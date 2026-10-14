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Συμφωνία για την εξαγορά της Evergood, του ομίλου εστίασης της Vivartia, υπέγραψε η καναδική Recipe Unlimited Corporation, που ελέγχεται από τη Fairfax του Πρεμ Γουάτσα. Η συναλλαγή περιλαμβάνει αλυσίδες όπως τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé Espresso Room, La Pasteria και Jackaroo, καθώς και τις δραστηριότητες παραγωγής τροφίμων και catering του ομίλου.

Η οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood ανακοινώθηκε στις 14 Οκτωβρίου και σηματοδοτεί την αποεπένδυση του CVC από έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους οργανωμένης εστίασης στην Ελλάδα. Η Evergood διαθέτει επίσης διεθνές δίκτυο μέσω franchising, με παρουσία και στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που επικαλείται το Capital.gr, το τίμημα κινείται στην περιοχή των 300 εκατ. ευρώ, χωρίς οι δύο πλευρές να έχουν δημοσιοποιήσει το ακριβές ποσό.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται πριν από το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών αλλαγής ελέγχου έναντι των χρηματοδοτριών τραπεζών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η υφιστάμενη διοικητική ομάδα θα παραμείνει στη θέση της. Το επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τη Recipe, η οποία τοποθετείται στην ελληνική αγορά ως μακροπρόθεσμος στρατηγικός επενδυτής.

Η συμφωνία ακολουθεί πολύμηνες διαπραγματεύσεις, οικονομικούς και νομικούς ελέγχους και επιβεβαιώνει σχετικό ρεπορτάζ του Capital.gr της 5ης Οκτωβρίου.

Τι περιλαμβάνει η εξαγορά

Στη συμφωνία εντάσσεται το σύνολο των δραστηριοτήτων εστίασης της Vivartia, από τα εμπορικά σήματα και τις δραστηριότητες catering μέχρι τις σχετικές συμβάσεις, τις εταιρείες και τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην Evergood. Περιλαμβάνεται επίσης η παρουσία της στην Πλαζ Βουλιαγμένης.

Στο τέλος του 2025, το δίκτυο του ομίλου αριθμούσε περισσότερα από 596 σημεία πώλησης. Εκτός από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, στο χαρτοφυλάκιο ανήκουν τα Kuzina, It’s all Grεεk, Bistro dei Cavalieri και Forno Luca, ενώ το 2025 αναπτύχθηκαν και τα concepts Krispy και La Jacka.

Η Evergood διαθέτει άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε εταιρείες παραγωγής τροφίμων, catering και εστίασης, μεταξύ των οποίων οι Hellenic Catering, Olympic Catering, Olympus Plaza, Olympus Plaza Catering, Food Center, Plaza, Magic Food και Red Meat.

Παράλληλα, τα Goody’s και Flocafé δραστηριοποιούνται μέσω franchising σε εννέα αγορές εκτός Ελλάδας: Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Κόσοβο, Βουλγαρία, Αίγυπτο, Κατάρ, Ολλανδία και Ουγγαρία.

Πωλήσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ για την Evergood

Οι πωλήσεις του κλάδου εστίασης της Vivartia αυξήθηκαν το 2025 κατά 13,1%, στα 299,6 εκατ. ευρώ, από περίπου 265 εκατ. ευρώ το 2024.

Η αύξηση συνδέθηκε με την ενσωμάτωση της Jackaroo, αλλά και με την ενισχυμένη δραστηριότητα στα σημεία εστίασης που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, όπως αεροδρόμια, πλοία και αυτοκινητόδρομοι.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA, πριν από την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 και έκτακτων ή μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, αυξήθηκαν κατά 10,4%, στα 32,8 εκατ. ευρώ, από 29,7 εκατ. ευρώ το 2024. Τα δημοσιευμένα EBITDA ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, έναντι 37,3 εκατ. ευρώ.

Εφόσον τα 300 εκατ. ευρώ αφορούν την επιχειρηματική αξία του ομίλου και όχι αποκλειστικά την αξία των μετοχών, ο πολλαπλασιαστής αποτίμησης διαμορφώνεται περίπου στις 9,1 φορές τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2025 ή στις 7,5 φορές τα δημοσιευμένα EBITDA.

Στο τέλος του 2025, οι δανειακές υποχρεώσεις της Evergood ανέρχονταν σε 100,8 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε 10,8 εκατ. ευρώ. Η διάκριση μεταξύ επιχειρηματικής αξίας και αξίας μετοχών είναι ουσιώδης, καθώς η πρώτη δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με το ποσό που εισπράττει ο πωλητής.

Τα σχέδια της Recipe για Ελλάδα και εξωτερικό

Η Recipe Unlimited είναι ο μεγαλύτερος όμιλος εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης στον Καναδά, με ιστορία άνω των 100 ετών και περισσότερα από 1.100 εστιατόρια.

Διαθέτει 18 εμπορικά σήματα, μεταξύ των οποίων τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries, The Burger’s Priest, Kelseys Original Roadhouse και East Side Mario’s. Δραστηριοποιείται στην εστίαση πλήρους εξυπηρέτησης, στη γρήγορη εστίαση και στην κατηγορία fast casual, με παρουσία επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μέση Ανατολή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited, Frank Hennessey, συνέδεσε την εξαγορά με τη διεθνή επέκταση του καναδικού ομίλου.

«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Recipe προσβλέπει στη συνεργασία με τη διοίκηση της Evergood, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δραστηριότητές της για τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες επενδύσεις, νέες αγορές ή αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των ελληνικών σημάτων.

Οι κινήσεις της Fairfax στην εστίαση

Η συμφωνία για την Evergood ακολουθεί σειρά κινήσεων της Fairfax στον διεθνή κλάδο εστίασης.

Στα τέλη του 2025, ο καναδικός όμιλος απέκτησε τη βρετανική MW Eat, στην οποία ανήκουν τα εστιατόρια Veeraswamy, Chutney Mary, Amaya και Masala Zone. Την επιχειρησιακή εποπτεία της επένδυσης ανέλαβε η ομάδα του Frank Hennessey.

Την ίδια χρονιά, η Fairfax απέκτησε το ποσοστό της οικογένειας Phelan στη Recipe, εξασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχό της. Ακολούθησαν η πώληση της Marigolds & Onions, η απόσχιση του The Keg και η απόκτηση οκτώ εστιατορίων Olive Garden στον Καναδά, μαζί με τα αποκλειστικά δικαιώματα περαιτέρω ανάπτυξης της αλυσίδας στη χώρα.

Το 2025, η Recipe κατέγραψε συνολικές πωλήσεις δικτύου 3,5 δισ. καναδικών δολαρίων, EBITDA 197 εκατ. καναδικών δολαρίων και ελεύθερες ταμειακές ροές 116 εκατ. καναδικών δολαρίων. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις των εστιατορίων της αυξήθηκαν κατά 4%.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Evergood, η Fairfax θα διευρύνει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά εστίασης, μετά την επένδυση στη Βρετανία.

Οι σύμβουλοι της συναλλαγής

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Vivartia Holding ήταν η Rothschild & Co. Η Deloitte παρείχε υπηρεσίες ελέγχου για λογαριασμό του πωλητή και η Bernitsas Law τη νομική υποστήριξη.

Για τη Recipe Unlimited, χρηματοοικονομικός σύμβουλος ήταν η Scotiabank (Scotia Capital Inc.). Η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η KPMG υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών και η Karatzas & Partners νομική υποστήριξη.

Πηγή: Capital.gr