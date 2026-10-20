Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε παγίδες θανάτου για εκατοντάδες αποδημητικά πουλιά μετατράπηκαν οι ουρανοξύστες και τα μεγάλα κτίρια του Σικάγου, με περισσότερα από 1.000 να χάνουν τη ζωή τους μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο. Οι μαζικές προσκρούσεις προκαλούν έντονη ανησυχία στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό των θανάτων κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης των πτηνών.

Όπως αναφέρει η ChicagoSuntimes.com, η πόλη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περάσματα των αποδημητικών πουλιών στη Βόρεια Αμερική. Κάθε φθινόπωρο, εκατομμύρια πτηνά διασχίζουν την περιοχή στο πλαίσιο της εποχικής τους μετανάστευσης, με τον Οκτώβριο να συγκαταλέγεται στους μήνες κατά τους οποίους καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα.

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή συνέβαλαν στη μαζική διέλευση των πουλιών. Σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης BirdCast του Εργαστηρίου Ορνιθολογίας του Πανεπιστημίου Cornell, εκτιμάται ότι περισσότερα από πέντε εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά πέταξαν πάνω από την περιοχή του Σικάγου μέσα σε μία μόνο ημέρα, την Παρασκευή.

Ωστόσο, για πολλά από αυτά, η διέλευση από την πόλη αποδείχθηκε μοιραία, καθώς οι γυάλινες προσόψεις των ψηλών κτιρίων αποτελούν μια παγίδα που συχνά δεν μπορούν να αντιληφθούν εγκαίρως.

Δείτε φωτογραφίες



Εκατοντάδες νεκρά πουλιά στους δρόμους – «Βρίσκαμε συνεχώς κι άλλα»

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Chicago Bird Collision Monitors, που δραστηριοποιείται στην προστασία των αποδημητικών πουλιών, δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται νεκρά πτηνά τοποθετημένα σε μικρές πλαστικές σακούλες, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Το Σάββατο, περίπου 25 εθελοντές της οργάνωσης κινητοποιήθηκαν για να περισυλλέξουν νεκρά και τραυματισμένα πουλιά από το κέντρο του Σικάγου, αλλά και από την πανεπιστημιούπολη του Northwestern University, στο γειτονικό Έβανστον.

Η διευθύντρια της οργάνωσης, Ανέτ Πρινς, περιέγραψε στην εφημερίδα Chicago Sun-Times τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση.

«Βρισκόμασταν έξω από τις 6 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου. Μαζεύαμε ένα πουλί δίπλα σε κάποιο κτίριο, κάναμε τον γύρο του και αμέσως βρίσκαμε άλλο ένα. Βλέπαμε πουλιά να πέφτουν πάνω στα τζάμια, ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας», ανέφερε.

Η οργάνωση πραγματοποιεί αντίστοιχες επιχειρήσεις κατά τις δύο βασικές περιόδους μετανάστευσης των πουλιών, από τα μέσα Μαρτίου έως τις αρχές Ιουνίου και από τα τέλη Αυγούστου έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι εθελοντές ελέγχουν τις περιοχές γύρω από τα ψηλά κτίρια, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών που εντοπίζουν τραυματισμένα πτηνά και ζητούν βοήθεια.



Πάνω από 1.000 πουλιά μεταφέρθηκαν για επιστημονική έρευνα

Σύμφωνα με την Ανέτ Πρινς, το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης δέχθηκε το Σάββατο έναν πρωτοφανή αριθμό κλήσεων, με το τηλέφωνο να χτυπά περίπου κάθε 30 δευτερόλεπτα.

«Ήταν μια κατάσταση που μας ξεπερνούσε, αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τι συνέβαινε και επικοινωνούσαν μαζί μας», δήλωσε.

Οι εθελοντές μετέφεραν περισσότερα από 1.000 νεκρά πουλιά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Field Museum, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επιστημονική έρευνα. Η ίδια εκτίμησε ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Παράλληλα, όσα πουλιά εντοπίστηκαν ζωντανά αλλά τραυματισμένα μεταφέρθηκαν στο κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής DuPage Wildlife Conservation Center, όπου τους παρασχέθηκε φροντίδα.

Μόνο το Σάββατο, οι εθελοντές βοήθησαν περισσότερα από 250 πουλιά, ενώ, σύμφωνα με την οργάνωση, πολλά ακόμη νεκρά ή τραυματισμένα πτηνά δεν εντοπίστηκαν ποτέ ή δεν δηλώθηκαν στις αρμόδιες ομάδες διάσωσης.

«Ήταν συγκλονιστικό και σπαρακτικό να βλέπεις πόσο γρήγορα αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων. Αυτά τα πουλιά αξίζουν την προστασία μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους εξασφαλίσουμε ασφαλή διέλευση από την περιοχή μας», υπογράμμισε η Πρινς.



Γιατί οι ουρανοξύστες αποτελούν θανάσιμη παγίδα

Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες των σύγχρονων κτιρίων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για τα αποδημητικά πουλιά, καθώς τα πτηνά δεν μπορούν πάντοτε να αναγνωρίσουν το γυαλί ως φυσικό εμπόδιο.

Οι αντανακλάσεις του ουρανού και της βλάστησης στις προσόψεις μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος, με αποτέλεσμα τα πουλιά να προσκρούουν στα τζάμια κατά την πτήση τους.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις οι οποίες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τέτοιου είδους περιστατικά.

Μία από αυτές είναι η χρήση ειδικά επεξεργασμένων ή ανάγλυφων υαλοπινάκων, οι οποίοι επιτρέπουν στα πουλιά να αντιλαμβάνονται την παρουσία μιας συμπαγούς επιφάνειας και να αποφεύγουν τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Ανέτ Πρινς, η έκταση των πρόσφατων περιστατικών αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι το Σικάγο χρειάζεται αυστηρότερους κανονισμούς για τις νέες κατασκευές.



Πιέσεις για αλλαγή της νομοθεσίας – «Μπορούμε να έχουμε και όμορφα κτίρια και πουλιά»

Η Chicago Bird Collision Monitors και άλλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Bird Friendly Chicago, ζητούν από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης να υιοθετήσει κανονισμό που θα καθιστά υποχρεωτική την ενσωμάτωση μέτρων προστασίας των πουλιών στα νέα κτίρια.

Η πρώτη προσπάθεια για τη θέσπιση αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου είχε πραγματοποιηθεί πριν από περίπου μία δεκαετία, αλλά δεν προχώρησε.

Το δημοτικό συμβούλιο είχε απορρίψει την αρχική πρόταση και οι σχετικές προβλέψεις δεν συμπεριλήφθηκαν στον οικοδομικό κανονισμό της πόλης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις οργανώσεις, η πρωτοβουλία συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τον κίνδυνο που αποτελούν οι γυάλινες επιφάνειες για τα πτηνά.

«Η οικοδομική δραστηριότητα δεν σταμάτησε στις πόλεις που υιοθέτησαν αντίστοιχα μέτρα. Ούτε εμπόδισε τους αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν όμορφα κτίρια», δήλωσε η Πρινς.

«Το Σικάγο μπορεί να έχει όμορφα κτίρια και όμορφα πουλιά, που να συνυπάρχουν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πουλιά που ήδη αγωνίζονται για την επιβίωσή τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Ρόμπιν Ντέτερλαϊν, υπεύθυνη δράσεων υπεράσπισης της προστασίας των πουλιών στην Ορνιθολογική Εταιρεία του Σικάγου και μέλος της Bird Friendly Chicago, υποστήριξε, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο WTTW, ότι οι οργανώσεις παραμένουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τις πιέσεις τους.

«Όλοι εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να προστατεύσουμε τα πουλιά. Έχουμε τεράστιο κίνητρο και πάθος γι’ αυτό που κάνουμε. Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια που θα ξεφουσκώσει σύντομα», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στόχος των οργανώσεων δεν είναι να εμποδίσουν την ανάπτυξη της πόλης.

«Δεν είμαστε αντίθετοι στην οικοδομική ανάπτυξη, αλλά θέλουμε αυτή να είναι βιώσιμη. Πιστεύουμε επίσης ότι οι άνθρωποι αξίζουν να ζουν σε σπίτια που δεν σκοτώνουν πουλιά. Όλοι δικαιούνται ένα σπίτι που να είναι ασφαλές τόσο για τις οικογένειές τους όσο και για την άγρια ζωή», σημείωσε.



Στο δημοτικό συμβούλιο η νέα πρόταση για την προστασία των πουλιών

Η νέα πρόταση κανονισμού έχει ήδη παραπεμφθεί στην Επιτροπή Πολεοδομίας του Σικάγου, με προγραμματισμένη συνεδρίαση για την εξέτασή της.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πότε θα τεθεί σε ψηφοφορία και εάν θα εξασφαλίσει την απαραίτητη υποστήριξη.

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε θα έρθει προς ψήφιση. Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, θεωρώντας ότι μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία ακόμη και στην επόμενη συνεδρίαση», δήλωσε η Ντέτερλαϊν.

Η μαζική απώλεια αποδημητικών πουλιών στο Σικάγο αναδεικνύει ένα πρόβλημα που συνοδεύει τη συνεχή επέκταση των μεγάλων αστικών κέντρων: την ανάγκη να συνδυαστεί η αρχιτεκτονική και η ανάπτυξη των πόλεων με την προστασία της άγριας ζωής.

Για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα περισσότερα από 1.000 νεκρά πουλιά δεν αποτελούν απλώς έναν ακόμη ανησυχητικό απολογισμό, αλλά ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων, ώστε η επόμενη μεταναστευτική περίοδος να μην συνοδευτεί από ανάλογες απώλειες.

protothema.gr