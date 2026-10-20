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«Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη» αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σε κοινή δήλωσή της με τον Αντόνιο Κόστα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία με αφορμή την απόφαση της βουλής των αντιπροσώπων της Λιβύης, τονίζοντας πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι αντίθετο με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η ανακοίνωση της Φον ντερ Λάιεν

«Εκφράζουμε βαθιά τη λύπη μας για την κύρωση σήμερα από τη Λιβυϊκή Βουλή της λεγόμενης Λιβυο-Τουρκικής Συμφωνίας Αρχών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Μεσόγειο. Θυμίζουμε ότι η θέση της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα διατυπώθηκε ξεκάθαρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη.

Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επαναλαμβάνουμε τη γνωστή θέση της ΕΕ κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη».