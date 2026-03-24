Επίσημα πλέον φαρμακεία με λειτουργία σε συνεχές ωράριο μέχρι αργά το βράδυ. Ο θεσμός του «εποχιακού φαρμακείου» τίθεται σε εφαρμογή από φέτος, βάσει σχετικού διατάγματος του υπουργού Υγείας και κύριος στόχος του είναι να εξυπηρετήσει, κυρίως, τις τις τουριστικές περιοχές στις οποίες λόγω αυξημένης ροής τουριστών οι ανάγκες διαφέρουν από τις ανάγκες εντός αστικών πόλεων.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» φαρμακεία στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, τα οποία είχαν δηλώσει συμμετοχή άρχισαν ήδη να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του σχετικού διατάγματος προκειμένου να ακολουθήσουν το συνεχές ωράριο κατά την τουριστική περίοδο.

Προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα φαρμακείο ως «εποχιακό», είναι να παραμένει κλειστό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το διάταγμα του υπουργού Υγείας το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο Ιανουάριο, για να λειτουργήσει ένα φαρμακείο ως «εποχιακό» πρέπει, να παραμένει κλειστό για τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εβδομάδες τον χειμώνα, να έχει εξασφαλίσει άδεια από το συμβούλιο φαρμακευτικής και αφού υποβάλει σχετικό αίτημα τρεις μήνες πριν την έναρξη της περιόδου κατά την οποία δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία.

Η άδεια, σύμφωνα με το διάταγμα χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επηρεάζεται η εξυπηρέτηση των πολιτών που κατοικούν στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το φαρμακείο. Δηλαδή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην ίδια περιοχή λειτουργεί άλλο φαρμακείο για να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών.

Τα εποχιακά φαρμακεία, θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ωστόσο, τίθενται ελάχιστα υποχρεωτικά όρια λειτουργίας, καθώς κατά τη χειμερινή περίοδο τα φαρμακεία αυτά (όταν βρίσκονται σε λειτουργία) πρέπει να παραμένουν ανοικτά τουλάχιστον μέχρι τις 18:30, ενώ κατά τη θερινή περίοδο τουλάχιστον μέχρι τις 19:30, ώστε να διασφαλίζεται η βασική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ως εποχιακά φαρμακεία, φέτος, αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν, 12 φαρμακεία που βρίσκονται στην περιοχή της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, δύο φαρμακεία στη Λεμεσό και ένα φαρμακείο στη Λάρνακα.

Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου Πλούταρχος Γεωργιάδης τόνισε ότι «προσπάθεια είναι να καλυφθούν οι τουριστικές περιοχές όπου ο πληθυσμός κατά την καλοκαιρινή περίοδο υπερδιπλασιάζεται και οι ανάγκες ανεβαίνουν κατακόρυφα».

Εντός των υπολοίπων περιοχών, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, «και γενικά στην Κύπρο ο αριθμός των φαρμακείων που βρίσκονται σε λειτουργία είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τον πληθυσμό και δεν υπάρχει ανάγκη για διαφορετικά ωράρια. Πρόκειται δηλαδή για μια ρύθμιση που έχει καθαρά στόχο να εξυπηρετηθούν οι τουριστικές περιοχές στις οποίες οι ανάγκες είναι πολύ διαφορετικές το καλοκαίρι από ότι τον χειμώνα και όντως υπάρχει κάποιο κενό».

Για αυτό τον λόγο άλλωστε, είπε ο κ. Γεωργιάδης, «και τα φαρμακεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές».

Υπενθυμίζεται ότι τα ωράρια λειτουργίας των ιδιωτικών φαρμακείων στην Κύπρο είχαν αποτελέσει και στο παρελθόν αιτία διαφωνιών, ακόμα και μεταξύ φαρμακοποιών.

Το συμβούλιο φαρμακευτικής κατόπιν μελέτης των πραγματικών δεδομένων προχώρησε στην απόφαση για τη λειτουργία των «εποχιακών φαρμακείων» προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες μόνο εκεί που χρειάζεται χωρίς να διαταράζεται η εξυπηρετήσει των πολιτών εντός αστικών κέντρων. Στη βάση της συγκεκριμένης απόφασης εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ δυνάμει του άρθρου 43Α του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου και το σχετικό διάταγμα από τον υπουργό Υγείας.