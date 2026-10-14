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Κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται την Τετάρτη η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, με μικρή άνοδο, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο υποχωρεί κατά 2,7%, μετά το υψηλότερο επίπεδο που κατέγραψε από τον Δεκέμβριο του 2022.

Στις 12.30 ώρα Κύπρου, το Μπρεντ σημείωνε αύξηση 0,2%, στα 105,91 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 0,7%, στα 94,80 δολάρια το βαρέλι.

Στην αγορά φυσικού αερίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Νοεμβρίου 2026 του ολλανδικού TTF, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, υποχωρούσαν στα 84,80 ευρώ τη μεγαβατώρα. Η πτώση ακολουθεί την άνοδο στα 87 ευρώ τη μεγαβατώρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Πηγή: ΚΥΠΕ