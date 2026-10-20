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Στον σχεδιασμό τριών μεγάλων έργων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λεμεσού αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας παράλληλα στις αντιδράσεις των Δημάρχων της πόλης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ) για την απουσία ζωτικών έργων από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο δείπνο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι το κράτος διαθέτει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, καλώντας τις Τοπικές Αρχές να προχωρήσουν στην ωρίμανση των σχετικών σχεδιασμών.

«Όσον αφορά τον σχεδιασμό μας στη Λεμεσό, υπάρχουν τρία μεγάλα έργα που αφορούν την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Να αναφερθώ μόνο στο θέμα του βόρειου παρακαμπτήριου που η έναρξη του είναι καθοριστικής σημασίας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του κυκλοφοριακού και αναφέρομαι και στη δεύτερη φάση του δρόμου Σαϊττά – Τροόδους για το οποίο προχωρούμε με την προκήρυξη του έργου», δήλωσε.

Απαντώντας στις διαμαρτυρίες των Δημάρχων και του ΕΒΕΛ, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων, αλλά η ετοιμότητα των έργων να προχωρήσουν προς υλοποίηση. «Το κράτος έχει τους διαθέσιμους πόρους για ανάπτυξη, για συγκεκριμένα έργα και στη Λεμεσό και ανά το παγκύπριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εργαζόμαστε έτσι ώστε όλα αυτά τα έργα να είναι ώριμα, ακριβώς για να προχωρήσουμε από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας στην υλοποίηση τους».

«Εκείνο για το οποίο καλώ τους Δήμους, τις Τοπικές Αρχές ανά το παγκύπριο, είναι να ωριμάσουν αυτά τα έργα και από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας έχουμε την οικονομική δυνατότητα, ακριβώς λόγω της δημοσιονομικής μας υπευθυνότητας που φέρνει αυτά τα αποτελέσματα, για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτών των έργων», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, σημειώνοντας ότι τον Σεπτέμβριο του 2027 το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για έργα συνολικού ύψους πέραν των €3,5 δισ., τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.

Κάλεσε, δε, τους Δήμους, τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και τις Κοινότητες είναι «να έρθουν με ώριμα έργα, έτσι ώστε να τα εγκρίνουμε και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους».

Τριπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη.

«Η χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια, σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, βρίσκεται ανάμεσα στους δύο ταχύτερα ανεπτυγμένους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, τριπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρώπης», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, αυτό «σημαίνει πολύ απλά ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για τους πολίτες, σημαίνει αύξηση των μισθών, σημαίνει ότι επιτρέπει σε όλους εμάς, το κράτος, να επενδύουμε σε τομείς όπως το Στεγαστικό, η Υγεία, η Παιδεία, το κράτος πρόνοιας».

Αναφερόμενος στην παρουσία του στο δείπνο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «είμαι εδώ για να τιμήσω τους Κύπριους επιχειρηματίες, είμαι εδώ για να τιμήσω τους Κύπριους βιομήχανους».

«Θεωρώ υποχρέωση μου να είμαι απόψε εδώ για να τους τιμήσω γιατί η δική τους συμβολή ήταν καθοριστική, όπως και του κυπριακού λαού, γενικότερα, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε σε ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον», πρόσθεσε.

Αύριο η ενημέρωση για τη συνάντηση Φιντάν

Ερωτηθείς εάν έχει ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της συνάντησης του κ. Φιντάν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιορίστηκε να αναφέρει ότι αναμένεται πλήρης ενημέρωση αύριο.

«Να αναμένουμε μέχρι αύριο και θα έχουμε πλήρη ενημέρωση», δήλωσε.