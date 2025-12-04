Στην Ολομέλεια οδηγήθηκε σήμερα η αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου που ψήφισε η Βουλή στις 6 Νοεμβρίου 2025 για την αύξηση των τελών που καταβάλλονται για τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων (ΜΟΤ), κατηγορίας Μ1 (επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού) και Ν1 (φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά). Η αναπομπή εγκρίθηκε ομόφωνα.

Ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, ώστε αφενός τα τέλη για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων να επαναξιολογούνται κάθε οκτώ έτη για τυχόν επανακαθορισμό του ύψους τους, εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτοι λόγοι για επαναξιολόγησή τους σε συντομότερο χρονικό διάστημα, και αφετέρου να αυξηθεί το τέλος που καταβάλλεται στα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) από €35 σε €43 και στα δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΕΜΟ) από €40 σε €46 για τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας Μ1 (επιβατικά μέχρι οκτώ θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού) και Ν1 (φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά).

Οι λόγοι της Αναπομπής αφορούν στο άρθρο 2 του Νόμου, το οποίο προνοεί για την τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου, σύμφωνα με την οποία τα τέλη για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων επαναξιολογούνται κάθε οκτώ (8) έτη για τυχόν επανακαθορισμό του ύψους τους, εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτοι λόγοι οι οποίοι να δικαιολογούν για την επαναξιολόγησή τους σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ο Πρόεδρος εισηγείτο όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μη εμμείνει στην απόφασή της, αποδεχόμενη την Αναπομπή και να απαλείψει την προστιθέμενη πρόνοια στο άρθρο 2 του ψηφισθέντος νόμου ή να τροποποιήσει το λεκτικό της προστιθέμενης διάταξης ώστε να καταστήσει σαφέστερη τη διαδικασία περιοδικής επαναξιολόγησης των τελών τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων ώστε αυτή να συνάδει και με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σε τοποθέτησή του ενώπιον της Ολομέλειας ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Μαρίνο Μουσιούττας, ανέφερε πως η Επιτροπή έχει αποσύρει την φράση οπότε το νομοθέτημα παραμένει ως είχε έρθει από την εκτελεστική εξουσία.

Η αναπομπή εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ.