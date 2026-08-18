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Έξι επιβάτες τραυματίστηκαν όταν τουριστικό σκάφος με 24 άτομα προσέκρουσε αργά το βράδυ της Δευτέρας (17/8) στα προστατευτικά μπλοκ του λιμανιού του Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο, κατά την επιστροφή του από περιήγηση.

Το σκάφος, με 41χρονο κυβερνήτη και δύο άτομα πλήρωμα, μετέφερε συνολικά 24 επιβάτες. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν έξι άτομα.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ οι άλλοι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος, πέντε από τους τραυματίες έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και εξήλθαν, ενώ ένας 60χρονος ημεδαπός παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους.

Την προανάκριση διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών, ο οποίος συνέλαβε τον 41χρονο κυβερνήτη για «έκθεση σε κίνδυνο», «σωματική βλάβη από αμέλεια» και παράβαση του νόμου περί αποφυγής συγκρούσεων.

Ο απόπλους του σκάφους απαγορεύτηκε μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

ertnews.gr