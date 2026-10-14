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Αλλαγές στη συχνότητα του τεχνικού ελέγχου των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων προωθεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, με πρόταση για παράταση του χρόνου διενέργειας του πρώτου ΜΟΤ από τα δύο στα τρία χρόνια.

Η αλλαγή αφορά ενοικιαζόμενα οχήματα, των κατηγοριών Μ1 (επιβατικά) και Ν1 (ελαφρά φορτηγά), και περιλαμβάνεται σε σχέδιο τροποποιητικών κανονισμών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, το προσχέδιο προβλέπει ότι ο πρώτος τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιείται τρία χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά και στη συνέχεια μια φορά κάθε χρόνο.

Με βάση το σημερινό καθεστώς, τα συγκεκριμένα οχήματα υποβάλλονται στον πρώτο έλεγχο στα δύο χρόνια και ακολούθως κάθε χρόνο.

Η τροποποίηση προωθείται έπειτα από αίτημα του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως, με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να λαμβάνει υπόψη τα χιλιόμετρα που διανύουν τα οχήματα κατά τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας τους.

Η αλλαγή αναμένεται να διευκολύνει τις εταιρείες ενοικίασης, περιορίζοντας το κόστος και τις διαδικασίες ελέγχου για σχετικά καινούργια οχήματα.

Διευκρινίζεται ότι δεν επηρεάζονται τα συνηθισμένα ιδιωτικά αυτοκίνητα, για τα οποία ισχύει πρώτος έλεγχος στα τέσσερα χρόνια και ακολούθως ανά διετία.

Η πρόταση δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, καθώς απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των κανονισμών.