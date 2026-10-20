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Αύξηση έως 414% στις ημερήσιες αποδόσεις των δεξαμενόπλοιων καταγράφεται σε επιμέρους διαδρομές μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, παρά τη μείωση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου τους κατά 10,9%. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Xclusiv, η περιορισμένη διαθεσιμότητα πλοίων, η στροφή στη μεταφορά αργού και οι γεωγραφικές ανισορροπίες ωθούν τους ναύλους υψηλότερα, ακόμη και με λιγότερα φορτία στην αγορά.

Από τις αρχές Αυγούστου έως τα μέσα Οκτωβρίου 2026, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν σε όλες τις διαδρομές πετρελαϊκών προϊόντων που παρακολουθεί η Baltic Exchange. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια LR2 ξεπέρασαν τα 324.000 δολάρια ημερησίως.

Οι διαταραχές στη λειτουργία των διυλιστηρίων, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αλλαγές στην απασχόληση του στόλου μεταβάλλουν τις ισορροπίες. Καθοριστικός παράγοντας για τους ναύλους αναδεικνύεται η διαθεσιμότητα κατάλληλων πλοίων εκεί όπου χρειάζονται, πέρα από τον συνολικό όγκο των φορτίων.

Μείωση 10,9% στις μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων

Σύμφωνα με στοιχεία της Signal Ocean, οι παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων υποχώρησαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση, από την 1η Αυγούστου έως τις 15 Οκτωβρίου. Οι ποσότητες περιορίστηκαν στα 237,07 εκατ. μετρικούς τόνους, έναντι 265,96 εκατ. τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης προήλθε από τα καθαρά πετρελαϊκά προϊόντα, οι μεταφορές των οποίων μειώθηκαν κατά 12,1%, στα 186,75 εκατ. τόνους.

Η νάφθα κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, κατά 23,7%. Ακολούθησαν τα αεροπορικά καύσιμα με μείωση 14,5%, το ντίζελ με 10,3% και η βενζίνη με 9,9%.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι μεταφορές μαζούτ, κατά 5,8%, στα 50,32 εκατ. τόνους, δείχνοντας ότι η εξασθένηση της δραστηριότητας εκτείνεται σε ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων.

Πάνω από 324.000 δολάρια ημερησίως για τα LR2

Παρά τη συρρίκνωση των μεταφερόμενων ποσοτήτων, και οι 18 διαδρομές που παρακολουθεί η Baltic Exchange κατέγραψαν άνοδο από τις 3 Αυγούστου έως τις 14 Οκτωβρίου, με τα δεξαμενόπλοια LR2 και LR1 να πρωταγωνιστούν.

Στη διαδρομή Περσικός Κόλπος – Βορειοδυτική Ευρώπη (TC20), οι ημερήσιες αποδόσεις των LR2 αυξήθηκαν κατά 198%, από 108.734 σε 324.060 δολάρια ημερησίως.

Στην αντίστοιχη διαδρομή για τα LR1 (TC8), οι αποδόσεις ενισχύθηκαν κατά 173%, φθάνοντας τα 234.399 δολάρια ημερησίως.

Ισχυρή αύξηση καταγράφηκε και στη διαδρομή Περσικός Κόλπος – Ιαπωνία (TC1), όπου οι ημερήσιες αποδόσεις των LR2 ανήλθαν σε 284.762 δολάρια, έναντι 138.253 δολαρίων στις αρχές Αυγούστου.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή σημειώθηκε στη διαδρομή Μεσόγειος – Άπω Ανατολή (TC15), με άνοδο 414%, στα 172.513 δολάρια ημερησίως για τα LR2.

Ισχυρότερη άνοδος στις ανατολικές αγορές

Ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των μικρότερων δεξαμενόπλοιων MR, με σημαντικές, ωστόσο, αποκλίσεις μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών.

Στη διαδρομή Νότια Κορέα – Σιγκαπούρη (TC11), οι ημερήσιες αποδόσεις αυξήθηκαν κατά 261%, στα 64.144 δολάρια. Στη διαδρομή δυτική ακτή Ινδίας – Ιαπωνία (TC12), η άνοδος έφθασε το 280%, στα 50.642 δολάρια.

Στη διαδρομή Σιγκαπούρη – Αυστραλία (TC7), οι αποδόσεις ενισχύθηκαν κατά 188%, φθάνοντας τα 67.775 δολάρια ημερησίως.

Η ανάκαμψη στον Ατλαντικό ήταν πιο περιορισμένη. Ενδεικτικά, στη διαδρομή από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς τη Βορειοδυτική Ευρώπη (TC14), η αύξηση διαμορφώθηκε στο 35%, αναδεικνύοντας την ισχυρότερη δυναμική των ανατολικών αγορών.

Η μεταφορά αργού απορροφά τη διαθέσιμη χωρητικότητα

Βασικός παράγοντας πίσω από την εκτίναξη των ναύλων είναι η στροφή μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων στη μεταφορά αργού πετρελαίου, όπου οι υψηλές αποδόσεις προσελκύουν τους πλοιοκτήτες.

Σύμφωνα με τη Signal Ocean, ο αριθμός των Aframax που απασχολούνταν στη μεταφορά αργού κατά την εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκε κατά 20,3% σε ετήσια βάση, στα 858 πλοία. Αντίστοιχα, τα Panamax που δραστηριοποιούνταν στην ίδια αγορά αυξήθηκαν κατά 18,6%, στα 134.

Την ίδια στιγμή, τα LR2 που μετέφεραν καθαρά προϊόντα μειώθηκαν κατά 39,2%, στα 158 πλοία, ενώ τα αντίστοιχα LR1 περιορίστηκαν κατά 9,6%, στα 208.

Οι ελκυστικοί ναύλοι στη μεταφορά αργού και άλλων μη καθαρών φορτίων, των λεγόμενων «dirty trades», οδηγούν τους πλοιοκτήτες να μεταφέρουν μέρος της χωρητικότητάς τους σε αυτή την αγορά. Η επιλογή περιορίζει τα διαθέσιμα πλοία για τη μεταφορά καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων.

Η επιστροφή τους δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Χρειάζονται καθαρισμός των δεξαμενών, κατάλληλη προετοιμασία και πρόσθετος χρόνος, γεγονός που δυσχεραίνει την ταχεία ενίσχυση της προσφοράς πλοίων όταν αυξάνεται η ζήτηση.

Έτσι, ακόμη και με μειωμένα φορτία, οι ναυλωτές ανταγωνίζονται για λιγότερα κατάλληλα δεξαμενόπλοια, διατηρώντας τους ναύλους σε υψηλά επίπεδα.

Ο ρόλος των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα για την πορεία της αγοράς. Σύμφωνα με την έκθεση, η πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας, που διευκολύνει τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, σε συνδυασμό με την προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη απασχόληση για τα δεξαμενόπλοια προϊόντων και να μεταβάλει τις εμπορικές διαδρομές.

Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο εάν θα αυξηθούν οι μεταφερόμενες ποσότητες.

Εάν προκύψει πρόσθετη ζήτηση, ενώ τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια LR εξακολουθούν να προτιμούν την πιο επικερδή αγορά αργού, η διαθεσιμότητα πλοίων για καθαρά προϊόντα ενδέχεται να περιοριστεί περαιτέρω. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι ναύλοι θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλοί παρά τη συνολική υποχώρηση του θαλάσσιου εμπορίου.

Η κατανομή του στόλου μεταξύ διαφορετικών φορτίων, η γεωγραφική θέση των διαθέσιμων πλοίων και οι γεωπολιτικές αποφάσεις αποκτούν συνεπώς μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση των ναύλων, ακόμη και όταν οι συνολικοί όγκοι μεταφοράς μειώνονται.

Capital.gr