Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, μιλώντας σε συνέντευξη στο Euronews, χαρακτήρισε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «άχρηστη», κατηγορώντας την ότι μιλά για ανταγωνιστικότητα χωρίς να κάνει τίποτα για να την ενισχύσει.

Συγκεκριμένα, ο Ο’ Λίρι είπε: «Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φοβάται να κάνει οτιδήποτε, πέρα από το να μιλά. Ξέρετε, είναι άχρηστη», δήλωσε ο Ο’Λίρι στο πρόγραμμα Europe Today. «Η Ευρώπη έχει έναν οδικό χάρτη για να γίνει πιο ανταγωνιστική, λέγεται Draghi Report (σ.Φ. η γνωστή έκθεση Μάριο Ντράγκι για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ). Δύο χρόνια αργότερα, ούτε μία από τις συστάσεις του δεν έχει εφαρμοστεί και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κρύβεται στο Berlaymont, χωρίς να κάνει τίποτα πέρα από το να εκφωνεί ομιλίες».

Και προσθέτει: «Έχετε αυτό το πλοίο των τρελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ξανασχεδιάζει περισσότερους κανονισμούς με σκοπό να αυξήσει το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών, ενώ οι καταναλωτές θέλουν χαμηλότερους ναύλους». Ο Ο’ Λίρι εξαπέλυσε επίθεση στις περιβαλλοντικές φορολογίες της ΕΕ, που ισχύουν μόνο για πτήσεις εντός του μπλοκ. Οι αμερικανικές, ασιατικές και κινεζικές αεροπορικές εταιρείες εξαιρούνται, παρότι, όπως λέει, ευθύνονται για πάνω από το μισό των εκπομπών της ευρωπαϊκής αεροπορίας.

«Κανείς δεν θα σχεδίαζε ένα τόσο ανόητο σύστημα, εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αν είστε σοβαροί για την ανταγωνιστικότητα, φορολογήστε τους Αμερικανούς όταν προσγειώνονται εδώ στην Ευρώπη».

Ο κ. Ο’ Λίρι βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να ανακοινώσει το χειμερινό πρόγραμμα της Ryanair. Η αεροπορική εταιρεία κόβει ένα εκατομμύριο θέσεις και 20 δρομολόγια από το Βέλγιο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Μπαρτ Ντε Βέβερ να αυξήσει τον φόρο στα αεροπορικά ταξίδια από 2 σε 7 ευρώ ανά εισιτήριο.

«Μεταφέρουμε αεροσκάφη σε εκείνες τις χώρες που είναι ανταγωνιστικές», είπε. «Το Βέλγιο δεν είναι ανταγωνιστικό. Η Γαλλία δεν είναι ανταγωνιστική. Η Γερμανία είναι απελπιστικά μη ανταγωνιστική», ανέφερε στο Euronews. Προειδοποίησε δε, τους επιβάτες να περιμένουν υψηλότερους ναύλους. Η Ryanair έχει «κλειδώσει» φέτος την τιμή των καυσίμων της στα περίπου 67 δολάρια το βαρέλι, συμφωνώντας εκ των προτέρων την τιμή, κάτι που την προστατεύει από την άνοδο του κόστους του πετρελαίου. Εκτιμά ότι αυτή η τιμή θα διπλασιαστεί του χρόνου, καθώς η προστασία αυτή λήγει. «Εγγυόμαστε ότι δεν θα υπάρξουν επιβαρύνσεις καυσίμων», είπε ο Ο’Λίρι, «αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αεροπορικοί ναύλοι θα αυξηθούν σημαντικά το 2027 λόγω πολύ υψηλότερων τιμών πετρελαίου».