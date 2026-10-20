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Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ μεταξύ των ισραηλινών αμυντικών εταιρειών Israel Shipyards και Rafael και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αντικείμενο την προμήθεια ναυτικών σκαφών εξοπλισμένων με προηγμένα οπλικά συστήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής οικονομικής εφημερίδας Calcalist.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μετά την οριστικοποίηση των όρων μεταξύ των υπουργείων Άμυνας του Ισραήλ και της Κύπρου.

Η υπό διαμόρφωση συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την αμυντική συνεργασία Ισραήλ και Κύπρου, διευρύνοντας παράλληλα τις δυνατότητες της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς στον ναυτικό τομέα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη βούληση των δύο χωρών να εμβαθύνουν τις στρατηγικές τους σχέσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν αυξημένη σημασία.

Συνεργασία με στρατηγικό βάθος

Βάσει του σχεδιαζόμενου προγράμματος, η Israel Shipyards θα αναλάβει την προμήθεια των ναυτικών σκαφών, τα οποία θα εξοπλιστούν με οπλικά συστήματα της Rafael. Η συμφωνία προωθείται μέσω διακρατικού πλαισίου συνεργασίας (Government-to-Government – G2G), γεγονός που προσδίδει στην πρωτοβουλία ευρύτερη θεσμική και στρατηγική διάσταση.

Η συνεργασία των δύο ισραηλινών εταιρειών με την Κύπρο δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Πριν από λιγότερο από μία δεκαετία, η Israel Shipyards είχε προμηθεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία με περιπολικό σκάφος για την προστασία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της. Το σκάφος διαθέτει συστήματα ραντάρ, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και δύο ναυτικούς σταθμούς οπλισμού Typhoon.

Την ίδια στιγμή, η Israel Shipyards και η Rafael έχουν συνεργαστεί και σε άλλα αμυντικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων συμφωνίες που αφορούν το Αζερμπαϊτζάν και τις Φιλιππίνες. Η ενδεχόμενη νέα συμφωνία με την Κύπρο έρχεται, επομένως, να αξιοποιήσει την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τη συνεργασία της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Κύπρος στο επίκεντρο της ισραηλινής αμυντικής συνεργασίας

Η υπό διαπραγμάτευση ναυτική συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των αμυντικών και διπλωματικών σχέσεων Ισραήλ και Κύπρου. Ενδεικτική είναι και η παρουσία ισραηλινών συστημάτων στην κυπριακή αμυντική αρχιτεκτονική.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Israel Aerospace Industries (IAI) έχει προμηθεύσει την Κύπρο με το σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Barak MX. Το σύστημα παρουσιάστηκε δημόσια σε στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία στις αρχές Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρότι το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχετική συμφωνία, η δημόσια παρουσίαση του συστήματος ανέδειξε το εύρος της τεχνολογικής και αμυντικής διασύνδεσης των δύο χωρών.

Η ενίσχυση αυτών των δεσμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των περιφερειακών ανταγωνισμών και των εντάσεων με την Τουρκία, καθώς και των ευρύτερων επιπτώσεων της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο άξονας Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας

Η αμυντική προσέγγιση Ισραήλ και Κύπρου συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική συνεργασία του Ισραήλ με την Ελλάδα, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα σχέσεων με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τον Αύγουστο, το Ισραήλ και η Ελλάδα υπέγραψαν συμφωνία ύψους 3 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Achilles Shield», με στόχο τη δημιουργία πολυεπίπεδου ελληνικού δικτύου αεράμυνας, αξιοποιώντας συστήματα της Rafael και της Israel Aerospace Industries.

Οι παράλληλες αυτές πρωτοβουλίες αποτυπώνουν την αυξανόμενη σημασία της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών, τόσο σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο στρατηγικού συντονισμού. Για την Κύπρο, ειδικότερα, η εμβάθυνση των σχέσεων με το Ισραήλ δημιουργεί προοπτικές αναβάθμισης των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων και ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς υψηλής αμυντικής τεχνολογίας.

Προοπτικές για νέα συνεργασία

Πέρα από την προμήθεια των ναυτικών σκαφών και των οπλικών συστημάτων, ισραηλινές αμυντικές πηγές που επικαλείται η Calcalist εκτιμούν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω εμπορικές συνεργασίες, ακόμη και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προσδώσει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα στη συνεργασία Ισραήλ και Κύπρου, υπερβαίνοντας το πλαίσιο μιας μεμονωμένης εξοπλιστικής προμήθειας και δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες για μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων.

Οι εταιρείες Rafael και Israel Shipyards δεν προχώρησαν σε σχόλια σχετικά με το δημοσίευμα και την υπό διαμόρφωση συμφωνία.

euronews.gr