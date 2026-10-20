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Η Stephanides The House of Luxury φιλοξένησε την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στο brand TUDOR, στο κατάστημα της οδού Στασικράτους στη Λευκωσία.

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε σε ένα δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον, εμπνευσμένο από το πνεύμα Born to Dare, προσκαλώντας τους παρευρισκόμενους να ανακαλύψουν τον κόσμο της TUDOR μέσα από την ιστορία, την τεχνογνωσία, τον σχεδιασμό και τη μοναδική ταυτότητα του brand.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά επιλεγμένα ρολόγια της συλλογής TUDOR, να ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του brand, καθώς και να βιώσουν μια εμπειρία που συνδύαζε ωρολογοποιία, μουσική, drinks και μια bold lifestyle αισθητική.

Η TUDOR, γνωστή για τον τολμηρό χαρακτήρα της και την υψηλή ποιότητα κατασκευής των ρολογιών της, συνεχίζει να εκφράζει ένα σύγχρονο πνεύμα αυτοπεποίθησης, απόδοσης και αυθεντικότητας. Με συλλογές που συνδυάζουν τεχνική αξιοπιστία, ισχυρή αισθητική και καθημερινή ευελιξία, το brand παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του Born to Dare.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για φίλους της ωρολογοποιίας, πελάτες και εκπροσώπους των media να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο της TUDOR και να ζήσουν μια βραδιά αφιερωμένη στη δυναμική προσωπικότητα του brand.

Η Stephanides The House of Luxury, ως επίσημος συνεργάτης της TUDOR στην Κύπρο, συνεχίζει να προσφέρει στο κοινό μια επιλεγμένη εμπειρία πολυτέλειας, παρουσιάζοντας κορυφαία brands ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας μέσα από προσεγμένες boutique εμπειρίες.