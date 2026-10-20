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Εν μέσω μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που απειλεί να γονατίσει τις οικονομίες, η Ευρώπη μοιάζει να αγνοεί τις νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες. Ο Τραμπ δίνει τα χέρια με τον Πούτιν για την αποδέσμευση ρωσικού ντίζελ και η ΕΕ επιβάλλει νέες κυρώσεις σε σχεδόν 1.600 πρόσωπα και ρωσικές εταιρείες.

Κατανοητή η άσκηση πίεσης στη Μόσχα, το ερώτημα όμως είναι αν τελικά η Ευρώπη έχει τη βούληση και την στρατηγική να ασκήσει πολιτική πίεση στη Ρωσία, χωρίς να υπονομεύει ταυτόχρονα τη δική της οικονομία.

Ο Τραμπ επιλέγει τον ενεργειακό πραγματισμό, έστω και αν το κίνητρό του είναι οι αμερικανικές κάλπες. Η Ευρώπη; Τι θέλει τελικά; Να στραγγαλίσει οικονομικά τη Ρωσία ή να στραγγαλίσει τους δικούς της πολίτες στο όνομα των κυρώσεων;

Πετρ-Α