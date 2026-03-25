Δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκρινε τις Meta και YouTube υπεύθυνες σε όλες τις κατηγορίες σε μια υπόθεση που θεωρείται ορόσημο για τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων. Οι πλατφόρμες κατηγορήθηκαν ότι σχεδιάστηκαν με τρόπο που οδήγησε σε εθισμό νεαρής χρήστριας και σε επιδείνωση της ψυχικής της υγείας. Ως αποτέλεσμα, οι δύο εταιρείες θα καταβάλουν αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ένορκοι διαπίστωσαν ότι οι δύο εταιρείες επέδειξαν αμέλεια στον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους, γνώριζαν τους πιθανούς κινδύνους που ενείχε η χρήση τους και δεν προειδοποίησαν επαρκώς για αυτούς, προκαλώντας σημαντική βλάβη στην ενάγουσα.

Η απόφαση θεωρείται πιθανό να αποτελέσει προηγούμενο για εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων.

Η υπόθεση αφορά την Κέιλι, σήμερα 20 ετών, η οποία μαζί με τη μητέρα της προσέφυγε κατά των Meta, YouTube, Snap και TikTok, υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες την προσέλκυσαν συστηματικά σε νεαρή ηλικία, με αποτέλεσμα να εμφανίσει άγχος και αυτοκτονικό ιδεασμό. Οι εταιρείες Snap και TikTok κατέληξαν σε συμβιβασμό πριν από την έναρξη της δίκης.

Η δίκη στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες διήρκεσε επτά εβδομάδες, ενώ οι ένορκοι χρειάστηκαν περισσότερες από οκτώ ημέρες διαβουλεύσεων για να καταλήξουν στην απόφαση. Οι Meta και YouTube καλούνται να καταβάλουν συνολικά 3 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, ενώ αναμένεται να αποφασιστεί σε επόμενο στάδιο εάν θα επιβληθούν και επιπλέον ποινικές αποζημιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των εταιρειών.

Οι ένορκοι απέδωσαν το 70% της ευθύνης στη Meta και το 30% στο YouTube. Η ενάγουσα παρακολούθησε την ανακοίνωση της απόφασης στο δικαστήριο, μαζί με γονείς άλλων ανηλίκων που υποστηρίζουν ότι επηρεάστηκαν αρνητικά από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και εξετάζει τις νομικές επιλογές της, ενώ η Google ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστήριξε ότι το YouTube αποτελεί πλατφόρμα μετάδοσης περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί με υπευθυνότητα και όχι μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο εταιρείες είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι έχουν υιοθετήσει εργαλεία ασφάλειας για ανηλίκους, όπως γονικό έλεγχο και περιορισμούς περιεχομένου και απορρήτου για εφήβους.

