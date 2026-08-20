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Οι απειλές του Ιράν αγγίζουν και πάλι την Κύπρο, με τη Λευκωσία να διαμηνύει, ωστόσο, ότι η ίδια εστιάζει στη διπλωματία και όχι στην ένταση. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ένεκα της κρίσης που επικρατεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όχι αποκλειστικά σ’ ό,τι αφορά το Ιράν.

Οι Financial Times σε δημοσίευμά τους αναφέρονται στο ενδεχόμενο διεύρυνσης του πολέμου πέρα από τη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη.

Στο κάδρο των πιθανών στόχων φέρονται να βρίσκονται εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ αυτών η Κύπρος και η Βουλγαρία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι, η οποία είχε πληγεί από drone το Μάρτιο. Ιρανικές πηγές προειδοποιούν ότι σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος σε ιρανικές υποδομές, η Τεχεράνη ενδέχεται να εγκαταλείψει την περιορισμένη στρατηγική της στη Μέση Ανατολή και να επεκτείνει τα αντίποινα ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Την ίδια ώρα, οι FT αναφέρουν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξετάσει και σενάρια επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ.

Δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων ανέφεραν στους FT ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία. Η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων, μπορεί να είναι η Κύπρος λόγω της παρουσίας των βρετανικών Βάσεων.

Σταθερότητα και διπλωματία

Η Κύπρος που τον περασμένο Μάρτιο βρέθηκε να μπαίνει στο στόχαστρο των Ιρανών λόγω της βρετανικής Βάσης στο Ακρωτήρι σπεύδει να ξεκαθαρίσει πως η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει παράγοντας σταθερότητας και εστιάζει στη διπλωματία.

Κυβερνητική πηγή, με την οποία επικοινώνησε ο Φιλελεύθερος, για να σχολιάσει τα όσα αναφέρονται στο σχετικό δημοσίευμα των FT, τόνισε πως για τη Λευκωσία αυτό που έχει σημασία και είναι απολύτως ξεκάθαρο, είναι πως «η Κύπρος δεν απειλεί κανέναν και δεν αποτελεί παράγοντα στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή. Αντιθέτως, λειτουργεί διαχρονικά ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας και ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής».

Η ίδια κυβερνητική πηγή υπογράμμισε το γεγονός ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί ανοιχτούς διπλωματικούς διαύλους και με το Ιράν. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών μεταφέρονται με σαφήνεια και ακρίβεια τα πραγματικά δεδομένα, οι θέσεις και ο ρόλος της χώρας μας».

Ως προς το θέμα των βρετανικών Βάσεων επανέλαβε ότι οι θέσεις της Λευκωσίας είναι «γνωστές και έχουν διατυπωθεί εκεί όπου πρέπει».

Αυτό που υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία η Λευκωσία, είναι το εξής: «Η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί εδώ και 52 χρόνια να υφίσταται τις συνέπειες στρατιωτικής εισβολής και παράνομης κατοχής από την Τουρκία. Γνωρίζουμε συνεπώς καλύτερα από πολλούς τι σημαίνουν η χρήση βίας, η επιθετικότητα και η παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

Ως προς τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής «η Κύπρος επιλέγει τη διπλωματία, τη σταθερότητα και την αποκλιμάκωση. Αυτός ήταν και παραμένει ο ρόλος μας στην περιοχή».

Αυξημένα μέτρα και πρόληψη

Αυξημένα μέτρα για προληπτικούς λόγους λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία όλους αυτούς τους μήνες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή, κληθείσα να σχολιάσει δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων του Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

«Εμείς όλους αυτούς τους μήνες έχουμε αυξημένα μέτρα, προληπτικά», δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις». Σημείωσε ότι τέσσερα ελληνικά F16, καθώς και η ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» βρίσκονται στην Κύπρο.