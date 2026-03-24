Από την προσεχή Παρασκευή οι δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας που το επιθυμούν, θα μπορούν να χρησιμοποιούν, κατά την εκτέλεση των συνταγών τους στα φαρμακεία του συστήματος, γραμμικό κώδικα, το γνωστό barcode, χωρίς να χρειάζεται να ενημερώνουν προφορικά τον φαρμακοποιό για τα προσωπικά τους δεδομένα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ο γραμμικός κώδικας (barcode) της συνταγής θα είναι πλέον διαθέσιμος ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Δικαιούχων, ώστε να μπορεί να παρουσιάζεται απευθείας στο φαρμακείο μέσω κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ ή άλλη φορητή συσκευή.

Ο γραμμικός κώδικας θα εμφανίζεται στην Πύλη Δικαιούχων, στην ενότητα «Διαθέσιμες Παραπομπές» και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Συνταγές». Ο φαρμακοποιός θα μπορεί να τον σαρώνει και να εκτελεί άμεσα τη συνταγή, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προφορική αναφορά προσωπικών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι, σε κάθε περίπτωση μπορούν να επιδεικνύουν στον φαρμακοποιό την πολιτική τους ταυτότητα εάν δεν επιθυμούν να δώσουν προφορικά τα προσωπικά τους στοιχεία.