυτό», ο κ. Χατζηδημητρίου ανέφερε, ότι κάποιοι προσεγγίζουν ιδιοκτήτες σκαφών και τους βολιδοσκοπούν ως προς το κατά πόσον τους ενδιαφέρει η ιδέα να βγάζουν (να καλύπτουν) τα έξοδα του σκάφους τους, του οποίου η συντήρηση έχει κόστος, ειδικά όταν σταθμεύουν σε μαρίνες. Οι μη αδειούχοι νοικιάζουν τα σκάφη από τους ιδιοκτήτες και στη συνέχεια τα διαθέτουν σε τουρίστες.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, παρατήρησε πως η κατάσταση με τη δραστηριοποίηση μη αδειούχων επιδεινώθηκε με τη χρήση του διαδικτύου, μέσω του οποίου πελάτες κάνουν κρατήσεις για την περίοδο που θα βρίσκονται σε διακοπές ή ακόμη και ένα Σαββατοκύριακο ή ακόμη και για μια ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί, πως όσοι δραστηριοποιούνται με τα θαλάσσια αθλήματα, «παίζουν» με τα λεπτά αν ληφθεί υπόψιν πως η ταρίφα για ενοικίαση ενός ταχύπλοου jet ski κυμαίνεται στα €50-€60 ανά δεκαπεντάλεπτο.

Ενοικιάσεις μέσω διαδικτύου

Μέσω του διαδικτύου, μπορεί κάποιος να κλείσει/ νοικιάσει ακόμη και σκάφος για θαλάσσια περιήγηση με την οικογένεια ή με φίλους. Παρατηρείται, επίσης, το φαινόμενο, κάποιοι να νοικιάζουν πακέτο σκάφος περιήγησης και jet ski τα οποία ρυμουλκούν ή όταν νοικιάζονται μεγαλύτερα σκάφη φορτώνονται σε αυτά και τα ταχύπλοα. Όπως είπε, στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν υπήρξε θανατηφόρο περιστατικό στη Λεμεσό, όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύπλοα τα οποία βρίσκονταν σε σκάφος και στη συνέχεια ρίφθηκαν στη θάλασσα και χρησιμοποιήθηκαν από τα άτομα τα οποία νοίκιασαν το σκάφος.

Στο ερώτημα πόσα νοικιάζονται τα διάφορα σκάφη, ο κ Χατζηδημητρίου ανέφερε ότι υπάρχουν μικρά επιβατικά σκάφη χωρητικότητας 5-6 ατόμων τα οποία μπορεί να νοικιάζονται προς €100 την ώρα, ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις κάποιοι χρεώνουν επιπλέον τα καύσιμα.

Ως προς το θέμα της κάλυψης των χρηστών ή και των ιδιοκτητών σε περίπτωση τραυματισμών συνεπεία ατυχήματος, ο κ. Χατζηδημητρίου ανέφερε πως οι αδειούχοι υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτου, κάτι το οποίο σημαίνει πως οι πελάτες τους είναι καλυμμένοι σε περίπτωση τραυματισμού συνεπεία ατυχήματος.

Υπάρχει, είπε, το ενδεχόμενο και ένας ο οποίος δραστηριοποιείται παράνομα να δείξει στον πελάτη του συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης, αλλά στους όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων περιλαμβάνεται η ακόλουθη πρόνοια: «Νοείται ότι η χρήση του μηχανήματος είναι νόμιμη», κάτι το οποίο ξεκάθαρα αφήνει εκτεθειμένους, τόσο τους χρήστες όσον και τους ιδιοκτήτες.

Ανήλικοι και jet ski

Στο ερώτημα, «πώς μπορεί να διευθύνεται ένα jet ski από έναν ανήλικο άτομο», ο κ. Χατζηδημητρίου επικαλέστηκε τόσο την προσωπική του εμπειρία όσον και τις εμπειρίες συναδέλφων του, αναφέροντας πως υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα ταχύπλοο μπορεί να νοικιαστεί από έναν ενήλικα αλλά σε λίγη ώρα να καταλήξει να τυγχάνει χειρισμού από έναν ανήλικο.

Γνωρίζω ότι αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές και σε πολλούς συναδέλφους, είπε ο κ. Χατζηδημητρίου, ο οποίος πρόσθεσε: «Έρχεται ο ενήλικας με τον γιο του και λέει στον αδειούχο, “θέλω να πάρω βόλτα τον μικρό με το jet ski, είναι εντάξει”;». Βλέπεις ότι είναι όντως ενήλικας, που σημαίνει ότι δικαιούται να διευθύνει το ταχύπλοο και του λες «υπόγραψε τη δεσμευτική δήλωση», την υπογράφει και του λες τα απαραίτητα για την ασφάλεια του ιδίου και των άλλων που βρίσκονται στη θάλασσα και το παραλαμβάνει. Όταν βγουν έξω στη θάλασσα, αλλάζουν θέση, οπόταν δεν είναι απίθανο να συμβεί κάποιο ατύχημα», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδημητρίου.