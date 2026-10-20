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Toυ John Rapier

Όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούν τις τιμές του πετρελαίου, συνήθως στρέφουν το βλέμμα στις διεθνείς τιμές αναφοράς. Αν το Brent ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι ή το αμερικανικό αργό πλησιάσει αυτό το επίπεδο, οι τιμές αυτές γίνονται το βασικό μέτρο για το αν το πετρέλαιο θεωρείται ακριβό ή φθηνό. Ωστόσο, η τιμή του αργού στις αγορές είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού κόστους που απαιτείται για να φτάσει ένα βαρέλι σε ένα διυλιστήριο.

Το κόστος μεταφοράς έχει πλέον εξελιχθεί σε παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Reuters, η μεταφορά περίπου 2 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ στην Ιαπωνία με ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού (VLCC) θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 81 εκατ. δολάρια. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 40,50 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι περίπου 9 εκατ. δολαρίων για ένα αντίστοιχο ταξίδι έναν χρόνο νωρίτερα.

Με αυτά τα δεδομένα, τα ναύλα και μόνο μπορούν να προσθέσουν ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος στην αξία του ίδιου του πετρελαίου.

Για τους περισσότερους καταναλωτές, το κόστος ναύλωσης των δεξαμενόπλοιων παραμένει ένας σχετικά άγνωστος παράγοντας της αγοράς ενέργειας. Ωστόσο, η απότομη άνοδός του αναδιαμορφώνει τις παγκόσμιες εμπορικές ροές και επιβαρύνει περαιτέρω μια αγορά που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με υψηλές τιμές αργού, περιορισμούς στη διυλιστική ικανότητα και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Το πετρέλαιο πρέπει να φτάσει στο διυλιστήριο

Ένα βαρέλι αργού πετρελαίου αποκτά εμπορική αξία για τον αγοραστή του μόνο εφόσον μπορεί να μεταφερθεί από την περιοχή παραγωγής σε ένα διυλιστήριο που είναι κατάλληλο να το επεξεργαστεί. Στη συνέχεια, η βενζίνη, το ντίζελ, τα καύσιμα αεροσκαφών και τα υπόλοιπα πετρελαϊκά προϊόντα πρέπει να μεταφερθούν στις αγορές όπου θα καταναλωθούν.

Υπό κανονικές συνθήκες, το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς ανά βαρέλι είναι αρκετά χαμηλό, ώστε να περνά σχεδόν απαρατήρητο από τον τελικό καταναλωτή. Τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, γνωστά ως VLCC, μπορούν να μεταφέρουν περίπου 2 εκατ. βαρέλια σε ένα ταξίδι. Η τεράστια μεταφορική τους ικανότητα μειώνει το κόστος ανά βαρέλι και επιτρέπει τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα.

Η εικόνα αλλάζει όταν τα διαθέσιμα πλοία δεν επαρκούν ή όταν τα ταξίδια γίνονται πιο μακρινά και επικίνδυνα. Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA), οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ τον Σεπτέμβριο, καθώς αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα και τα πλοία αναγκάστηκαν να ακολουθούν μεγαλύτερες διαδρομές για να αποφεύγουν εμπόλεμες ζώνες.

Τα μεγαλύτερα ταξίδια δεσμεύουν τα πλοία για περισσότερες ημέρες, περιορίζοντας ουσιαστικά τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα του στόλου, ακόμη κι αν ο συνολικός αριθμός των πλοίων παραμένει αμετάβλητος.

Γι’ αυτό έχει σημασία η διάκριση ανάμεσα στη διεθνή τιμή αναφοράς του αργού και στο πραγματικό κόστος παράδοσής του στον αγοραστή. Τα ναύλα, η ασφάλιση, οι καθυστερήσεις και τα υπόλοιπα έξοδα μεταφοράς συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος μέχρι το πετρέλαιο να φτάσει στον προορισμό του.

Για ένα διυλιστήριο, επομένως, δεν έχει σημασία μόνο πόσο κοστίζει ένα βαρέλι στην αγορά, αλλά και πόσο θα κοστίσει μέχρι να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η σημερινή κρίση στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου εκδηλώθηκε καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις διατάραξαν τις καθιερωμένες εμπορικές διαδρομές. Οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, η αύξηση των ασφαλίστρων, οι αλλαγές πορείας και οι πρόσθετες μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα. Την ίδια στιγμή, η ισχυρή ζήτηση για δεξαμενόπλοια σε βασικές θαλάσσιες διαδρομές έχει εκτινάξει τα ναύλα.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στις διεθνείς ροές πετρελαίου. Όπως ανέφερε το Reuters, το κόστος μεταφοράς ενός φορτίου από τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού στις ΗΠΑ προς την Ασία έφτασε πρόσφατα περίπου τα 80 εκατ. δολάρια. Το αυξημένο κόστος καθιστά οικονομικά ασύμφορη την εξαγωγή ορισμένων ποιοτήτων αμερικανικού αργού προς ασιατικά διυλιστήρια.

Έτσι, αγοραστές που υπό διαφορετικές συνθήκες θα προμηθεύονταν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στρέφονται σε προμηθευτές της Μέσης Ανατολής ή της Λατινικής Αμερικής. Ο λόγος δεν είναι απαραίτητα η έλλειψη αμερικανικού πετρελαίου, αλλά το γεγονός ότι το κόστος μεταφοράς αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα κάθε συναλλαγής.

Η ίδια πίεση στα ναύλα έχει συμβάλει και στη συσσώρευση βαρέος αργού πετρελαίου στην αμερικανική ήπειρο. Το βαρύ αργό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για σύνθετα διυλιστήρια, ιδίως σε περιόδους αυξημένης ζήτησης για ντίζελ. Ωστόσο, η εξαγωγή του σε μακρινές αγορές έχει γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις απαγορευτικά ακριβή.

Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά διυλιστήρια λειτουργούν ήδη με υψηλά ποσοστά αξιοποίησης της δυναμικότητάς τους. Δεν μπορούν, συνεπώς, να απορροφήσουν απεριόριστες ποσότητες πετρελαίου που, λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς, δεν συμφέρει πλέον να εξαχθούν.

Αυτό αναδεικνύει μία από τις λιγότερο προφανείς πτυχές της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου: μια περιοχή μπορεί να διαθέτει περισσότερο αργό από όσο μπορεί να καταναλώσει ή να επεξεργαστεί, ενώ άλλες αγορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων. Το πρόβλημα δεν είναι κατ’ ανάγκη ότι λείπει το πετρέλαιο, αλλά ότι η μεταφορά του από τη μία αγορά στην άλλη έχει γίνει υπερβολικά δαπανηρή.

Γιατί εκτοξεύτηκαν τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων

Η αγορά των δεξαμενόπλοιων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα των πλοίων. Παρότι χιλιάδες δεξαμενόπλοια δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός είναι διαθέσιμος, βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο και έχει το σωστό μέγεθος για να αναλάβει ένα συγκεκριμένο φορτίο τη δεδομένη στιγμή.

Όταν οι διαδρομές μεγαλώνουν ή τα πλοία περνούν περισσότερο χρόνο σε αναμονή, σε αλλαγές πορείας ή σε μεταφορτώσεις, η πραγματική μεταφορική ικανότητα του στόλου μειώνεται. Έτσι, ακόμη και χωρίς να μειωθεί ο αριθμός των πλοίων, η προσφορά διαθέσιμης χωρητικότητας μπορεί να περιοριστεί σημαντικά.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Οι πλοιοκτήτες απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις όταν τα πλοία και τα πληρώματά τους εκτίθενται σε επικίνδυνες συνθήκες, ενώ τα ασφάλιστρα αυξάνονται καθώς μεγαλώνει ο κίνδυνος ζημιών. Το πρόσθετο κόστος ενσωματώνεται στις τιμές ναύλωσης.

Η άνοδος ήταν εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο σχετικό δημοσίευμα, τα ημερήσια έσοδα ορισμένων πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού ξεπέρασαν πρόσφατα το 1 εκατ. δολάρια, έναντι περίπου 55.000 δολαρίων ημερησίως το 2025.

Τα επίπεδα αυτά δεν υποδηλώνουν ότι τα πλοία έγιναν ξαφνικά πολύ πιο αποδοτικά. Αντανακλούν κυρίως τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των ναυλωτών για την εξασφάλιση περιορισμένης μεταφορικής ικανότητας.

Τα ναύλα έχουν ήδη υποχωρήσει από τα υψηλότερα επίπεδά τους, γεγονός που αποτυπώνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ισορροπία στην αγορά θαλάσσιων μεταφορών όταν μεταβάλλεται η ζήτηση για πλοία. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν υψηλά, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η εκτεταμένη χρήση μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο εξακολουθούν να περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Γιατί η αύξηση της προσφοράς δεν αρκεί για να λυθεί μια κρίση πετρελαίου

Η σημερινή κατάσταση εξηγεί γιατί η προσθήκη περισσότερων βαρελιών στην αγορά δεν αρκεί από μόνη της για να αντιμετωπιστεί μια ενεργειακή κρίση.

Οι κυβερνήσεις μπορούν να διαθέσουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα, οι παραγωγοί να αυξήσουν την παραγωγή και οι εξαγωγείς να ανακατευθύνουν τα φορτία τους. Κάθε επιπλέον βαρέλι, όμως, πρέπει να φτάσει στο κατάλληλο διυλιστήριο, στον σωστό χρόνο και με κόστος που να καθιστά τη συναλλαγή οικονομικά βιώσιμη.

Όταν ο βασικός περιορισμός αφορά τη μεταφορά και όχι την παραγωγή, η αύξηση της προσφοράς σε μια περιοχή μπορεί να έχει μικρότερο αποτέλεσμα από το αναμενόμενο. Σε ακραίες περιπτώσεις, τα αποθέματα μπορεί να συσσωρεύονται σε μια αγορά, την ώρα που αγοραστές σε άλλες περιοχές αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλές τιμές. Το πετρέλαιο υπάρχει, αλλά η υποδομή που απαιτείται για να φτάσει εκεί όπου χρειάζεται δεν επαρκεί ή έχει γίνει υπερβολικά ακριβή.

Για χρόνια, τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων παρέμεναν ένα από τα λιγότερο ορατά στοιχεία της αλυσίδας εφοδιασμού πετρελαίου. Όσο οι θαλάσσιες μεταφορές λειτουργούσαν σχετικά ομαλά και με χαμηλό κόστος, η σημασία τους περνούσε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη έξω από τον ναυτιλιακό κλάδο.

Η πρόσφατη εκτίναξή τους, όμως, αλλάζει τα δεδομένα. Όταν η μεταφορά ενός βαρελιού μπορεί να προσθέσει περίπου 40 δολάρια στο κόστος παράδοσής του, τα ναύλα παύουν να αποτελούν μια υποσημείωση στην ιστορία των τιμών του πετρελαίου.

Οι καταναλωτές δεν θα δουν ποτέ μια ξεχωριστή χρέωση μεταφοράς στην απόδειξη του πρατηρίου. Το κόστος, ωστόσο, της μετακίνησης του πετρελαίου και των προϊόντων του από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη ενσωματώνεται στην τελική τιμή που πληρώνουν.

Forbes